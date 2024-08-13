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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240813/القوات-الروسية-تدمر-مقاتلة-سو-27-أوكرانية-وطائرة-هليكوبتر-مي-8-1091676589.html
صواريخ "إسكندر" تستهدف مقاتلات أوكرانية في مطاراتها
صواريخ "إسكندر" تستهدف مقاتلات أوكرانية في مطاراتها
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية دمرت مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-27"، وأسقطت طائرة هليكوبتر من طراز "مي-8"، بالإضافة إلى تدمير... 13.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-13T10:17+0000
2024-08-13T10:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
رصد عسكري
سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
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وبحسب وزارة الدفاع الروسية، قامت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحسين تموضعها التكتيكي على طول خط المواجهة، واستهدفت تجمعات القوى البشرية ومعدات ألوية المشاة الآلية 15 و72 و58 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 120، في مناطق فوديانوي، وأوغليدار، وزولوتايا نيفا، وبريتشيستوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 100 عسكري، و3 مركبات، ومدفعيتين من طراز "كراب" عيار 155 ملم بولندية الصنع، ومدفع هاوتزر "إم-198" عيار 155 ملم أمريكي الصنع، ومدفعين مضادين للدبابات من عيار 100 ملم، ومحطة رادار "AN /TPQ-50" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية.واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تجمعات القوى البشرية، ومعدات من كتيبة المشاة 141، ولواء الهجوم الأرضي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 124 في مناطق بياتيخاتكي، وكامنسكوي، في مقاطعة زابوروجيه، وأنتونوفكا في مقاطعة خيرسون.واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، مقاتلة من طراز "سو-27" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، أثناء تواجدها في المطار، وأصابت ثلاث قاذفات، ومحطة رادار لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "إس-300 بي تي"، بالإضافة إلى تجمعات القوى العاملة والمعدات العسكرية في 146 منطقة.وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة هليكوبتر من طراز "مي-8" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، وقنبلة موجهة من طراز "هامر" مصنوعة في فرنسا، وأربعة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، و52 طائرة دون طيار، 19 منها خارج منطقة العملية العسكرية الخاصة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تشن ضربات صاروخية ليلية ضد قوات كييف في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسكقوات تجمع "الغرب" الروسية تسيطر على مواقع أكثر فائدة عملياتية
https://sarabic.ae/20240813/القوات-الروسية-تقتحم-موقعا-أوكرانيا-في-المنطقة-الحدودية-المحاذية-لمقاطعة-كورسك-فيديو--1091670907.html
https://sarabic.ae/20240813/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-طائرة-مسيرة-أوكرانية-في-أجواء-مقاطعة-فورونيج-دون-إصابات-1091668091.html
https://sarabic.ae/20240812/تجمع-قوات-دنيبر-الروسية-تهزم-لواءين-أوكرانيين-في-مقاطعة-زابوروجيه-1091643053.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا

صواريخ "إسكندر" تستهدف مقاتلات أوكرانية في مطاراتها

10:17 GMT 13.08.2024 (تم التحديث: 10:48 GMT 13.08.2024)
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة صواريخ "إسكندر" التكتيكية العملياتية
منظومة صواريخ إسكندر التكتيكية العملياتية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2024
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية دمرت مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-27"، وأسقطت طائرة هليكوبتر من طراز "مي-8"، بالإضافة إلى تدمير عدد كبير من المدرعات الأوكرانية.
وبحسب وزارة الدفاع الروسية، قامت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحسين تموضعها التكتيكي على طول خط المواجهة، واستهدفت تجمعات القوى البشرية ومعدات ألوية المشاة الآلية 15 و72 و58 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 120، في مناطق فوديانوي، وأوغليدار، وزولوتايا نيفا، وبريتشيستوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 100 عسكري، و3 مركبات، ومدفعيتين من طراز "كراب" عيار 155 ملم بولندية الصنع، ومدفع هاوتزر "إم-198" عيار 155 ملم أمريكي الصنع، ومدفعين مضادين للدبابات من عيار 100 ملم،
ومحطة رادار "AN /TPQ-50" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية.
واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تجمعات القوى البشرية، ومعدات من كتيبة المشاة 141، ولواء الهجوم الأرضي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 124 في مناطق بياتيخاتكي، وكامنسكوي، في مقاطعة زابوروجيه، وأنتونوفكا في مقاطعة خيرسون.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 55 عسكريًا، و4 مركبات، ومدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم، ومستودعين للذخيرة.
جنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تقتحم موقعا أوكرانيا في المنطقة الحدودية المحاذية لمقاطعة كورسك... فيديو
07:39 GMT
واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، مقاتلة من طراز "سو-27" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، أثناء تواجدها في المطار، وأصابت ثلاث قاذفات، ومحطة رادار لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "إس-300 بي تي"، بالإضافة إلى تجمعات القوى العاملة والمعدات العسكرية في 146 منطقة.
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاعات الجوية الروسية تدمر طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة فورونيج دون إصابات
02:16 GMT
وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة هليكوبتر من طراز "مي-8" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، وقنبلة موجهة من طراز "هامر" مصنوعة في فرنسا، وأربعة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، و52 طائرة دون طيار، 19 منها خارج منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وفي المجمل، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير الآتي: 638 طائرة، 279 طائرة هليكوبتر، 29823 طائرة دون طيار، 569 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 17046 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1400 مركبة قتالية متعددة المهام لإطلاق الصواريخ، 13198 مدفعًا ميدانيًا وقذائف هاون، 24686 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تجمع قوات "دنيبر" الروسية تهزم لواءين أوكرانيين في مقاطعة زابوروجيه
أمس, 10:31 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تشن ضربات صاروخية ليلية ضد قوات كييف في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك
قوات تجمع "الغرب" الروسية تسيطر على مواقع أكثر فائدة عملياتية
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Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:37 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. تبادل الاتهامات بين نتنياهو وغالانت بشأن صفقة الأسرى مع "حماس"05:07 GMT
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