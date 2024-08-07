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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240807/إسقاط-طائرتين-مسيرتين-في-أجواء-مقاطعة-روستوف-الروسية-دون-وقوع-إصابات-1091492275.html
إسقاط طائرتين مسيرتين في أجواء مقاطعة روستوف الروسية دون وقوع إصابات
إسقاط طائرتين مسيرتين في أجواء مقاطعة روستوف الروسية دون وقوع إصابات
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة روستوف الروسية، فاسيلي غولوبيف، فجر اليوم الأربعاء، اكتشاف وإسقاط طائرتين مسيرتين في الجزء الشمالي من المقاطعة الواقعة جنوب غربي روسيا الليلة... 07.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-07T02:22+0000
2024-08-07T02:22+0000
روستوف
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وكتب غولوبيف في بيان عبر تطبيق "تليغرام": "الليلة الماضية، تم اكتشاف وتدمير طائرتين بدون طيار فوق أراضي مقاطعة روستوف في الجزء الشمالي من المقاطعة، وبحسب البيانات الأولية، لم يصب أحد بأذى نتيجة سقوط الحطام".وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي، ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ محاولة صرف الانتباه عن فشل قواتها على الجبهة.بدورها، تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة الهادفة لحماية إقليم دونباس.
https://sarabic.ae/20240803/هجوم-بـ-55-طائرة-مسيرة-أوكرانية-على-مقاطعة-روستوف-1091372149.html
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روستوف, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روستوف, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

إسقاط طائرتين مسيرتين في أجواء مقاطعة روستوف الروسية دون وقوع إصابات

02:22 GMT 07.08.2024
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2024
© Photo / Russian Defense Ministry
تابعنا عبر
أعلن حاكم مقاطعة روستوف الروسية، فاسيلي غولوبيف، فجر اليوم الأربعاء، اكتشاف وإسقاط طائرتين مسيرتين في الجزء الشمالي من المقاطعة الواقعة جنوب غربي روسيا الليلة الماضية، دون وقوع إصابات.
موسكو - سبوتنيك. وكتب غولوبيف في بيان عبر تطبيق "تليغرام": "الليلة الماضية، تم اكتشاف وتدمير طائرتين بدون طيار فوق أراضي مقاطعة روستوف في الجزء الشمالي من المقاطعة، وبحسب البيانات الأولية، لم يصب أحد بأذى نتيجة سقوط الحطام".
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
هجوم بـ 55 طائرة مسيرة أوكرانية على مقاطعة روستوف
3 أغسطس, 02:51 GMT
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي، ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ محاولة صرف الانتباه عن فشل قواتها على الجبهة.
بدورها، تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة الهادفة لحماية إقليم دونباس.
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