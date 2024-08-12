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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240812/تجمع-قوات-دنيبر-الروسية-تهزم-لواءين-أوكرانيين-في-مقاطعة-زابوروجيه-1091643053.html
تجمع قوات "دنيبر" الروسية تهزم لواءين أوكرانيين في مقاطعة زابوروجيه
تجمع قوات "دنيبر" الروسية تهزم لواءين أوكرانيين في مقاطعة زابوروجيه
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن القوات الروسية تمكنت من هزيمة لواءين أوكرانيين، في مقاطعة زابوروجيه، بالإضافة إلى تدمير عدد من المدرعات... 12.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-12T10:31+0000
2024-08-12T11:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
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وبحسب بيان وزارة الدفاع، قامت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بالسيطرة على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات لواء المشاة الآلي 58 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 120 في مناطق بريتشيستوفكا، وفوديانوي في جمهورية دونيتسك الشعبية. بالإضافة إلى ذلك، تم صد هجومين مضادين من قبل مجموعات هجومية من لواءي المشاة الآليين 58 و 72 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 100 عسكري و3 مركبات، ومدفعين من طراز "كراب" ذاتية الدفع عيار 155 ملم بولندية الصنع، ومدفع هاوتزر بريطاني الصنع من طراز "إف إتش-70" عيار 155 ملم، ورادار أمريكي من طراز "AN/TPQ-50".واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تجمعات القوى البشرية، ومعدات اللواءين الآليين 65 و118 للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق نيستريانكا، ونوفودانيلوفكا، ومالايا توكماشكا، وبياتيخاتكي في مقاطعة زابوروجيه.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 75 عسكريًا، و10 مركبات، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم، ومحطتين للحرب الإلكترونية من طراز "إنكلاف-إن".واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية، التابعة للقوات المسلحة الروسية تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية، في 127 منطقة.وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي قنبلتين موجهتين من طراز "هامر" مصنوعتين في فرنسا، و6 صواريخ "هيمارس" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، و40 طائرة دون طيار، 22 منها خارج منطقة العملية العسكرية الخاصة. وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الدفاع الجوي الروسي يدمر 18 طائرة مسيرة فوق 3 مقاطعات روسية خلال الليلةالجيش الروسي يستهدف براجمات "غراد" تجمعات للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
https://sarabic.ae/20240812/-الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-18-طائرة-مسيرة-فوق-3-مقاطعات-روسية-خلال-الليلة-1091636532.html
https://sarabic.ae/20240812/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-طائرة-مسيرة-أوكرانية-في-أجواء-مقاطعة-فورونيج--1091633502.html
https://sarabic.ae/20240811/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-3-صواريخ-أوكرانية-في-أجواء-مقاطعة-كورسك-1091632223.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا

تجمع قوات "دنيبر" الروسية تهزم لواءين أوكرانيين في مقاطعة زابوروجيه

10:31 GMT 12.08.2024 (تم التحديث: 11:00 GMT 12.08.2024)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2024
© Sputnik . Alexey Maishev
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن القوات الروسية تمكنت من هزيمة لواءين أوكرانيين، في مقاطعة زابوروجيه، بالإضافة إلى تدمير عدد من المدرعات الأوكرانية.
وبحسب بيان وزارة الدفاع، قامت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بالسيطرة على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات لواء المشاة الآلي 58 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 120 في مناطق بريتشيستوفكا، وفوديانوي في جمهورية دونيتسك الشعبية. بالإضافة إلى ذلك، تم صد هجومين مضادين من قبل مجموعات هجومية من لواءي المشاة الآليين 58 و 72 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 100 عسكري و3 مركبات، ومدفعين من طراز "كراب" ذاتية الدفع عيار 155 ملم بولندية الصنع، ومدفع هاوتزر بريطاني الصنع من طراز "إف إتش-70" عيار 155 ملم، ورادار أمريكي من طراز "AN/TPQ-50".
إس-400 وإس-500 حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يدمر 18 طائرة مسيرة فوق 3 مقاطعات روسية خلال الليلة
08:07 GMT
واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تجمعات القوى البشرية، ومعدات اللواءين الآليين 65 و118 للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق نيستريانكا، ونوفودانيلوفكا، ومالايا توكماشكا، وبياتيخاتكي في مقاطعة زابوروجيه.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 75 عسكريًا، و10 مركبات، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم، ومحطتين للحرب الإلكترونية من طراز "إنكلاف-إن".
واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية، التابعة للقوات المسلحة الروسية تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية، في 127 منطقة.
منظومة إس-400 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاعات الجوية الروسية تدمر طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة فورونيج
01:02 GMT
وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي قنبلتين موجهتين من طراز "هامر" مصنوعتين في فرنسا، و6 صواريخ "هيمارس" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، و40 طائرة دون طيار، 22 منها خارج منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وفي المجمل، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير الآتي: 637 طائرة، 278 طائرة هليكوبتر، 29771 طائرة دون طيار، 566 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 17042 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1400 مركبة قتالية متعددة المهام لإطلاق الصواريخ، 13.135 مدفعًا ميدانيًا وقذائف هاون، 24.668 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

إطلاق طراد الصواريخ فارياغ صاروخ إس-300 تابعة لمنظومة الدفتع الجوي فورت أثناء مناورات واسعة النطاق في المحيط الهادئ قبالة ساحل كامتشاتكا الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 3 صواريخ أوكرانية في أجواء مقاطعة كورسك
أمس, 22:00 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الدفاع الجوي الروسي يدمر 18 طائرة مسيرة فوق 3 مقاطعات روسية خلال الليلة
الجيش الروسي يستهدف براجمات "غراد" تجمعات للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
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