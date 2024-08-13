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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240813/الاستخبارات-الروسية-واشنطن-تدرس-خيارات-لاستبدال-زيلينسكي-بشخصية-أكثر-قابلية-للإدارة-وأقل-فسادا-1091670744.html
الاستخبارات الروسية: واشنطن تدرس خيارات لاستبدال زيلينسكي بشخصية أكثر قابلية للإدارة وأقل فسادا
الاستخبارات الروسية: واشنطن تدرس خيارات لاستبدال زيلينسكي بشخصية أكثر قابلية للإدارة وأقل فسادا
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، اليوم الثلاثاء، أن الإدارة الأمريكية كلفت منظمات غير حكومية تابعة لها بوضع سيناريو لوصول وزير الداخلية الأوكراني السابق،... 13.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-13T07:36+0000
2024-08-13T07:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان المكتب الصحفي للجهاز: "كلفت الإدارة الأمريكية منظمات غير حكومية تابعة لها بوضع سيناريو لوصول أفاكوف إلى السلطة في أوكرانيا، ويجري الآن بحث هذه المسالة مع قادة أحزاب معارضة أوكرانية رائدة "باتكيفشينا" تيموشينكو و"التضامن الأوروبي" بوروشينكو، كما ومع عدد من النواب المؤثرين في البرلمان الأوكراني من الحزب الحاكم "خادم الشعب".وفي سياق متصل، أوضح جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يتخذ خطوات هوجاء تهدد بالتصعيد إلى ما هو أبعد من حدود أوكرانيا.وجاء في بيان الجهاز: "وفقا للبيانات التي تلقاها جهاز الاستخبارات الخارجية، فإن عدم الرضا عن زيلينسكي يتزايد بين النخبة الأمريكية. وفي كل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، أصبحت أصوات أولئك الذين يعبرون عن شكوكهم بشأن الإنفاق المستهدف لمليارات الدولارات من المساعدات العسكرية التي تتلقاها كييف مسموعة على نحو متزايد. ويتخذ زيلينسكي خطوات هوجاء تهدد بالتصعيد إلى ما هو أبعد من حدود أوكرانيا".وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أن فلاديمير زيلينسكي أرسل الأوكرانيين إلى "مفرمة لحم" في كورسك لتمديد التعبئة في البلاد.تقارير أمريكية تكشف عما ينتظر أوكرانيا إذا رفض زيلينسكي المفاوضاتوقالت زاخاروفا، يوم الجمعة الماضي، إن روسيا ستواصل إثارة قضية الأعمال الوحشية لنظام فلاديمير زيلينسكي ورعاته في الأمم المتحدة والمنصات المتعددة الأطراف الأخرى.وأعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، يوم الأربعاء الماضي، أنه في 6 آب/أغسطس عند الساعة 5:30 بتوقيت موسكو، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، يصل عددها إلى ألف شخص، هجوماً بهدف الاستيلاء على أراضي في مقاطعة كورسك.وأشار غيراسيموف إلى أنه تم وقف تقدمهم إلى عمق الأراضي الروسية؛ مؤكداً أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة العدو، والوصول إلى حدود الدولة.
https://sarabic.ae/20240810/تقارير-أمريكية-تكشف-عما-ينتظر-أوكرانيا-إذا-رفض-زيلينسكي-المفاوضات-1091598791.html
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الاستخبارات الروسية: واشنطن تدرس خيارات لاستبدال زيلينسكي بشخصية أكثر قابلية للإدارة وأقل فسادا

07:36 GMT 13.08.2024
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2024
© AP Photo / Leo Correa
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أعلن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، اليوم الثلاثاء، أن الإدارة الأمريكية كلفت منظمات غير حكومية تابعة لها بوضع سيناريو لوصول وزير الداخلية الأوكراني السابق، أرسين أفاكوف، إلى السلطة.
وجاء في بيان المكتب الصحفي للجهاز: "كلفت الإدارة الأمريكية منظمات غير حكومية تابعة لها بوضع سيناريو لوصول أفاكوف إلى السلطة في أوكرانيا، ويجري الآن بحث هذه المسالة مع قادة أحزاب معارضة أوكرانية رائدة "باتكيفشينا" تيموشينكو و"التضامن الأوروبي" بوروشينكو، كما ومع عدد من النواب المؤثرين في البرلمان الأوكراني من الحزب الحاكم "خادم الشعب".

وأضاف الجهاز أن "الإدارة الأمريكية تخطط لاحقاً لشن حملة إعلامية قوية لتشويه سمعة زيلينسكي من أجل إجباره على ترك منصبه".

وفي سياق متصل، أوضح جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يتخذ خطوات هوجاء تهدد بالتصعيد إلى ما هو أبعد من حدود أوكرانيا.
زيارة زيلينسكي للولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تقارير أمريكية تكشف عما ينتظر أوكرانيا إذا رفض زيلينسكي المفاوضات
10 أغسطس, 13:39 GMT
وجاء في بيان الجهاز: "وفقا للبيانات التي تلقاها جهاز الاستخبارات الخارجية، فإن عدم الرضا عن زيلينسكي يتزايد بين النخبة الأمريكية. وفي كل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، أصبحت أصوات أولئك الذين يعبرون عن شكوكهم بشأن الإنفاق المستهدف لمليارات الدولارات من المساعدات العسكرية التي تتلقاها كييف مسموعة على نحو متزايد. ويتخذ زيلينسكي خطوات هوجاء تهدد بالتصعيد إلى ما هو أبعد من حدود أوكرانيا".
وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أن فلاديمير زيلينسكي أرسل الأوكرانيين إلى "مفرمة لحم" في كورسك لتمديد التعبئة في البلاد.
تقارير أمريكية تكشف عما ينتظر أوكرانيا إذا رفض زيلينسكي المفاوضات
وقالت زاخاروفا، يوم الجمعة الماضي، إن روسيا ستواصل إثارة قضية الأعمال الوحشية لنظام فلاديمير زيلينسكي ورعاته في الأمم المتحدة والمنصات المتعددة الأطراف الأخرى.
وأعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، يوم الأربعاء الماضي، أنه في 6 آب/أغسطس عند الساعة 5:30 بتوقيت موسكو، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، يصل عددها إلى ألف شخص، هجوماً بهدف الاستيلاء على أراضي في مقاطعة كورسك.
وأشار غيراسيموف إلى أنه تم وقف تقدمهم إلى عمق الأراضي الروسية؛ مؤكداً أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة العدو، والوصول إلى حدود الدولة.
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Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:09 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. تبادل الاتهامات بين نتنياهو وغالانت بشأن صفقة الأسرى مع "حماس"05:07 GMT
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