https://sarabic.ae/20240803/هجوم-بـ-55-طائرة-مسيرة-أوكرانية-على-مقاطعة-روستوف-1091372149.html
الحاكم: هجوم بـ 55 طائرة مسيرة أوكرانية على مقاطعة روستوف
الحاكم: هجوم بـ 55 طائرة مسيرة أوكرانية على مقاطعة روستوف
سبوتنيك عربي
قال حاكم مقاطعة روستوف الروسية، فاسيلي غولوبيف، في ساعة مبكرة اليوم السبت، إن أراضي المقاطعة تعرضت الليلة الماضية لهجوم بـ 55 طائرة مسيرة أوكرانية. 03.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-03T02:51+0000
2024-08-03T02:51+0000
2024-08-03T02:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
طائرة مسيرة
أخبار أوكرانيا
روسيا
روستوف
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وأضاف الحاكم في منشور بقناته على تيليغرام، "الليلة الماضية، تعرضت أراضي مقاطعة روستوف لهجوم بـ 55 طائرة مسيرة أوكرانية. ونتيجة للهجوم، لم تقع إصابات".وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو/ حزيران العام الماضي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240803/تدمير-3-طائرات-مسيرة-أوكرانية-شمال-مقاطعة-روستوف-1091371761.html
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طائرة مسيرة, أخبار أوكرانيا, روسيا, روستوف
طائرة مسيرة, أخبار أوكرانيا, روسيا, روستوف
الحاكم: هجوم بـ 55 طائرة مسيرة أوكرانية على مقاطعة روستوف
02:51 GMT 03.08.2024 (تم التحديث: 02:53 GMT 03.08.2024)
قال حاكم مقاطعة روستوف الروسية، فاسيلي غولوبيف، في ساعة مبكرة اليوم السبت، إن أراضي المقاطعة تعرضت الليلة الماضية لهجوم بـ 55 طائرة مسيرة أوكرانية.
وأضاف الحاكم في منشور بقناته على تيليغرام، "الليلة الماضية، تعرضت أراضي مقاطعة روستوف لهجوم بـ 55 طائرة مسيرة أوكرانية. ونتيجة للهجوم، لم تقع إصابات".
وتابع، في الأماكن التي سقطت فيها المسيرات الأوكرانية تعمل أجهزة الطوارئ على إزالة العواقب".
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية
في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو/ حزيران العام الماضي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.