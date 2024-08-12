https://sarabic.ae/20240812/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-طائرة-مسيرة-أوكرانية-في-أجواء-مقاطعة-فورونيج--1091633502.html
الدفاعات الجوية الروسية تدمر طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة فورونيج
الدفاعات الجوية الروسية تدمر طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة فورونيج
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة فورونيج الروسية، ألكسندر غوسيف، فجر اليوم الاثنين، أن منظومات الدفاع الجوي دمرت طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء المقاطعة. 12.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-12T01:02+0000
2024-08-12T01:02+0000
2024-08-12T01:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
طائرة مسيرة
روسيا
القوات الأوكرانية
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موسكو - سبوتنيك. وكتب غوسيف في منشور على "تلغرام"، أن "قوات الدفاع الجوي المناوبة على أراضى مقاطعة فورونيج اكتشفت ودمرت طائرة بدون طيار أوكرانية، وبحسب المعلومات الأولية، لم تقع إصابات أو أضرار على الأرض ".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو/ حزيران العام الماضي.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240811/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-3-صواريخ-أوكرانية-في-أجواء-مقاطعة-كورسك-1091632223.html
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طائرة مسيرة, روسيا, القوات الأوكرانية
طائرة مسيرة, روسيا, القوات الأوكرانية
الدفاعات الجوية الروسية تدمر طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة فورونيج
أعلن حاكم مقاطعة فورونيج الروسية، ألكسندر غوسيف، فجر اليوم الاثنين، أن منظومات الدفاع الجوي دمرت طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء المقاطعة.
موسكو - سبوتنيك. وكتب غوسيف في منشور على "تلغرام"، أن "قوات الدفاع الجوي المناوبة على أراضى مقاطعة فورونيج
اكتشفت ودمرت طائرة بدون طيار أوكرانية، وبحسب المعلومات الأولية، لم تقع إصابات أو أضرار على الأرض ".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو/ حزيران العام الماضي.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.