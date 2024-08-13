https://sarabic.ae/20240813/القوات-الروسية-تدمر-مقاتلة-سو-27-أوكرانية-وطائرة-هليكوبتر-مي-8-1091676589.html

صواريخ "إسكندر" تستهدف مقاتلات أوكرانية في مطاراتها

صواريخ "إسكندر" تستهدف مقاتلات أوكرانية في مطاراتها

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية دمرت مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-27"، وأسقطت طائرة هليكوبتر من طراز "مي-8"، بالإضافة إلى تدمير... 13.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-13T10:17+0000

2024-08-13T10:17+0000

2024-08-13T10:48+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وبحسب وزارة الدفاع الروسية، قامت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحسين تموضعها التكتيكي على طول خط المواجهة، واستهدفت تجمعات القوى البشرية ومعدات ألوية المشاة الآلية 15 و72 و58 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 120، في مناطق فوديانوي، وأوغليدار، وزولوتايا نيفا، وبريتشيستوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 100 عسكري، و3 مركبات، ومدفعيتين من طراز "كراب" عيار 155 ملم بولندية الصنع، ومدفع هاوتزر "إم-198" عيار 155 ملم أمريكي الصنع، ومدفعين مضادين للدبابات من عيار 100 ملم، ومحطة رادار "AN /TPQ-50" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية.واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تجمعات القوى البشرية، ومعدات من كتيبة المشاة 141، ولواء الهجوم الأرضي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 124 في مناطق بياتيخاتكي، وكامنسكوي، في مقاطعة زابوروجيه، وأنتونوفكا في مقاطعة خيرسون.واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، مقاتلة من طراز "سو-27" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، أثناء تواجدها في المطار، وأصابت ثلاث قاذفات، ومحطة رادار لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "إس-300 بي تي"، بالإضافة إلى تجمعات القوى العاملة والمعدات العسكرية في 146 منطقة.وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة هليكوبتر من طراز "مي-8" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، وقنبلة موجهة من طراز "هامر" مصنوعة في فرنسا، وأربعة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، و52 طائرة دون طيار، 19 منها خارج منطقة العملية العسكرية الخاصة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تشن ضربات صاروخية ليلية ضد قوات كييف في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسكقوات تجمع "الغرب" الروسية تسيطر على مواقع أكثر فائدة عملياتية

https://sarabic.ae/20240813/القوات-الروسية-تقتحم-موقعا-أوكرانيا-في-المنطقة-الحدودية-المحاذية-لمقاطعة-كورسك-فيديو--1091670907.html

https://sarabic.ae/20240813/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-طائرة-مسيرة-أوكرانية-في-أجواء-مقاطعة-فورونيج-دون-إصابات-1091668091.html

https://sarabic.ae/20240812/تجمع-قوات-دنيبر-الروسية-تهزم-لواءين-أوكرانيين-في-مقاطعة-زابوروجيه-1091643053.html

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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا