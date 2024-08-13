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29 د
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29 د
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كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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الإنسان والثقافة
الذكرى ال190 لميلاد العالم الروسي العظيم دميتري إيفانوفيتش مندلييف
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عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية أكدت التزامها السياسي والأخلاقي بالقيم النبيلة في الرد على إسرائيل
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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240813/لانتسيت-الروسية-تواصل-استهداف-المدرعات-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-الحدودية-فيديو--1091683871.html
"لانتسيت" الروسية تواصل استهداف المدرعات الأوكرانية في مقاطعة كورسك الحدودية... فيديو
"لانتسيت" الروسية تواصل استهداف المدرعات الأوكرانية في مقاطعة كورسك الحدودية... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات توثق تدمير عربة قتالية مدرعة تابعة للقوات المسلحة الروسية بواسطة "لانتسيت" الروسية في المنطقة الحدودية المحاذية لمقاطعة كورسك. 13.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-13T13:13+0000
2024-08-13T13:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/13/1088126774_151:0:1762:906_1920x0_80_0_0_bc12080c48a9e0a89744e1bd678f1db8.png
وتبين المشاهد لحظة استهداف المدرعة الأوكرانية من قبل مسيرة "لانتسيت" الروسية في المنطقة الحدودية المحاذية لمقاطعة كورسك.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها العسكرية حسنت من تموضعها القتالي والتكتيكي على مختلف الجبهات في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن وحدات تجمع قوات "زاباد" (الغرب) حسنت من مواقعها القتالية واستهدفت تشكيلات عسكرية أوكرانية تابعة للألوية الميكانيكية 22، و67، و116، والألوية 107 و110 و117 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بلدات تابايفكا، نوفويغوروفكا، دروغيليوبوفكا في مقاطعة خاركوف، وستيلماخوفكا ونيفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".ولفتت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إلى أن قوات "زاباد" صدت أيضاً هجومين مضادين لوحدات من اللواء الهجومي الثالث واللواء 77 الأوكراني، حيث فقدت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 470 عسكريا، وناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم 113"، وأربع شاحنات صغيرة، ومدفع ذاتي الدفع عيار 155 ملم من طراز "كراب" بولندي الصنع، ومدفعين هاوتزر "إم777" أميركيي الصنع من عيار 155 ملم، ومدفعي هاوتزر من طراز "دي-30" عيار 122 ملم، ومدفع هاوتزر من طراز " 119-إل" عيار 105 ملم بريطاني الصنع، وثلاثة مستودعات ذخيرة ميدانية".
https://sarabic.ae/20240813/القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-التكيتيكي-على-جبهات-عدة-من-العملية-العسكرية-الخاصة-1091678301.html
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روسيا

"لانتسيت" الروسية تواصل استهداف المدرعات الأوكرانية في مقاطعة كورسك الحدودية... فيديو

13:13 GMT 13.08.2024
© Photo / Defense Minister of the Russian Federationلانتسيت" الروسية تدمر دبابتين وثلاثة مدافع ذاتية الحركة أوكرانية
لانتسيت الروسية تدمر دبابتين وثلاثة مدافع ذاتية الحركة أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2024
© Photo / Defense Minister of the Russian Federation
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات توثق تدمير عربة قتالية مدرعة تابعة للقوات المسلحة الروسية بواسطة "لانتسيت" الروسية في المنطقة الحدودية المحاذية لمقاطعة كورسك.
وتبين المشاهد لحظة استهداف المدرعة الأوكرانية من قبل مسيرة "لانتسيت" الروسية في المنطقة الحدودية المحاذية لمقاطعة كورسك.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها العسكرية حسنت من تموضعها القتالي والتكتيكي على مختلف الجبهات في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن وحدات تجمع قوات "زاباد" (الغرب) حسنت من مواقعها القتالية واستهدفت تشكيلات عسكرية أوكرانية تابعة للألوية الميكانيكية 22، و67، و116، والألوية 107 و110 و117 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بلدات تابايفكا، نوفويغوروفكا، دروغيليوبوفكا في مقاطعة خاركوف، وستيلماخوفكا ونيفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
جندي من القوات المسلحة الروسية يطلق النار من قاذف لهب - شميل أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحسن تموضعها التكيتيكي على جبهات عدة من العملية العسكرية الخاصة
11:14 GMT
ولفتت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إلى أن قوات "زاباد" صدت أيضاً هجومين مضادين لوحدات من اللواء الهجومي الثالث واللواء 77 الأوكراني، حيث فقدت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 470 عسكريا، وناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم 113"، وأربع شاحنات صغيرة، ومدفع ذاتي الدفع عيار 155 ملم من طراز "كراب" بولندي الصنع، ومدفعين هاوتزر "إم777" أميركيي الصنع من عيار 155 ملم، ومدفعي هاوتزر من طراز "دي-30" عيار 122 ملم، ومدفع هاوتزر من طراز " 119-إل" عيار 105 ملم بريطاني الصنع، وثلاثة مستودعات ذخيرة ميدانية".
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