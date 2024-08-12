https://sarabic.ae/20240812/تجمع-قوات-دنيبر-الروسية-تهزم-لواءين-أوكرانيين-في-مقاطعة-زابوروجيه-1091643053.html

تجمع قوات "دنيبر" الروسية تهزم لواءين أوكرانيين في مقاطعة زابوروجيه

تجمع قوات "دنيبر" الروسية تهزم لواءين أوكرانيين في مقاطعة زابوروجيه

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن القوات الروسية تمكنت من هزيمة لواءين أوكرانيين، في مقاطعة زابوروجيه، بالإضافة إلى تدمير عدد من المدرعات... 12.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-12T10:31+0000

2024-08-12T10:31+0000

2024-08-12T11:00+0000

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وبحسب بيان وزارة الدفاع، قامت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بالسيطرة على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات لواء المشاة الآلي 58 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 120 في مناطق بريتشيستوفكا، وفوديانوي في جمهورية دونيتسك الشعبية. بالإضافة إلى ذلك، تم صد هجومين مضادين من قبل مجموعات هجومية من لواءي المشاة الآليين 58 و 72 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 100 عسكري و3 مركبات، ومدفعين من طراز "كراب" ذاتية الدفع عيار 155 ملم بولندية الصنع، ومدفع هاوتزر بريطاني الصنع من طراز "إف إتش-70" عيار 155 ملم، ورادار أمريكي من طراز "AN/TPQ-50".واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تجمعات القوى البشرية، ومعدات اللواءين الآليين 65 و118 للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق نيستريانكا، ونوفودانيلوفكا، ومالايا توكماشكا، وبياتيخاتكي في مقاطعة زابوروجيه.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 75 عسكريًا، و10 مركبات، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم، ومحطتين للحرب الإلكترونية من طراز "إنكلاف-إن".واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية، التابعة للقوات المسلحة الروسية تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية، في 127 منطقة.وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي قنبلتين موجهتين من طراز "هامر" مصنوعتين في فرنسا، و6 صواريخ "هيمارس" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، و40 طائرة دون طيار، 22 منها خارج منطقة العملية العسكرية الخاصة. وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الدفاع الجوي الروسي يدمر 18 طائرة مسيرة فوق 3 مقاطعات روسية خلال الليلةالجيش الروسي يستهدف براجمات "غراد" تجمعات للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو

https://sarabic.ae/20240812/-الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-18-طائرة-مسيرة-فوق-3-مقاطعات-روسية-خلال-الليلة-1091636532.html

https://sarabic.ae/20240812/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-طائرة-مسيرة-أوكرانية-في-أجواء-مقاطعة-فورونيج--1091633502.html

https://sarabic.ae/20240811/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-3-صواريخ-أوكرانية-في-أجواء-مقاطعة-كورسك-1091632223.html

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