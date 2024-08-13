الدفاع الجوي الروسي يدمر 14 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 3 مقاطعات

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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
بوشكين، شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:22 GMT
20 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:42 GMT
18 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
أي الأباء أنت؟ متسلط وذو قرار لا يتغير، أو تنتهج الدلال في كل شيء؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
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بلا قيود
مفتش أممي سابق: محطة زابوروجيه تحت سيطرة روسيا... وواضح من يقصفها
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60 د
مساحة حرة
هل ستتمكن اوروبا من المضي قدما بدون الغاز الروسي
17:03 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية أكدت التزامها السياسي والأخلاقي بالقيم النبيلة في الرد على إسرائيل
17:33 GMT
30 د
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مدار الليل والنهار
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05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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11 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال190 لميلاد العالم الروسي العظيم دميتري إيفانوفيتش مندلييف
09:31 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية أكدت التزامها السياسي والأخلاقي بالقيم النبيلة في الرد على إسرائيل
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ملفات ساخنة
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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://sarabic.ae/20240813/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-14-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-3-مقاطعات--1091674008.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر 14 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 3 مقاطعات
الدفاع الجوي الروسي يدمر 14 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 3 مقاطعات
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن قوات الدفاع الجوي أسقطت، هذه الليلة، 12 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة كورسك وواحدة فوق كل من مقاطعتي بيلغورود... 13.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-13T13:29+0000
2024-08-13T13:29+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وجاء في بيان الوزارة: "خلال الليلة الماضية، تم إيقاف محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة في أراضي روسيا الاتحادية، حيث دمرت أنظمة الدفاع الجوي 14 طائرة مسيرة: 12 طائرة فوق مقاطعة كورسك، وواحدة فوق مقاطعة بيلغورود، وواحدة فوق مقاطعة فورونيج".وفي فجر اليوم الثلاثاء، أعلن حاكم مقاطعة فورونيج الروسية، ألكسندر غوسيف، أن الدفاعات الجوية دمرت طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء المقاطعة، وبحسب المعلومات الأولية لم تُسجل أي إصابات أو أضرار.وأضافت زاخاروفا، تعليقا على الضربة الصاروخية التي نفذتها القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك، بالقول: "ندين بشدة هذه الأعمال الإرهابية الوحشية، التي تهدف إلى تدمير البنية التحتية المدنية وقتل وترهيب المدنيين".وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240813/الاستخبارات-الروسية-واشنطن-تدرس-خيارات-لاستبدال-زيلينسكي-بشخصية-أكثر-قابلية-للإدارة-وأقل-فسادا-1091670744.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

الدفاع الجوي الروسي يدمر 14 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 3 مقاطعات

13:29 GMT 13.08.2024
© Sputnik . VDV Press service/ Igor Rudenkoقوات الدفاع الجوي الروسي
قوات الدفاع الجوي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2024
© Sputnik . VDV Press service/ Igor Rudenko
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن قوات الدفاع الجوي أسقطت، هذه الليلة، 12 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة كورسك وواحدة فوق كل من مقاطعتي بيلغورود وفورونيج.
وجاء في بيان الوزارة: "خلال الليلة الماضية، تم إيقاف محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة في أراضي روسيا الاتحادية، حيث دمرت أنظمة الدفاع الجوي 14 طائرة مسيرة: 12 طائرة فوق مقاطعة كورسك، وواحدة فوق مقاطعة بيلغورود، وواحدة فوق مقاطعة فورونيج".
وفي فجر اليوم الثلاثاء، أعلن حاكم مقاطعة فورونيج الروسية، ألكسندر غوسيف، أن الدفاعات الجوية دمرت طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء المقاطعة، وبحسب المعلومات الأولية لم تُسجل أي إصابات أو أضرار.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الاستخبارات الروسية: واشنطن تدرس خيارات لاستبدال زيلينسكي بشخصية أكثر قابلية للإدارة وأقل فسادا
07:36 GMT

وفي سياق متصل، صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، أن رد فعل روسيا القاسي على الضربات من قبل القوات المسلحة الأوكرانية على المقاطعات الروسية، لن يستغرق وقتًا طويلاً.

وأضافت زاخاروفا، تعليقا على الضربة الصاروخية التي نفذتها القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك، بالقول: "ندين بشدة هذه الأعمال الإرهابية الوحشية، التي تهدف إلى تدمير البنية التحتية المدنية وقتل وترهيب المدنيين".
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
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