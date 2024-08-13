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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240813/القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-التكيتيكي-على-جبهات-عدة-من-العملية-العسكرية-الخاصة-1091678301.html
القوات الروسية تحسن تموضعها التكيتيكي على جبهات عدة من العملية العسكرية الخاصة
القوات الروسية تحسن تموضعها التكيتيكي على جبهات عدة من العملية العسكرية الخاصة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها العسكرية حسنت من تموضعها القتالي والتكتيكي على مختلف الجبهات في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 13.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-13T11:14+0000
2024-08-13T11:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن وحدات تجمع قوات "زاباد" (الغرب) حسنت من مواقعها القتالية واستهدفت تشكيلات عسكرية أوكرانية تابعة للألوية الميكانيكية 22، و67، و116، والألوية 107 و110 و117 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بلدات تابايفكا، نوفويغوروفكا، دروغيليوبوفكا في مقاطعة خاركوف، وستيلماخوفكا ونيفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".ولفتت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إلى أن قوات "زاباد" صدت أيضاً هجومين مضادين لوحدات من اللواء الهجومي الثالث واللواء 77 الأوكراني، حيث فقدت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 470 عسكريا، وناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم 113"، وأربع شاحنات صغيرة، ومدفع ذاتي الدفع عيار 155 ملم من طراز "كراب" بولندي الصنع، ومدفعين هاوتزر "إم777" أميركيي الصنع من عيار 155 ملم، ومدفعي هاوتزر من طراز "دي-30" عيار 122 ملم، ومدفع هاوتزر من طراز " 119-إل" عيار 105 ملم بريطاني الصنع، وثلاثة مستودعات ذخيرة ميدانية".وفي سياق متصل، أعلن بيان وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من تجمع قوات "سيفير" (الشمال) واصلت تقدمها في عمق دفاعات القوات المسلحة الأوكرانية، واستهدفت خلال الـ24 ساعة الماضية، أفرادًا ومعدات تابعة للواء الهجوم 92، وكذلك لواء المشاة البحرية 36 ولواء المشاة الآلي 57، التابعة للقوات الأوكرانية في مناطق بلدات، فولشانسك وخوتورا في مقاطعة خاركوف، مشيرة إلى أن خسائر العدو بلغت قرابة 65 عسكريا، وخمس سيارات، ومدفع هاوتزر من عيار 152 ملم طراز "دي-20"، ومدفع هاوتزر طراز "دي-30" عيار 122 ملم".وفي نفس السياق، أوضحت الوزارة في بيانها أن وحدات تجمع قوات "يوغ" (الجنوب) الروسية عززت مواقعها على خطوط المواجهة الأمامية، واستهدفت أفراد ومعدات الألوية الميكانيكية 24 و30 و54، ولواء المشاة الآلي 56، ولواء الهجوم 10، ولواء الدفاع 124، في مناطق بلدات سيريبريانكا، وفيرخنيكامينسكوي، ومينكوفكا، وبيريزدنوي، وتشاسوف يار، وكوراخوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية"، مشيرة إلى أن "خسائر الجيش الأوكراني بلغت أكثر من 510 عسكري، ومركبة قتالية مصفحة، ومدفعي هاوتزر "إم 777" عيار 155 ملم أميركي الصنع، ومدفعي هاوتزر "إف اتش-70" عيار 155 ملم بريطاني الصنع، ومدفع ذاتي الحركة "غفوزديكا" عيار 122 ملم، ، ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم، ومدفع هاوتزر "إم 119" عيار 105 ملم أميركي الصنع.ومن جانبها، صدت وحدات تجمع قوات "تسينتر" (المركز) 4 هجمات مضادة، ونجحت بتحرير بلدة ليسيتشنويه في جمهورية لوغانسك الشعبية. كما استهدفت أفراد تشكيلات الألوية الميكانيكية 31و32و100 و53 و95، بالإضافة إلى لواء الدفاع 109، مشيرة إلى أن خسائر العدو بلغت حوالي 653 عسكريا ودبابة "أبرامز" أمريكية الصنع ومركبة مشاة قتالية من طراز "برادلي" وسيارتين وثلاث مدافع هاوتزر من طراز دي-30 عيار-122ملم ومدفع هاوتزر من طراز "إم 119" عيار 105".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240813/القوات-الروسية-تدمر-مقاتلة-سو-27-أوكرانية-وطائرة-هليكوبتر-مي-8-1091676589.html
https://sarabic.ae/20240813/بعد-يوم-واحد-مشاهد-لمجموعة-أسرى-أوكرانيين-تسللت-إلى-منطقة-حدودية-لمقاطعة-كورسك-فيديو-1091675987.html
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القوات الروسية تحسن تموضعها التكيتيكي على جبهات عدة من العملية العسكرية الخاصة

11:14 GMT 13.08.2024
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية يطلق النار من قاذف لهب - "شميل" أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من القوات المسلحة الروسية يطلق النار من قاذف لهب - شميل أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2024
© Sputnik . Alexey Maishev
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها العسكرية حسنت من تموضعها القتالي والتكتيكي على مختلف الجبهات في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن وحدات تجمع قوات "زاباد" (الغرب) حسنت من مواقعها القتالية واستهدفت تشكيلات عسكرية أوكرانية تابعة للألوية الميكانيكية 22، و67، و116، والألوية 107 و110 و117 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بلدات تابايفكا، نوفويغوروفكا، دروغيليوبوفكا في مقاطعة خاركوف، وستيلماخوفكا ونيفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
ولفتت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إلى أن قوات "زاباد" صدت أيضاً هجومين مضادين لوحدات من اللواء الهجومي الثالث واللواء 77 الأوكراني، حيث فقدت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 470 عسكريا، وناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم 113"، وأربع شاحنات صغيرة، ومدفع ذاتي الدفع عيار 155 ملم من طراز "كراب" بولندي الصنع، ومدفعين هاوتزر "إم777" أميركيي الصنع من عيار 155 ملم، ومدفعي هاوتزر من طراز "دي-30" عيار 122 ملم، ومدفع هاوتزر من طراز " 119-إل" عيار 105 ملم بريطاني الصنع، وثلاثة مستودعات ذخيرة ميدانية".
صورة لاستهداف صواريخ إسكندر لأحد المطارات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صواريخ "إسكندر" تستهدف مقاتلات أوكرانية في مطاراتها
10:17 GMT
وفي سياق متصل، أعلن بيان وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من تجمع قوات "سيفير" (الشمال) واصلت تقدمها في عمق دفاعات القوات المسلحة الأوكرانية، واستهدفت خلال الـ24 ساعة الماضية، أفرادًا ومعدات تابعة للواء الهجوم 92، وكذلك لواء المشاة البحرية 36 ولواء المشاة الآلي 57، التابعة للقوات الأوكرانية في مناطق بلدات، فولشانسك وخوتورا في مقاطعة خاركوف، مشيرة إلى أن خسائر العدو بلغت قرابة 65 عسكريا، وخمس سيارات، ومدفع هاوتزر من عيار 152 ملم طراز "دي-20"، ومدفع هاوتزر طراز "دي-30" عيار 122 ملم".
وفي نفس السياق، أوضحت الوزارة في بيانها أن وحدات تجمع قوات "يوغ" (الجنوب) الروسية عززت مواقعها على خطوط المواجهة الأمامية، واستهدفت أفراد ومعدات الألوية الميكانيكية 24 و30 و54، ولواء المشاة الآلي 56، ولواء الهجوم 10، ولواء الدفاع 124، في مناطق بلدات سيريبريانكا، وفيرخنيكامينسكوي، ومينكوفكا، وبيريزدنوي، وتشاسوف يار، وكوراخوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية"، مشيرة إلى أن "خسائر الجيش الأوكراني بلغت أكثر من 510 عسكري، ومركبة قتالية مصفحة، ومدفعي هاوتزر "إم 777" عيار 155 ملم أميركي الصنع، ومدفعي هاوتزر "إف اتش-70" عيار 155 ملم بريطاني الصنع، ومدفع ذاتي الحركة "غفوزديكا" عيار 122 ملم، ، ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم، ومدفع هاوتزر "إم 119" عيار 105 ملم أميركي الصنع.
ومن جانبها، صدت وحدات تجمع قوات "تسينتر" (المركز) 4 هجمات مضادة، ونجحت بتحرير بلدة ليسيتشنويه في جمهورية لوغانسك الشعبية. كما استهدفت أفراد تشكيلات الألوية الميكانيكية 31و32و100 و53 و95، بالإضافة إلى لواء الدفاع 109، مشيرة إلى أن خسائر العدو بلغت حوالي 653 عسكريا ودبابة "أبرامز" أمريكية الصنع ومركبة مشاة قتالية من طراز "برادلي" وسيارتين وثلاث مدافع هاوتزر من طراز دي-30 عيار-122ملم ومدفع هاوتزر من طراز "إم 119" عيار 105".
القوات الخاصة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"بعد يوم واحد"... مشاهد لمجموعة أسرى أوكرانيين تسللت إلى منطقة حدودية لمقاطعة كورسك... فيديو
09:58 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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