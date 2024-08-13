https://sarabic.ae/20240813/القوات-الروسية-تقتحم-موقعا-أوكرانيا-في-المنطقة-الحدودية-المحاذية-لمقاطعة-كورسك-فيديو--1091670907.html
القوات الروسية تقتحم موقعا أوكرانيا في المنطقة الحدودية المحاذية لمقاطعة كورسك... فيديو
القوات الروسية تقتحم موقعا أوكرانيا في المنطقة الحدودية المحاذية لمقاطعة كورسك... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لاقتحام القوات الروسية موقعا أوكرانيا في المنطقة الحدودية المحاذية لمقاطعة كورسك. 13.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-13T07:39+0000
2024-08-13T07:39+0000
2024-08-13T07:39+0000
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو لاقتحام عناصر في الجيش الروسي لموقع تابع للقوات الأوكرانية في المنطقة الحدودية المحاذية لمقاطعة كورسك.وأشارت الوزارة إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل 4 مسلحين أوكرانيين، بالإضافة إلى الاستيلاء على محطة "ستارلينك" للاتصالات الفضائية.وكان رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، قد أعلن، في وقت سابق، أن وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية يصل تعدادها إلى ألف شخص، شنت هجومًا بهدف الاستيلاء على أراضي في مقاطعة كورسك، لكن تم وقف توغلهم في عمق الأراضي الروسية وإحباطه.وأشار غيراسيموف إلى أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة العدو ودحره خارج حدود الدولة. ولضمان أمن المواطنين في مقاطعات كورسك، وبيلغورد، وبريانسك، تم تفعيل نظام صد الأعمال الإرهابية لوحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية."قرار غبي".. خبير عسكري أمريكي يوصف "هجوم" القوات الأوكرانية على مقاطعة كورسك مشاهد لمسيرة "لانتسيت" الروسية وهي تدمر دبابة أوكرانية في المنطقة الحدودية لكورسك... فيديو
https://sarabic.ae/20240813/السفير-الأمريكي-السابق-لدى-روسيا-أوكرانيا-تجاوزت-الخط-الأحمر-عندما-هاجمت-مقاطعة-كورسك-1091667923.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي
روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي
القوات الروسية تقتحم موقعا أوكرانيا في المنطقة الحدودية المحاذية لمقاطعة كورسك... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لاقتحام القوات الروسية موقعا أوكرانيا في المنطقة الحدودية المحاذية لمقاطعة كورسك.
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو لاقتحام عناصر في الجيش الروسي لموقع تابع للقوات الأوكرانية في المنطقة الحدودية المحاذية لمقاطعة كورسك.
وأشارت الوزارة إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل 4 مسلحين أوكرانيين، بالإضافة إلى الاستيلاء على محطة "ستارلينك" للاتصالات الفضائية.
وكان رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، قد أعلن، في وقت سابق، أن وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية يصل تعدادها إلى ألف شخص، شنت هجومًا بهدف الاستيلاء على أراضي في مقاطعة كورسك،
لكن تم وقف توغلهم في عمق الأراضي الروسية وإحباطه.
وأشار غيراسيموف إلى أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة العدو ودحره خارج حدود الدولة.
ولضمان أمن المواطنين في مقاطعات كورسك، وبيلغورد، وبريانسك، تم تفعيل نظام صد الأعمال الإرهابية لوحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.