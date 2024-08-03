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عالم سبوتنيك
نصر الله: الرد قادم ومن كل الجبهات والمعركة دخلت مرحلة جديدة، نتنياهو: إسرائيل في حالة استعداد عالية جداً لأي سيناريو
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شؤون عسكرية
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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240803/هجوم-بـ-55-طائرة-مسيرة-أوكرانية-على-مقاطعة-روستوف-1091372149.html
الحاكم: هجوم بـ 55 طائرة مسيرة أوكرانية على مقاطعة روستوف
الحاكم: هجوم بـ 55 طائرة مسيرة أوكرانية على مقاطعة روستوف
سبوتنيك عربي
قال حاكم مقاطعة روستوف الروسية، فاسيلي غولوبيف، في ساعة مبكرة اليوم السبت، إن أراضي المقاطعة تعرضت الليلة الماضية لهجوم بـ 55 طائرة مسيرة أوكرانية. 03.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-03T02:51+0000
2024-08-03T02:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
طائرة مسيرة
أخبار أوكرانيا
روسيا
روستوف
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وأضاف الحاكم في منشور بقناته على تيليغرام، "الليلة الماضية، تعرضت أراضي مقاطعة روستوف لهجوم بـ 55 طائرة مسيرة أوكرانية. ونتيجة للهجوم، لم تقع إصابات".وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو/ حزيران العام الماضي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240803/تدمير-3-طائرات-مسيرة-أوكرانية-شمال-مقاطعة-روستوف-1091371761.html
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طائرة مسيرة, أخبار أوكرانيا, روسيا, روستوف
طائرة مسيرة, أخبار أوكرانيا, روسيا, روستوف

الحاكم: هجوم بـ 55 طائرة مسيرة أوكرانية على مقاطعة روستوف

02:51 GMT 03.08.2024 (تم التحديث: 02:53 GMT 03.08.2024)
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2024
© Photo / Russian Defense Ministry
تابعنا عبر
قال حاكم مقاطعة روستوف الروسية، فاسيلي غولوبيف، في ساعة مبكرة اليوم السبت، إن أراضي المقاطعة تعرضت الليلة الماضية لهجوم بـ 55 طائرة مسيرة أوكرانية.
وأضاف الحاكم في منشور بقناته على تيليغرام، "الليلة الماضية، تعرضت أراضي مقاطعة روستوف لهجوم بـ 55 طائرة مسيرة أوكرانية. ونتيجة للهجوم، لم تقع إصابات".

وتابع، في الأماكن التي سقطت فيها المسيرات الأوكرانية تعمل أجهزة الطوارئ على إزالة العواقب".

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو/ حزيران العام الماضي.
طائرة مسيرة كوادكوبتر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تدمير 3 طائرات مسيرة أوكرانية شمال مقاطعة روستوف
01:32 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.
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