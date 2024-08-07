https://sarabic.ae/20240807/إسقاط-طائرتين-مسيرتين-في-أجواء-مقاطعة-روستوف-الروسية-دون-وقوع-إصابات-1091492275.html
إسقاط طائرتين مسيرتين في أجواء مقاطعة روستوف الروسية دون وقوع إصابات
إسقاط طائرتين مسيرتين في أجواء مقاطعة روستوف الروسية دون وقوع إصابات
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة روستوف الروسية، فاسيلي غولوبيف، فجر اليوم الأربعاء، اكتشاف وإسقاط طائرتين مسيرتين في الجزء الشمالي من المقاطعة الواقعة جنوب غربي روسيا الليلة... 07.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-07T02:22+0000
2024-08-07T02:22+0000
2024-08-07T02:22+0000
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موسكو - سبوتنيك. وكتب غولوبيف في بيان عبر تطبيق "تليغرام": "الليلة الماضية، تم اكتشاف وتدمير طائرتين بدون طيار فوق أراضي مقاطعة روستوف في الجزء الشمالي من المقاطعة، وبحسب البيانات الأولية، لم يصب أحد بأذى نتيجة سقوط الحطام".وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي، ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ محاولة صرف الانتباه عن فشل قواتها على الجبهة.بدورها، تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة الهادفة لحماية إقليم دونباس.
https://sarabic.ae/20240803/هجوم-بـ-55-طائرة-مسيرة-أوكرانية-على-مقاطعة-روستوف-1091372149.html
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روستوف, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روستوف, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
إسقاط طائرتين مسيرتين في أجواء مقاطعة روستوف الروسية دون وقوع إصابات
أعلن حاكم مقاطعة روستوف الروسية، فاسيلي غولوبيف، فجر اليوم الأربعاء، اكتشاف وإسقاط طائرتين مسيرتين في الجزء الشمالي من المقاطعة الواقعة جنوب غربي روسيا الليلة الماضية، دون وقوع إصابات.
موسكو - سبوتنيك
. وكتب غولوبيف في بيان عبر تطبيق "تليغرام": "الليلة الماضية، تم اكتشاف وتدمير طائرتين بدون طيار فوق أراضي مقاطعة روستوف في الجزء الشمالي من المقاطعة، وبحسب البيانات الأولية، لم يصب أحد بأذى نتيجة سقوط الحطام".
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج
وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي، ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ محاولة صرف الانتباه عن فشل قواتها على الجبهة.
بدورها، تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة الهادفة لحماية إقليم دونباس.