https://sarabic.ae/20240813/مشاهد-لمروحيات-كا-52-وهي-تستهدف-مواقع-تابعة-لقوات-كييف-فيديو--1091702207.html
مشاهد لمروحيات "كا-52" وهي تستهدف مواقع تابعة لقوات كييف... فيديو
مشاهد لمروحيات "كا-52" وهي تستهدف مواقع تابعة لقوات كييف... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد تظهر استهداف مروحيات "كا-52" الروسية، مواقع تابعة للمسلحين الأوكرانيين في المنطقة الحدودية المحاذية لمقاطعة كورسك. 13.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-13T16:11+0000
2024-08-13T16:11+0000
2024-08-13T16:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية: "شن طاقم مروحية "مي-35" من طيران الجيش في القوات الجو-الفضائية الروسية، هجومًا بصواريخ جوية غير موجهة على تجمع للقوى البشرية والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك. وبعد استخدام أسلحة الطائرة، أجرى الطاقم مناورة مضادة للصواريخ، وأطلق مصائد حرارية وعاد إلى موقع الإقلاع".وتبين المشاهد لحظة استهداف مواقع تابعة للمسلحين الأوكرانيين في المنطقة الحدودية المحاذية لمقاطعة كورسك من قبل مروحيات "كا-52".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها العسكرية حسنت من تموضعها القتالي والتكتيكي على مختلف الجبهات في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن وحدات تجمع قوات "زاباد" (الغرب) حسنت من مواقعها القتالية واستهدفت تشكيلات عسكرية أوكرانية تابعة للألوية الميكانيكية 22، و67، و116، والألوية 107 و110 و117 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بلدات تابايفكا، نوفويغوروفكا، دروغيليوبوفكا في مقاطعة خاركوف، وستيلماخوفكا ونيفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".ولفتت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إلى أن قوات "زاباد" صدت أيضاً هجومين مضادين لوحدات من اللواء الهجومي الثالث واللواء 77 الأوكراني، حيث فقدت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 470 عسكريا، وناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم 113"، وأربع شاحنات صغيرة، ومدفع ذاتي الدفع عيار 155 ملم من طراز "كراب" بولندي الصنع، ومدفعين هاوتزر "إم777" أميركيي الصنع من عيار 155 ملم، ومدفعي هاوتزر من طراز "دي-30" عيار 122 ملم، ومدفع هاوتزر من طراز " 119-إل" عيار 105 ملم بريطاني الصنع، وثلاثة مستودعات ذخيرة ميدانية".
https://sarabic.ae/20240813/لانتسيت-الروسية-تواصل-استهداف-المدرعات-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-الحدودية-فيديو--1091683871.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
مشاهد لمروحيات "كا-52" وهي تستهدف مواقع تابعة لقوات كييف... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد تظهر استهداف مروحيات "كا-52" الروسية، مواقع تابعة للمسلحين الأوكرانيين في المنطقة الحدودية المحاذية لمقاطعة كورسك.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية: "شن طاقم مروحية "مي-35" من طيران الجيش في القوات الجو-الفضائية الروسية، هجومًا بصواريخ جوية غير موجهة على تجمع للقوى البشرية والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك. وبعد استخدام أسلحة الطائرة، أجرى الطاقم مناورة مضادة للصواريخ، وأطلق مصائد حرارية وعاد إلى موقع الإقلاع".
وأشارت الوزارة إلى أنه بحسب تقرير المخابرات، تم تدمير جميع الأهداف نتيجة للضربة الصاروخية.
وتبين المشاهد لحظة استهداف مواقع تابعة للمسلحين الأوكرانيين في المنطقة الحدودية المحاذية لمقاطعة كورسك من قبل مروحيات "كا-52".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها العسكرية حسنت من تموضعها القتالي والتكتيكي على مختلف الجبهات في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن وحدات تجمع قوات "زاباد" (الغرب) حسنت من مواقعها القتالية واستهدفت تشكيلات عسكرية أوكرانية تابعة للألوية الميكانيكية 22، و67، و116، والألوية 107 و110 و117 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بلدات تابايفكا، نوفويغوروفكا، دروغيليوبوفكا في مقاطعة خاركوف، وستيلماخوفكا ونيفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
ولفتت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إلى أن قوات "زاباد" صدت أيضاً هجومين مضادين لوحدات من اللواء الهجومي الثالث واللواء 77 الأوكراني، حيث فقدت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 470 عسكريا، وناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم 113"، وأربع شاحنات صغيرة، ومدفع ذاتي الدفع عيار 155 ملم من طراز "كراب" بولندي الصنع، ومدفعين هاوتزر "إم777" أميركيي الصنع من عيار 155 ملم، ومدفعي هاوتزر من طراز "دي-30" عيار 122 ملم، ومدفع هاوتزر من طراز " 119-إل" عيار 105 ملم بريطاني الصنع، وثلاثة مستودعات ذخيرة ميدانية".