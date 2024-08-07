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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240807/طائرات-تكتيكية-روسية-تضرب-مصفاة-نفط-تزود-القوات-الأوكرانية-بالوقود--1091505956.html
طائرات تكتيكية روسية تضرب مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود
طائرات تكتيكية روسية تضرب مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود، بالإضافة إلى نقطة انتشار للمرتزقة الأجانب،... 07.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-07T10:52+0000
2024-08-07T11:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
الجيش الروسي
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وجاء في بيان وزارة الدفاع، أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية، قامت بتحسين تموضعها على طول خط المواجهة، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات التابعة للواء المشاة الآلي 58 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 108، واللواء 21 من الحرس الوطني، في مناطق زولوتايا نيفا، وأوكتيابر في جمهورية دونيتسك الشعبية، وزاليزنيشنوي في مقاطعة زابوروجيه. وتم صد هجوم مضاد من قبل مجموعة مهاجمة للقوات الأوكرانية.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 110 عسكريين، و8 مركبات، ومدفعية ذاتية الدفع عيار 155 ملم من طراز "بوغدان"، ومدفعية ذاتية الدفع عيار 122 ملم من طراز "غفوزديكا"، بالإضافة إلى تدمير مستودع للذخيرة.واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تشكيلات لواء الهجوم الأرضي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 119، في مناطق مالايا توكماشكا، في مقاطعة زابوروجيه، ونيكولايفكا في مقاطعة خيرسون. وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 60 عسكريًا، و7 مركبات، ومحطة للحرب الإلكترونية "إنكلاف-إن".وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي، 11 صاروخا من طراز "هيمارس" أمريكي الصنع، وصاروخا مضادا للطائرات من طراز "باتريوت" أمريكي الصنع، و87 طائرة دون طيار، منها 41 خارج منطقة العمليات العسكرية الخاصة.وفي المجمل، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير الآتي: 635 طائرة، 278 طائرة هليكوبتر، 29322 طائرة دون طيار، 563 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 16798 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1396 مركبة قتالية متعددة المهام لإطلاق الصواريخ، 12926 مدفعًا ميدانيًا وقذائف هاون، 24469 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يواصل عملياته ضد القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسكالقوات الروسية تستهدف وحدة عسكرية أوكرانية قوامها 400 جندي بالقرب من مدينة سومي
https://sarabic.ae/20240807/القوات-الروسية-تستهدف-احتياطي-القوات-الأوكرانية-في-المناطق-الحدودية-لمقاطعة-سومي-1091504410.html
https://sarabic.ae/20240807/إسقاط-طائرتين-مسيرتين-في-أجواء-مقاطعة-روستوف-الروسية-دون-وقوع-إصابات-1091492275.html
https://sarabic.ae/20240806/القوات-الروسية-تدمر6-دبابات-وعربتي-مشاة-قتاليتين-استخدمتها-كييف-خلال-استفزازها-المسلح-بمقاطعة-كورسك-1091481111.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري, الجيش الروسي, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري, الجيش الروسي, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

طائرات تكتيكية روسية تضرب مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود

10:52 GMT 07.08.2024 (تم التحديث: 11:09 GMT 07.08.2024)
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورالمقاتلة الهجومية "سو-25 إس إم3" خلال المناورات في منطقة كراسنودارسكي كراي، روسيا
المقاتلة الهجومية سو-25 إس إم3 خلال المناورات في منطقة كراسنودارسكي كراي، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2024
© Sputnik . Vitaly Timkiv
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود، بالإضافة إلى نقطة انتشار للمرتزقة الأجانب، وأهداف عسكرية أخرى في 153 منطقة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع، أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية، قامت بتحسين تموضعها على طول خط المواجهة، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات التابعة للواء المشاة الآلي 58 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 108، واللواء 21 من الحرس الوطني، في مناطق زولوتايا نيفا، وأوكتيابر في جمهورية دونيتسك الشعبية، وزاليزنيشنوي في مقاطعة زابوروجيه. وتم صد هجوم مضاد من قبل مجموعة مهاجمة للقوات الأوكرانية.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 110 عسكريين، و8 مركبات، ومدفعية ذاتية الدفع عيار 155 ملم من طراز "بوغدان"، ومدفعية ذاتية الدفع عيار 122 ملم من طراز "غفوزديكا"، بالإضافة إلى تدمير مستودع للذخيرة.
القوات الروسية تدمر مستودع أوكراني للذخيرة في اتجاه كراسنوارميسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف احتياطي القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة سومي
09:53 GMT
واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تشكيلات لواء الهجوم الأرضي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 119، في مناطق مالايا توكماشكا، في مقاطعة زابوروجيه، ونيكولايفكا في مقاطعة خيرسون. وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 60 عسكريًا، و7 مركبات، ومحطة للحرب الإلكترونية "إنكلاف-إن".
ودمر الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، مصفاة نفط تزود القوات المسلحة الأوكرانية بالوقود، ونقطة انتشار مؤقتة للمرتزقة الأجانب، فضلا عن تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 153 منطقة.
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إسقاط طائرتين مسيرتين في أجواء مقاطعة روستوف الروسية دون وقوع إصابات
02:22 GMT
وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي، 11 صاروخا من طراز "هيمارس" أمريكي الصنع، وصاروخا مضادا للطائرات من طراز "باتريوت" أمريكي الصنع، و87 طائرة دون طيار، منها 41 خارج منطقة العمليات العسكرية الخاصة.
وفي المجمل، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير الآتي: 635 طائرة، 278 طائرة هليكوبتر، 29322 طائرة دون طيار، 563 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 16798 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1396 مركبة قتالية متعددة المهام لإطلاق الصواريخ، 12926 مدفعًا ميدانيًا وقذائف هاون، 24469 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر6 دبابات وعربتي مشاة قتاليتين استخدمتها كييف خلال استفزازها المسلح بمقاطعة كورسك
أمس, 14:36 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الجيش الروسي يواصل عملياته ضد القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك
القوات الروسية تستهدف وحدة عسكرية أوكرانية قوامها 400 جندي بالقرب من مدينة سومي
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