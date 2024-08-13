https://sarabic.ae/20240813/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-14-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-3-مقاطعات--1091674008.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر 14 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 3 مقاطعات
الدفاع الجوي الروسي يدمر 14 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 3 مقاطعات
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن قوات الدفاع الجوي أسقطت، هذه الليلة، 12 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة كورسك وواحدة فوق كل من مقاطعتي بيلغورود... 13.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-13T13:29+0000
2024-08-13T13:29+0000
2024-08-13T13:29+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وجاء في بيان الوزارة: "خلال الليلة الماضية، تم إيقاف محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة في أراضي روسيا الاتحادية، حيث دمرت أنظمة الدفاع الجوي 14 طائرة مسيرة: 12 طائرة فوق مقاطعة كورسك، وواحدة فوق مقاطعة بيلغورود، وواحدة فوق مقاطعة فورونيج".وفي فجر اليوم الثلاثاء، أعلن حاكم مقاطعة فورونيج الروسية، ألكسندر غوسيف، أن الدفاعات الجوية دمرت طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء المقاطعة، وبحسب المعلومات الأولية لم تُسجل أي إصابات أو أضرار.وأضافت زاخاروفا، تعليقا على الضربة الصاروخية التي نفذتها القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك، بالقول: "ندين بشدة هذه الأعمال الإرهابية الوحشية، التي تهدف إلى تدمير البنية التحتية المدنية وقتل وترهيب المدنيين".وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240813/الاستخبارات-الروسية-واشنطن-تدرس-خيارات-لاستبدال-زيلينسكي-بشخصية-أكثر-قابلية-للإدارة-وأقل-فسادا-1091670744.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري
الدفاع الجوي الروسي يدمر 14 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 3 مقاطعات
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن قوات الدفاع الجوي أسقطت، هذه الليلة، 12 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة كورسك وواحدة فوق كل من مقاطعتي بيلغورود وفورونيج.
وجاء في بيان الوزارة: "خلال الليلة الماضية، تم إيقاف محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة في أراضي روسيا الاتحادية، حيث دمرت أنظمة الدفاع الجوي 14 طائرة مسيرة: 12 طائرة فوق مقاطعة كورسك، وواحدة فوق مقاطعة بيلغورود، وواحدة فوق مقاطعة فورونيج".
وفي فجر اليوم الثلاثاء، أعلن حاكم مقاطعة فورونيج الروسية
، ألكسندر غوسيف، أن الدفاعات الجوية دمرت طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء المقاطعة، وبحسب المعلومات الأولية لم تُسجل أي إصابات أو أضرار.
وفي سياق متصل، صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، أن رد فعل روسيا القاسي على الضربات من قبل القوات المسلحة الأوكرانية على المقاطعات الروسية، لن يستغرق وقتًا طويلاً.
وأضافت زاخاروفا، تعليقا على الضربة الصاروخية التي نفذتها القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك، بالقول: "ندين بشدة هذه الأعمال الإرهابية الوحشية، التي تهدف إلى تدمير البنية التحتية المدنية وقتل وترهيب المدنيين".
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج
وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.