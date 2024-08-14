https://sarabic.ae/20240814/القوات-الروسية-تدمر-مجموعتين-أوكرانيتين-في-منطقة-مارتينوفكا-بمقاطعة-كورسك-وتأسر-18-عسكريا--1091732486.html
القوات الروسية تدمر مجموعتين أوكرانيتين في منطقة مارتينوفكا بمقاطعة كورسك وتأسر 18 عسكريا
القوات الروسية تدمر مجموعتين أوكرانيتين في منطقة مارتينوفكا بمقاطعة كورسك وتأسر 18 عسكريا
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن قوات تجمع "الشمال" التابع للجيش الروسي أوقفت محاولة المجموعات المتنقلة للقوات الأوكرانية للاختراق في عمق أراضي... 14.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-14T12:55+0000
2024-08-14T12:55+0000
2024-08-14T12:55+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وجاء في بيان الوزارة: "تم إيقاف محاولة المجموعات المتنقلة للقوات الأوكرانية الاختراق في عمق أراضي روسيا في مناطق مجمعات سكريليفكا وليفشينكا وسيمينوفكا وأليكسيفسكي وكاميشني السكنية في مقاطعة كورسك من قبل وحدات من تجمع "الشمال" بضربات نفذها سلاح الطيران والمسيرات ونيران المدفعية".وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "مجموع خسائر العدو خلال القتال على محور كورسك، وصل إلى 2300 عسكري و37 دبابة و32 ناقلة جند مدرعة و18 مركبة قتالية للمشاة و192 مركبة قتالية مدرعة و88 سيارة وأربعة أنظمة صواريخ مضادة للطائرات وراجمتي صواريخ و15 مدفع ميدان.وفي صباح اليوم 6 أغسطس/آب ، حاولت وحدات من القوات الأوكرانية الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجانسكي في مقاطعة كورسك الروسية، وأبلغ رئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن "الجيش أوقف تقدم قوات العدو مؤكدا أن العملية في مقاطعة كورسك ستنتهي بهزيمة العدو".تهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مروحيات روسية تهاجم المعدات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك... فيديوالقوات الروسية تكبد الجيش الأوكراني خسائر بأكثر من 300 عسكري خلال الساعات الـ24 الأخيرة
https://sarabic.ae/20240814/الجيش-الروسي-يواصل-عملياته-ضد-القوات-الأوكرانية-ويكبدها-خسائر-فادحة-في-منطقة-العملية-العسكرية-1091729481.html
https://sarabic.ae/20240814/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1091714448.html
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رصد عسكري
القوات الروسية تدمر مجموعتين أوكرانيتين في منطقة مارتينوفكا بمقاطعة كورسك وتأسر 18 عسكريا
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن قوات تجمع "الشمال" التابع للجيش الروسي أوقفت محاولة المجموعات المتنقلة للقوات الأوكرانية للاختراق في عمق أراضي روسيا في مناطق سكريليفكا وليفشينكا وسيمينوفكا وأليكسيفسكي وكاميشني السكنية في مقاطعة كورسك مؤكدة أسر 18 عسكريا من القوات المسلحة الأوكرانية.
وجاء في بيان الوزارة: "تم إيقاف محاولة المجموعات المتنقلة للقوات الأوكرانية الاختراق في عمق أراضي روسيا في مناطق مجمعات سكريليفكا وليفشينكا وسيمينوفكا وأليكسيفسكي وكاميشني السكنية في مقاطعة كورسك من قبل وحدات من تجمع "الشمال" بضربات نفذها سلاح الطيران والمسيرات ونيران المدفعية".
وأضاف البيان: "في منطقة مارتينوفكا تم اكتشاف والقضاء على مجموعتين للعدو محمولتين في مركبات شحن صغيرة، وتم التصدي لـ 6 هجمات من وحدات اللواء ميكانيكي 115، ولواءي الهجوم المظليين 80، و82، على محاور بلدات كورينيفو، وأولغوفكا، وبوغريبكي، وروسكوي بوريتشنوي، وتشيركيسكوي بوريتشنوي".
وأوضحت الوزارة: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يصل إلى 270 عسكريًا و16 مركبة مدرعة، بينها دبابتان وناقلة جند مدرعة من طراز "سترايكر" و13مركبة قتالية مدرعة، بالإضافة إلى 10 مركبات ومدفع هاوتزر "دي-30" من عيار 122 ملم".
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "مجموع خسائر العدو خلال القتال على محور كورسك، وصل إلى 2300 عسكري و37 دبابة و32 ناقلة جند مدرعة و18 مركبة قتالية للمشاة و192 مركبة قتالية مدرعة و88 سيارة وأربعة أنظمة صواريخ مضادة للطائرات وراجمتي صواريخ و15 مدفع ميدان.
وفي صباح اليوم 6 أغسطس/آب ، حاولت وحدات من القوات الأوكرانية الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجانسكي في مقاطعة كورسك الروسية، وأبلغ رئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن "الجيش أوقف تقدم قوات العدو مؤكدا أن العملية في مقاطعة كورسك ستنتهي بهزيمة العدو".
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن نظام كييف يحاول من خلال هذا الهجوم تحسين مواقفه التفاوضية في المستقبل، ووقف تقدم القوات الروسية في دونباس وزعزعة استقرار الوضع السياسي الداخلي في روسيا ذاتها. وشدد الرئيس على أن العدو سيتلقى ردا مناسبا، وستتحقق جميع الأهداف التي تسعى روسيا إليها.
تهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.