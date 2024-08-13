https://sarabic.ae/20240813/لانتسيت-الروسية-تواصل-استهداف-المدرعات-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-الحدودية-فيديو--1091683871.html

"لانتسيت" الروسية تواصل استهداف المدرعات الأوكرانية في مقاطعة كورسك الحدودية... فيديو

"لانتسيت" الروسية تواصل استهداف المدرعات الأوكرانية في مقاطعة كورسك الحدودية... فيديو

سبوتنيك عربي

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات توثق تدمير عربة قتالية مدرعة تابعة للقوات المسلحة الروسية بواسطة "لانتسيت" الروسية في المنطقة الحدودية المحاذية لمقاطعة كورسك. 13.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-13T13:13+0000

2024-08-13T13:13+0000

2024-08-13T13:13+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وتبين المشاهد لحظة استهداف المدرعة الأوكرانية من قبل مسيرة "لانتسيت" الروسية في المنطقة الحدودية المحاذية لمقاطعة كورسك.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها العسكرية حسنت من تموضعها القتالي والتكتيكي على مختلف الجبهات في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن وحدات تجمع قوات "زاباد" (الغرب) حسنت من مواقعها القتالية واستهدفت تشكيلات عسكرية أوكرانية تابعة للألوية الميكانيكية 22، و67، و116، والألوية 107 و110 و117 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بلدات تابايفكا، نوفويغوروفكا، دروغيليوبوفكا في مقاطعة خاركوف، وستيلماخوفكا ونيفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".ولفتت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إلى أن قوات "زاباد" صدت أيضاً هجومين مضادين لوحدات من اللواء الهجومي الثالث واللواء 77 الأوكراني، حيث فقدت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 470 عسكريا، وناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم 113"، وأربع شاحنات صغيرة، ومدفع ذاتي الدفع عيار 155 ملم من طراز "كراب" بولندي الصنع، ومدفعين هاوتزر "إم777" أميركيي الصنع من عيار 155 ملم، ومدفعي هاوتزر من طراز "دي-30" عيار 122 ملم، ومدفع هاوتزر من طراز " 119-إل" عيار 105 ملم بريطاني الصنع، وثلاثة مستودعات ذخيرة ميدانية".

https://sarabic.ae/20240813/القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-التكيتيكي-على-جبهات-عدة-من-العملية-العسكرية-الخاصة-1091678301.html

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