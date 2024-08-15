القوات الروسية تحرر بلدة كروبيتس وتدمر قافلة عسكرية أوكرانية في سومي بصواريخ "إسكندر"

عربي
الرئيس الفلسطيني يتحدث أمام البرلمان التركي... فيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل ستتمكن اوروبا من المضي قدما بدون الغاز الروسي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
مشاركة عربية ناجحة في اولمبياد باريس
09:03 GMT
27 د
راديو
الطفرات الجينية التي تعزز التكاثر المبكر قد تؤدي أيضا إلى تسريع الشيخوخة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:30 GMT
17 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تشكل العملات الرقمية بديلا مناسبا للدولار؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
عدنان منصور: واشنطن وحلفاؤها يدعمون كييف لهزيمة روسيا وهذا لن يتحقق
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
السودان بين مبادرات وقف الحرب ومؤشرات المجاعة واستمرار القتال في أنحاء البلاد
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما جدوى انعقاد محادثات جنيف دون حضور الجيش السوداني؟
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:03 GMT
31 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
09:34 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
ملفات ساخنة
سجالات غالانت و نتنياهو ومسؤولية إسرائيل عن تعطيل صفقة تبادل الأسرى
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
الفيزيائيون يحلون لغز الاندماج النووي بالمايونيز!
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: ستبقى الحرب الأوكرانية نقطة استنزاف وابتزاز لجميع الأطراف إذا لم تنتقل إلى داخل أمريكا نفسها
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
غزة.. ماذا لو فشلت مفاوضات تبادل الأسرى بين حماس و إسرائيل
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240815/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-كروبيتس-وتستهدف-بصواريخ-إسكندر-قافلة-عسكرية-أوكرانية-من-15-ناقلة-في-سومي-1091770879.html
القوات الروسية تحرر بلدة كروبيتس وتدمر قافلة عسكرية أوكرانية في سومي بصواريخ "إسكندر"
القوات الروسية تحرر بلدة كروبيتس وتدمر قافلة عسكرية أوكرانية في سومي بصواريخ "إسكندر"
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة كروبيتس والقضاء على القوات الأوكرانية المتواجدة في البلدة. 15.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-15T11:30+0000
2024-08-15T12:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101895/75/1018957537_0:16:1001:579_1920x0_80_0_0_49f8465b2301aacbbba637cc27345760.jpg
وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، فإن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، ومن خلال التحركات النشطة والضربات الجوية ونيران المدفعية، تمكنت من صد هجوم المجموعات المهاجمة التابعة للواء الميكانيكي 115 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كريمياني.واستهدفت أيضا وحدات اللواء 82 المحمول جوا، جنوب كريمياني، واللواء 80 المحمول جواً غرب روسكايا كونوبيلكا، وتم إحباط المزيد من هجمات القوات الأوكرانية. وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 90 عسكريا و5 مركبات مشاة قتالية أمريكية الصنع من طراز "برادلي"، و6 مركبات قتال مدرعة.وأحبط سلاح الجو والطائرات المسيرة والمدفعية الروسية، محاولات اختراق مجموعات متنقلة معادية في عمق الأراضي الروسية، في مناطق فارفاروفكا وسافونوفكا وشيبتوخوفكا وكاوشوك وألكسيفسكي وماتفيفكا.واستهدفت القوات الروسية، تجمعات القوى البشرية والمعدات لألوية الهجوم الجوي الآلي 22 و61 و92، و95 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الحرس الوطني الأول، ولواء الدفاع الأرضي 129 في مناطق أولغوفكا وسناغوستي وبوغريبكوف وميرني، زاوليشينكي وأوسبينوفكا ويوجني.واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي الروسي احتياطيات القوات المسلحة الأوكرانية، ومستودعات الذخيرة، والعتاد في مناطق يوناكوفكا، وخوتن وكوندراتوفكا في مقاطعة سومي.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 340 عسكريًا، و19 مركبة مدرعة، بما في ذلك 5 مركبات مشاة قتالية من طراز "برادلي"، و14 مركبة قتالية مدرعة، بالإضافة إلى 8 مركبات و5 مدافع ميدانية ومحطتان للحرب الإلكترونية "إنكلاف- إن" و"بوكوفيل-إي دي."وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مقاتلة "سو-34" الروسية تستهدف وحدة عسكرية أوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك... فيديوالجيش الروسي يواصل عملياته ضد القوات الأوكرانية ويكبدها خسائر فادحة في منطقة العملية العسكرية الخاصة
https://sarabic.ae/20240815/مقاتلات-عملياتية-تكتيكية-روسية-تستهدف-مستودعات-أوكرانية-للصواريخ-والزوارق-المسيرة-1091768676.html
https://sarabic.ae/20240815/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-إيفانوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1091767318.html
https://sarabic.ae/20240814/القوات-الروسية-تدمر-مجموعتين-أوكرانيتين-في-منطقة-مارتينوفكا-بمقاطعة-كورسك-وتأسر-18-عسكريا--1091732486.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101895/75/1018957537_0:0:889:667_1920x0_80_0_0_e24f3565d73e28bb0cb2da8fa62f1cdb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

القوات الروسية تحرر بلدة كروبيتس وتدمر قافلة عسكرية أوكرانية في سومي بصواريخ "إسكندر"

11:30 GMT 15.08.2024 (تم التحديث: 12:19 GMT 15.08.2024)
© Press service of the Central Military Districtتجربة إطلاق صاروخ "إسكندر"
تجربة إطلاق صاروخ إسكندر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2024
© Press service of the Central Military District
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة كروبيتس والقضاء على القوات الأوكرانية المتواجدة في البلدة.
وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، فإن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، ومن خلال التحركات النشطة والضربات الجوية ونيران المدفعية، تمكنت من صد هجوم المجموعات المهاجمة التابعة للواء الميكانيكي 115 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كريمياني.
واستهدفت أيضا وحدات اللواء 82 المحمول جوا، جنوب كريمياني، واللواء 80 المحمول جواً غرب روسكايا كونوبيلكا، وتم إحباط المزيد من هجمات القوات الأوكرانية. وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 90 عسكريا و5 مركبات مشاة قتالية أمريكية الصنع من طراز "برادلي"، و6 مركبات قتال مدرعة.

بالإضافة إلى ذلك، تم القضاء على وحدات القوات المسلحة الأوكرانية المتواجدة في المنطقة، وبلدة كروبيتس.

طائرات حربية روسية في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مقاتلات عملياتية تكتيكية روسية تستهدف مستودعات أوكرانية للصواريخ والزوارق المسيرة
10:29 GMT
وأحبط سلاح الجو والطائرات المسيرة والمدفعية الروسية، محاولات اختراق مجموعات متنقلة معادية في عمق الأراضي الروسية، في مناطق فارفاروفكا وسافونوفكا وشيبتوخوفكا وكاوشوك وألكسيفسكي وماتفيفكا.
واستهدفت القوات الروسية، تجمعات القوى البشرية والمعدات لألوية الهجوم الجوي الآلي 22 و61 و92، و95 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الحرس الوطني الأول، ولواء الدفاع الأرضي 129 في مناطق أولغوفكا وسناغوستي وبوغريبكوف وميرني، زاوليشينكي وأوسبينوفكا ويوجني.
وتم تدمير قافلة مكونة من 15 ناقلة نفط، بضربة من منظومة الصواريخ العملياتية التكتيكية "إسكندر-إم" في قرية لوبني في مقاطعة سومي.
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر بلدة إيفانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
10:11 GMT
واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي الروسي احتياطيات القوات المسلحة الأوكرانية، ومستودعات الذخيرة، والعتاد في مناطق يوناكوفكا، وخوتن وكوندراتوفكا في مقاطعة سومي.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 340 عسكريًا، و19 مركبة مدرعة، بما في ذلك 5 مركبات مشاة قتالية من طراز "برادلي"، و14 مركبة قتالية مدرعة، بالإضافة إلى 8 مركبات و5 مدافع ميدانية ومحطتان للحرب الإلكترونية "إنكلاف- إن" و"بوكوفيل-إي دي."

وفي المجمل، خلال العمليات في اتجاه كورسك، خسرت القوات الأوكرانية نحو 2640 عسكريًا، 37 دبابة و32 ناقلة جند مدرعة و23 مركبة قتال مشاة و206 مركبات قتالية مدرعة و96 سيارة و4 منظومات صاروخية مضادة للطائرات و3 منصات لإطلاق الصواريخ و20 مدفعًا ميدانيًا و3 محطات للحرب الإلكترونية.

طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2024
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
القوات الروسية تدمر مجموعتين أوكرانيتين في منطقة مارتينوفكا بمقاطعة كورسك وتأسر 18 عسكريا
أمس, 12:55 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
مقاتلة "سو-34" الروسية تستهدف وحدة عسكرية أوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك... فيديو
الجيش الروسي يواصل عملياته ضد القوات الأوكرانية ويكبدها خسائر فادحة في منطقة العملية العسكرية الخاصة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيالرئيس الفلسطيني يتحدث أمام البرلمان التركي... فيديو 12:24 GMTБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:55 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الدفاعات الجوية الإسرائيلية تعترض جسما مشبوها بالجليل الغربي05:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала