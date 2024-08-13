https://sarabic.ae/20240813/القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-التكيتيكي-على-جبهات-عدة-من-العملية-العسكرية-الخاصة-1091678301.html

القوات الروسية تحسن تموضعها التكيتيكي على جبهات عدة من العملية العسكرية الخاصة

القوات الروسية تحسن تموضعها التكيتيكي على جبهات عدة من العملية العسكرية الخاصة

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها العسكرية حسنت من تموضعها القتالي والتكتيكي على مختلف الجبهات في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 13.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-13T11:14+0000

2024-08-13T11:14+0000

2024-08-13T11:14+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن وحدات تجمع قوات "زاباد" (الغرب) حسنت من مواقعها القتالية واستهدفت تشكيلات عسكرية أوكرانية تابعة للألوية الميكانيكية 22، و67، و116، والألوية 107 و110 و117 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بلدات تابايفكا، نوفويغوروفكا، دروغيليوبوفكا في مقاطعة خاركوف، وستيلماخوفكا ونيفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".ولفتت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إلى أن قوات "زاباد" صدت أيضاً هجومين مضادين لوحدات من اللواء الهجومي الثالث واللواء 77 الأوكراني، حيث فقدت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 470 عسكريا، وناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم 113"، وأربع شاحنات صغيرة، ومدفع ذاتي الدفع عيار 155 ملم من طراز "كراب" بولندي الصنع، ومدفعين هاوتزر "إم777" أميركيي الصنع من عيار 155 ملم، ومدفعي هاوتزر من طراز "دي-30" عيار 122 ملم، ومدفع هاوتزر من طراز " 119-إل" عيار 105 ملم بريطاني الصنع، وثلاثة مستودعات ذخيرة ميدانية".وفي سياق متصل، أعلن بيان وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من تجمع قوات "سيفير" (الشمال) واصلت تقدمها في عمق دفاعات القوات المسلحة الأوكرانية، واستهدفت خلال الـ24 ساعة الماضية، أفرادًا ومعدات تابعة للواء الهجوم 92، وكذلك لواء المشاة البحرية 36 ولواء المشاة الآلي 57، التابعة للقوات الأوكرانية في مناطق بلدات، فولشانسك وخوتورا في مقاطعة خاركوف، مشيرة إلى أن خسائر العدو بلغت قرابة 65 عسكريا، وخمس سيارات، ومدفع هاوتزر من عيار 152 ملم طراز "دي-20"، ومدفع هاوتزر طراز "دي-30" عيار 122 ملم".وفي نفس السياق، أوضحت الوزارة في بيانها أن وحدات تجمع قوات "يوغ" (الجنوب) الروسية عززت مواقعها على خطوط المواجهة الأمامية، واستهدفت أفراد ومعدات الألوية الميكانيكية 24 و30 و54، ولواء المشاة الآلي 56، ولواء الهجوم 10، ولواء الدفاع 124، في مناطق بلدات سيريبريانكا، وفيرخنيكامينسكوي، ومينكوفكا، وبيريزدنوي، وتشاسوف يار، وكوراخوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية"، مشيرة إلى أن "خسائر الجيش الأوكراني بلغت أكثر من 510 عسكري، ومركبة قتالية مصفحة، ومدفعي هاوتزر "إم 777" عيار 155 ملم أميركي الصنع، ومدفعي هاوتزر "إف اتش-70" عيار 155 ملم بريطاني الصنع، ومدفع ذاتي الحركة "غفوزديكا" عيار 122 ملم، ، ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم، ومدفع هاوتزر "إم 119" عيار 105 ملم أميركي الصنع.ومن جانبها، صدت وحدات تجمع قوات "تسينتر" (المركز) 4 هجمات مضادة، ونجحت بتحرير بلدة ليسيتشنويه في جمهورية لوغانسك الشعبية. كما استهدفت أفراد تشكيلات الألوية الميكانيكية 31و32و100 و53 و95، بالإضافة إلى لواء الدفاع 109، مشيرة إلى أن خسائر العدو بلغت حوالي 653 عسكريا ودبابة "أبرامز" أمريكية الصنع ومركبة مشاة قتالية من طراز "برادلي" وسيارتين وثلاث مدافع هاوتزر من طراز دي-30 عيار-122ملم ومدفع هاوتزر من طراز "إم 119" عيار 105".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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