https://sarabic.ae/20240807/طائرات-تكتيكية-روسية-تضرب-مصفاة-نفط-تزود-القوات-الأوكرانية-بالوقود--1091505956.html
طائرات تكتيكية روسية تضرب مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود
طائرات تكتيكية روسية تضرب مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود، بالإضافة إلى نقطة انتشار للمرتزقة الأجانب،... 07.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-07T10:52+0000
2024-08-07T10:52+0000
2024-08-07T11:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وجاء في بيان وزارة الدفاع، أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية، قامت بتحسين تموضعها على طول خط المواجهة، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات التابعة للواء المشاة الآلي 58 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 108، واللواء 21 من الحرس الوطني، في مناطق زولوتايا نيفا، وأوكتيابر في جمهورية دونيتسك الشعبية، وزاليزنيشنوي في مقاطعة زابوروجيه. وتم صد هجوم مضاد من قبل مجموعة مهاجمة للقوات الأوكرانية.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 110 عسكريين، و8 مركبات، ومدفعية ذاتية الدفع عيار 155 ملم من طراز "بوغدان"، ومدفعية ذاتية الدفع عيار 122 ملم من طراز "غفوزديكا"، بالإضافة إلى تدمير مستودع للذخيرة.واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تشكيلات لواء الهجوم الأرضي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 119، في مناطق مالايا توكماشكا، في مقاطعة زابوروجيه، ونيكولايفكا في مقاطعة خيرسون. وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 60 عسكريًا، و7 مركبات، ومحطة للحرب الإلكترونية "إنكلاف-إن".وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي، 11 صاروخا من طراز "هيمارس" أمريكي الصنع، وصاروخا مضادا للطائرات من طراز "باتريوت" أمريكي الصنع، و87 طائرة دون طيار، منها 41 خارج منطقة العمليات العسكرية الخاصة.وفي المجمل، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير الآتي: 635 طائرة، 278 طائرة هليكوبتر، 29322 طائرة دون طيار، 563 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 16798 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1396 مركبة قتالية متعددة المهام لإطلاق الصواريخ، 12926 مدفعًا ميدانيًا وقذائف هاون، 24469 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يواصل عملياته ضد القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسكالقوات الروسية تستهدف وحدة عسكرية أوكرانية قوامها 400 جندي بالقرب من مدينة سومي
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روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري, الجيش الروسي, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري, الجيش الروسي, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
طائرات تكتيكية روسية تضرب مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود
10:52 GMT 07.08.2024 (تم التحديث: 11:09 GMT 07.08.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود، بالإضافة إلى نقطة انتشار للمرتزقة الأجانب، وأهداف عسكرية أخرى في 153 منطقة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع، أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية، قامت بتحسين تموضعها على طول خط المواجهة، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات التابعة للواء المشاة الآلي 58 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 108، واللواء 21 من الحرس الوطني، في مناطق زولوتايا نيفا، وأوكتيابر في جمهورية دونيتسك الشعبية، وزاليزنيشنوي في مقاطعة زابوروجيه. وتم صد هجوم مضاد من قبل مجموعة مهاجمة للقوات الأوكرانية.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 110 عسكريين، و8 مركبات، ومدفعية ذاتية الدفع عيار 155 ملم من طراز "بوغدان"، ومدفعية ذاتية الدفع عيار 122 ملم من طراز "غفوزديكا"، بالإضافة إلى تدمير مستودع للذخيرة.
واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية،
تشكيلات لواء الهجوم الأرضي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 119، في مناطق مالايا توكماشكا، في مقاطعة زابوروجيه، ونيكولايفكا في مقاطعة خيرسون. وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 60 عسكريًا، و7 مركبات، ومحطة للحرب الإلكترونية "إنكلاف-إن".
ودمر الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، مصفاة نفط تزود القوات المسلحة الأوكرانية بالوقود، ونقطة انتشار مؤقتة للمرتزقة الأجانب، فضلا عن تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 153 منطقة.
وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي، 11 صاروخا من طراز "هيمارس" أمريكي الصنع،
وصاروخا مضادا للطائرات من طراز "باتريوت" أمريكي الصنع، و87 طائرة دون طيار، منها 41 خارج منطقة العمليات العسكرية الخاصة.
وفي المجمل، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير الآتي: 635 طائرة، 278 طائرة هليكوبتر، 29322 طائرة دون طيار، 563 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 16798 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى،
1396 مركبة قتالية متعددة المهام لإطلاق الصواريخ، 12926 مدفعًا ميدانيًا وقذائف هاون، 24469 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.