https://sarabic.ae/20240813/الاستخبارات-الروسية-واشنطن-تدرس-خيارات-لاستبدال-زيلينسكي-بشخصية-أكثر-قابلية-للإدارة-وأقل-فسادا-1091670744.html

الاستخبارات الروسية: واشنطن تدرس خيارات لاستبدال زيلينسكي بشخصية أكثر قابلية للإدارة وأقل فسادا

الاستخبارات الروسية: واشنطن تدرس خيارات لاستبدال زيلينسكي بشخصية أكثر قابلية للإدارة وأقل فسادا

سبوتنيك عربي

أعلن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، اليوم الثلاثاء، أن الإدارة الأمريكية كلفت منظمات غير حكومية تابعة لها بوضع سيناريو لوصول وزير الداخلية الأوكراني السابق،... 13.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-13T07:36+0000

2024-08-13T07:36+0000

2024-08-13T07:36+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074140884_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c36544c0559356091ba8d5bef4ca8a7b.jpg

وجاء في بيان المكتب الصحفي للجهاز: "كلفت الإدارة الأمريكية منظمات غير حكومية تابعة لها بوضع سيناريو لوصول أفاكوف إلى السلطة في أوكرانيا، ويجري الآن بحث هذه المسالة مع قادة أحزاب معارضة أوكرانية رائدة "باتكيفشينا" تيموشينكو و"التضامن الأوروبي" بوروشينكو، كما ومع عدد من النواب المؤثرين في البرلمان الأوكراني من الحزب الحاكم "خادم الشعب".وفي سياق متصل، أوضح جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يتخذ خطوات هوجاء تهدد بالتصعيد إلى ما هو أبعد من حدود أوكرانيا.وجاء في بيان الجهاز: "وفقا للبيانات التي تلقاها جهاز الاستخبارات الخارجية، فإن عدم الرضا عن زيلينسكي يتزايد بين النخبة الأمريكية. وفي كل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، أصبحت أصوات أولئك الذين يعبرون عن شكوكهم بشأن الإنفاق المستهدف لمليارات الدولارات من المساعدات العسكرية التي تتلقاها كييف مسموعة على نحو متزايد. ويتخذ زيلينسكي خطوات هوجاء تهدد بالتصعيد إلى ما هو أبعد من حدود أوكرانيا".وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أن فلاديمير زيلينسكي أرسل الأوكرانيين إلى "مفرمة لحم" في كورسك لتمديد التعبئة في البلاد.تقارير أمريكية تكشف عما ينتظر أوكرانيا إذا رفض زيلينسكي المفاوضاتوقالت زاخاروفا، يوم الجمعة الماضي، إن روسيا ستواصل إثارة قضية الأعمال الوحشية لنظام فلاديمير زيلينسكي ورعاته في الأمم المتحدة والمنصات المتعددة الأطراف الأخرى.وأعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، يوم الأربعاء الماضي، أنه في 6 آب/أغسطس عند الساعة 5:30 بتوقيت موسكو، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، يصل عددها إلى ألف شخص، هجوماً بهدف الاستيلاء على أراضي في مقاطعة كورسك.وأشار غيراسيموف إلى أنه تم وقف تقدمهم إلى عمق الأراضي الروسية؛ مؤكداً أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة العدو، والوصول إلى حدود الدولة.

https://sarabic.ae/20240810/تقارير-أمريكية-تكشف-عما-ينتظر-أوكرانيا-إذا-رفض-زيلينسكي-المفاوضات-1091598791.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا