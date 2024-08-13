https://sarabic.ae/20240813/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-طائرة-مسيرة-أوكرانية-في-أجواء-مقاطعة-فورونيج-دون-إصابات-1091668091.html
الدفاعات الجوية الروسية تدمر طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة فورونيج دون إصابات
الدفاعات الجوية الروسية تدمر طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة فورونيج دون إصابات
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة فورونيج الروسية، ألكسندر غوسيف، فجر اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية دمرت طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء المقاطعة، وبحسب المعلومات الأولية لم... 13.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-13T02:16+0000
2024-08-13T02:16+0000
2024-08-13T02:16+0000
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موسكو - سبوتنيك. وكتب غوسيف في منشور على "تلغرام": "قوات الدفاع الجوي المناوبة على أراضي مقاطعة فورونيج اكتشفت ودمرت طائرة بدون طيار أوكرانية، وبحسب المعلومات الأولية، لم تقع إصابات أو أضرار على الأرض".وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240812/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-طائرة-مسيرة-أوكرانية-في-أجواء-مقاطعة-فورونيج--1091633502.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
الدفاعات الجوية الروسية تدمر طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة فورونيج دون إصابات
أعلن حاكم مقاطعة فورونيج الروسية، ألكسندر غوسيف، فجر اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية دمرت طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء المقاطعة، وبحسب المعلومات الأولية لم تُسجل أي إصابات أو أضرار.
موسكو - سبوتنيك
. وكتب غوسيف في منشور على "تلغرام": "قوات الدفاع الجوي المناوبة على أراضي مقاطعة فورونيج اكتشفت ودمرت طائرة بدون طيار أوكرانية، وبحسب المعلومات الأولية، لم تقع إصابات أو أضرار على الأرض".
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج
وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.