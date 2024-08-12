https://sarabic.ae/20240812/قوات-تجمع-الغرب-الروسية-تسيطر-على-مواقع-أكثر-فائدة-عملياتية---1091643633.html
قوات تجمع "الغرب" الروسية تسيطر على مواقع أكثر فائدة عملياتية
قوات تجمع "الغرب" الروسية تسيطر على مواقع أكثر فائدة عملياتية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، بأن تجمع قوات "الغرب" (زاباد) التابع للقوات الروسية هزم تشكيلات أربعة ألوية أوكرانية وصد هجوما مضادا، ما أدى إلى... 12.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-12T10:52+0000
2024-08-12T10:52+0000
2024-08-12T10:52+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/09/1074501479_0:259:3177:2047_1920x0_80_0_0_b7add3fc029c7b5ea20e84cede2b8be8.jpg
وأوضح بيان الوزارة: "احتلت وحدات من تجمع "الغرب" التابع للقوات الروسية مواقع أكثر فائدة، وهزمت تشكيلات الألوية الميكانيكية الـ67 والـ115 والـ116 ولواء الهجوم الـ3 للقوات الأوكرانية في مناطق تجمعات سكنية "كوبانكي" و"سينكوفكا" في مقاطعة خاركوف و"شيرفونايا ديبروفا" في جمهورية لوغانسك الشعبية و"نوفوسادوفويه" في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتابعت الوزارة في البيان: "وخسرت القوات الأوكرانية أكثر من 540 عسكريا، ودبابة واحدة، ومركبة قتالية مدرعة من طراز "كوزاك"، وثماني مركبات، ومدفع هاوتزر "إم777" عيار 155 ملم أمريكي الصنع ومدفع هاوتزر "د-30" عيار 122 ملم، ومدفعي هاوتزر "إم119" عيار 105 ملم أمريكيي الصنع.وبالإضافة إلى ذلك، دمر تجمع قوات "الغرب" محطتين للحرب الإلكترونية من نوع "إنكلاف-إن" (Enklav-N) خلال الساعات الـ24 الأخيرة. وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية المدنيين في إقليم دونباس، من بطش نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240812/ياك-130أم-قادرة-على-خوض-اشتباكات-وتنفيذ-مهام-قتالية-1091642611.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري
قوات تجمع "الغرب" الروسية تسيطر على مواقع أكثر فائدة عملياتية
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، بأن تجمع قوات "الغرب" (زاباد) التابع للقوات الروسية هزم تشكيلات أربعة ألوية أوكرانية وصد هجوما مضادا، ما أدى إلى خسارة العدو أكثر من 540 عسكريا.
وأوضح بيان الوزارة: "احتلت وحدات من تجمع "الغرب" التابع للقوات الروسية مواقع أكثر فائدة، وهزمت تشكيلات الألوية الميكانيكية الـ67 والـ115 والـ116 ولواء الهجوم الـ3 للقوات الأوكرانية في مناطق تجمعات سكنية "كوبانكي" و"سينكوفكا" في مقاطعة خاركوف و"شيرفونايا ديبروفا" في جمهورية لوغانسك الشعبية و"نوفوسادوفويه" في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتابعت الوزارة في البيان: "وخسرت القوات الأوكرانية أكثر من 540 عسكريا، ودبابة واحدة، ومركبة قتالية مدرعة من طراز "كوزاك"، وثماني مركبات، ومدفع هاوتزر "إم777"
عيار 155 ملم أمريكي الصنع ومدفع هاوتزر "د-30" عيار 122 ملم، ومدفعي هاوتزر "إم119" عيار 105 ملم أمريكيي الصنع.
وبالإضافة إلى ذلك، دمر تجمع قوات "الغرب" محطتين للحرب الإلكترونية من نوع "إنكلاف-إن" (Enklav-N) خلال الساعات الـ24 الأخيرة.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة
لحماية المدنيين في إقليم دونباس، من بطش نظام كييف.