https://sarabic.ae/20240812/ياك-130أم-قادرة-على-خوض-اشتباكات-وتنفيذ-مهام-قتالية-1091642611.html
"ياك-130أم" قادرة على خوض اشتباكات وتنفيذ مهام قتالية
"ياك-130أم" قادرة على خوض اشتباكات وتنفيذ مهام قتالية
سبوتنيك عربي
أفاد مكتب التواصل لشركة "إيركوت" الروسية، اليوم الإثنين، بأن طائرة التدريب القتالية الحديثة من طراز "ياك-130 إم" سيمكنها حل المهام القتالية بنجاح في النزاعات... 12.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-12T10:24+0000
2024-08-12T10:24+0000
2024-08-12T10:24+0000
رصد عسكري
الجيش الروسي
آرميا 2024
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وتم تقديم النموذج الأولي لـ"ياك-130 إم" خلال معرض "آرميا-2024" في مدينة كوبينكا بمقاطعة موسكو.في وقت سابق، تم تطوير طائرة "ياك-130" كطائرة متقدمة لتدريب الطيارين العسكريين.و الآن تم وضع هذه الطائرة للتصدير كطائرة هجومية خفيفة.والحمولة القتالية لـ "ياك-130"، من الصواريخ والقنابل التي تبلغ 3000 كلغ، لا تسمح لها بأن تكون بمثابة "مقعد دراسي" لطياري القوات الجوية الروسية فحسب، بل أيضًا بمثابة طائرة هجومية.وتحظى طائرة "ياك-130" بشعبية كبيرة لدى العملاء الأجانب، ويتم تشغيلها في الجزائر وبنغلاديش وبيلاروسيا ولاوس وميانمار."ميركات"... نظام روسي للتشويش على المسيرات يوضع في الحقيبةهل تتكرر في 2024.. حاملة طائرات أمريكية تدمر نفسها
https://sarabic.ae/20240812/بوتين--روسيا-مستعدة-لتطوير-نظام-للأمن-المتساوي-وغير-القابل-للتجزئة-بالتعاون-مع-الشركاء-1091637442.html
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سبوتنيك عربي
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رصد عسكري, الجيش الروسي, آرميا 2024
رصد عسكري, الجيش الروسي, آرميا 2024
"ياك-130أم" قادرة على خوض اشتباكات وتنفيذ مهام قتالية
أفاد مكتب التواصل لشركة "إيركوت" الروسية، اليوم الإثنين، بأن طائرة التدريب القتالية الحديثة من طراز "ياك-130 إم" سيمكنها حل المهام القتالية بنجاح في النزاعات المنخفضة الحدة.
وتم تقديم النموذج الأولي لـ"ياك-130 إم" خلال معرض "آرميا-2024" في مدينة كوبينكا بمقاطعة موسكو.
وقال ممثل الشركة لوكالة "سبوتينك": "إن طائرة التدريب القتالية الحديثة من طراز "ياك-130 إم" قادرة على حل مجموعة كاملة من المهام القتالية بنجاح في الصراعات المنخفضة الشدة، إن هذا الاتجاه الأكثر عقلانية لتحديث مشروع طائرة "ياك-130".
وفي آخر شهر يوليو/ تموز، صرح المدير العام لشركة "إيركوت" أندريه بوجينسكي، عن تحديث طائرة التدريب القتالية من طراز "ياك-130" لأداء مهام خاصة.
في وقت سابق، تم تطوير طائرة "ياك-130" كطائرة متقدمة لتدريب الطيارين العسكريين.و الآن تم وضع هذه الطائرة للتصدير كطائرة هجومية خفيفة.
وطائرة "ياك-130" بمقعدين، وهي مصممة لتدريب طاقم الطيران على قيادة طائرات الجيل الرابع والخامس.
والحمولة القتالية لـ "ياك-130"، من الصواريخ والقنابل التي تبلغ 3000 كلغ، لا تسمح لها بأن تكون بمثابة "مقعد دراسي" لطياري القوات الجوية الروسية فحسب، بل أيضًا بمثابة طائرة هجومية.
وتحظى طائرة "ياك-130" بشعبية كبيرة لدى العملاء الأجانب، ويتم تشغيلها في الجزائر وبنغلاديش وبيلاروسيا ولاوس وميانمار.