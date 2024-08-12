https://sarabic.ae/20240812/ياك-130أم-قادرة-على-خوض-اشتباكات-وتنفيذ-مهام-قتالية-1091642611.html

"ياك-130أم" قادرة على خوض اشتباكات وتنفيذ مهام قتالية

"ياك-130أم" قادرة على خوض اشتباكات وتنفيذ مهام قتالية

سبوتنيك عربي

أفاد مكتب التواصل لشركة "إيركوت" الروسية، اليوم الإثنين، بأن طائرة التدريب القتالية الحديثة من طراز "ياك-130 إم" سيمكنها حل المهام القتالية بنجاح في النزاعات... 12.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-12T10:24+0000

2024-08-12T10:24+0000

2024-08-12T10:24+0000

رصد عسكري

الجيش الروسي

آرميا 2024

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وتم تقديم النموذج الأولي لـ"ياك-130 إم" خلال معرض "آرميا-2024" في مدينة كوبينكا بمقاطعة موسكو.في وقت سابق، تم تطوير طائرة "ياك-130" كطائرة متقدمة لتدريب الطيارين العسكريين.و الآن تم وضع هذه الطائرة للتصدير كطائرة هجومية خفيفة.والحمولة القتالية لـ "ياك-130"، من الصواريخ والقنابل التي تبلغ 3000 كلغ، لا تسمح لها بأن تكون بمثابة "مقعد دراسي" لطياري القوات الجوية الروسية فحسب، بل أيضًا بمثابة طائرة هجومية.وتحظى طائرة "ياك-130" بشعبية كبيرة لدى العملاء الأجانب، ويتم تشغيلها في الجزائر وبنغلاديش وبيلاروسيا ولاوس وميانمار."ميركات"... نظام روسي للتشويش على المسيرات يوضع في الحقيبةهل تتكرر في 2024.. حاملة طائرات أمريكية تدمر نفسها

https://sarabic.ae/20240812/بوتين--روسيا-مستعدة-لتطوير-نظام-للأمن-المتساوي-وغير-القابل-للتجزئة-بالتعاون-مع-الشركاء-1091637442.html

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, الجيش الروسي, آرميا 2024