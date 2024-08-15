https://sarabic.ae/20240815/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-كروبيتس-وتستهدف-بصواريخ-إسكندر-قافلة-عسكرية-أوكرانية-من-15-ناقلة-في-سومي-1091770879.html

القوات الروسية تحرر بلدة كروبيتس وتدمر قافلة عسكرية أوكرانية في سومي بصواريخ "إسكندر"

القوات الروسية تحرر بلدة كروبيتس وتدمر قافلة عسكرية أوكرانية في سومي بصواريخ "إسكندر"

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة كروبيتس والقضاء على القوات الأوكرانية المتواجدة في البلدة. 15.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-15T11:30+0000

2024-08-15T11:30+0000

2024-08-15T12:19+0000

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وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، فإن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، ومن خلال التحركات النشطة والضربات الجوية ونيران المدفعية، تمكنت من صد هجوم المجموعات المهاجمة التابعة للواء الميكانيكي 115 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كريمياني.واستهدفت أيضا وحدات اللواء 82 المحمول جوا، جنوب كريمياني، واللواء 80 المحمول جواً غرب روسكايا كونوبيلكا، وتم إحباط المزيد من هجمات القوات الأوكرانية. وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 90 عسكريا و5 مركبات مشاة قتالية أمريكية الصنع من طراز "برادلي"، و6 مركبات قتال مدرعة.وأحبط سلاح الجو والطائرات المسيرة والمدفعية الروسية، محاولات اختراق مجموعات متنقلة معادية في عمق الأراضي الروسية، في مناطق فارفاروفكا وسافونوفكا وشيبتوخوفكا وكاوشوك وألكسيفسكي وماتفيفكا.واستهدفت القوات الروسية، تجمعات القوى البشرية والمعدات لألوية الهجوم الجوي الآلي 22 و61 و92، و95 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الحرس الوطني الأول، ولواء الدفاع الأرضي 129 في مناطق أولغوفكا وسناغوستي وبوغريبكوف وميرني، زاوليشينكي وأوسبينوفكا ويوجني.واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي الروسي احتياطيات القوات المسلحة الأوكرانية، ومستودعات الذخيرة، والعتاد في مناطق يوناكوفكا، وخوتن وكوندراتوفكا في مقاطعة سومي.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 340 عسكريًا، و19 مركبة مدرعة، بما في ذلك 5 مركبات مشاة قتالية من طراز "برادلي"، و14 مركبة قتالية مدرعة، بالإضافة إلى 8 مركبات و5 مدافع ميدانية ومحطتان للحرب الإلكترونية "إنكلاف- إن" و"بوكوفيل-إي دي."وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مقاتلة "سو-34" الروسية تستهدف وحدة عسكرية أوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك... فيديوالجيش الروسي يواصل عملياته ضد القوات الأوكرانية ويكبدها خسائر فادحة في منطقة العملية العسكرية الخاصة

https://sarabic.ae/20240815/مقاتلات-عملياتية-تكتيكية-روسية-تستهدف-مستودعات-أوكرانية-للصواريخ-والزوارق-المسيرة-1091768676.html

https://sarabic.ae/20240815/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-إيفانوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1091767318.html

https://sarabic.ae/20240814/القوات-الروسية-تدمر-مجموعتين-أوكرانيتين-في-منطقة-مارتينوفكا-بمقاطعة-كورسك-وتأسر-18-عسكريا--1091732486.html

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