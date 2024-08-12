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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240812/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-طائرة-مسيرة-أوكرانية-في-أجواء-مقاطعة-فورونيج--1091633502.html
الدفاعات الجوية الروسية تدمر طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة فورونيج
الدفاعات الجوية الروسية تدمر طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة فورونيج
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة فورونيج الروسية، ألكسندر غوسيف، فجر اليوم الاثنين، أن منظومات الدفاع الجوي دمرت طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء المقاطعة. 12.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-12T01:02+0000
2024-08-12T01:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
طائرة مسيرة
روسيا
القوات الأوكرانية
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موسكو - سبوتنيك. وكتب غوسيف في منشور على "تلغرام"، أن "قوات الدفاع الجوي المناوبة على أراضى مقاطعة فورونيج اكتشفت ودمرت طائرة بدون طيار أوكرانية، وبحسب المعلومات الأولية، لم تقع إصابات أو أضرار على الأرض ".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو/ حزيران العام الماضي.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240811/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-3-صواريخ-أوكرانية-في-أجواء-مقاطعة-كورسك-1091632223.html
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طائرة مسيرة, روسيا, القوات الأوكرانية
طائرة مسيرة, روسيا, القوات الأوكرانية

الدفاعات الجوية الروسية تدمر طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة فورونيج

01:02 GMT 12.08.2024
© AFP 2023 / SAID KHATIBطائرة مسيرة كوادكوبتر
طائرة مسيرة كوادكوبتر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2024
© AFP 2023 / SAID KHATIB
تابعنا عبر
أعلن حاكم مقاطعة فورونيج الروسية، ألكسندر غوسيف، فجر اليوم الاثنين، أن منظومات الدفاع الجوي دمرت طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء المقاطعة.
موسكو - سبوتنيك. وكتب غوسيف في منشور على "تلغرام"، أن "قوات الدفاع الجوي المناوبة على أراضى مقاطعة فورونيج اكتشفت ودمرت طائرة بدون طيار أوكرانية، وبحسب المعلومات الأولية، لم تقع إصابات أو أضرار على الأرض ".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو/ حزيران العام الماضي.
فيلق منظومات إس-400 (تريومف) التابع لـ الدفاع الجوي الروسي على أهبة الاستعداد في القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 3 صواريخ أوكرانية في أجواء مقاطعة كورسك
أمس, 22:00 GMT
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
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