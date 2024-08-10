تقارير أمريكية تكشف عما ينتظر أوكرانيا إذا رفض زيلينسكي المفاوضات

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آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
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مرايا العلوم
جسيمات غريبة من المادة المضادة لفيزياء غير معروفة!
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روسيا - لبنان: 80 عاما من الصداقة والتعاون في شتى المجالات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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ملفات ساخنة
قُبيل الانتخابات الرئاسية، قيس سعيّد يُقيل رئيس الحكومة: مناورة انتخابية أم رغبة في التغيير؟
12:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
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ماذا يعني مقترح إسرائيل بخضوع الضفة لإدارة ذاتية فلسطينية
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شؤون عسكرية
خبير: العشائر العربية تهب لطرد قوات قسد والاحتلال الأمريكي مع تداعي المشروع الغربي في المنطقة
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عالم سبوتنيك
إسرائيل تهدد حزب الله برد غير متناسب، أميركا تعلن وصول مقاتلات إف 22 رابتور إلى الشرق الأوسط
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لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
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صدى الحياة
الذكرى الرابعة لأكبر انفجار غير نووي في العالم.. في مرفأ بيروت
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عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ماذا يعني مقترح إسرائيل بخضوع الضفة لإدارة ذاتية فلسطينية
09:31 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: العشائر العربية تهب لطرد قوات قسد والاحتلال الأمريكي مع تداعي المشروع الغربي في المنطقة
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
11:03 GMT
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الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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9 د
عرب بوينت بودكاست
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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240810/تقارير-أمريكية-تكشف-عما-ينتظر-أوكرانيا-إذا-رفض-زيلينسكي-المفاوضات-1091598791.html
تقارير أمريكية تكشف عما ينتظر أوكرانيا إذا رفض زيلينسكي المفاوضات
تقارير أمريكية تكشف عما ينتظر أوكرانيا إذا رفض زيلينسكي المفاوضات
سبوتنيك عربي
أكدت تقارير أمريكية أنه إذا تم انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، فقد يطالب فلاديمير زيلينسكي ببدء المفاوضات مع روسيا، وسيؤدي رفض نظام كييف لهذا... 10.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-10T13:39+0000
2024-08-10T13:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت التقارير: "إذا رفض زيلينسكي التفاعل مع بوتين، فسيكون هذا سبباً وجيهاً لرفض ترامب تقديم أي مساعدة لأوكرانيا".وبحسب صحيفة "The National Interest"، فإن المرشح الرئاسي الأمريكي سيحاول على الأرجح التفاوض مع فلاديمير بوتين نفسه، لكن دون مشاركة الأوروبيين.وقال ترامب أكثر من مرة إنه في حال إعادة انتخابه، فإنه سيتمكن من حل الصراع بين روسيا وأوكرانيا خلال 24 ساعة فقط. وأشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، تعليقا على هذه الكلمات، إلى أن المشكلة معقدة للغاية بحيث لا يمكن مثل هذا الحل البسيط.
https://sarabic.ae/20240731/لقد-رفضت-كلا-العرضين-تقرير-خلاف-سابق-بين-زيلينسكي-وهاريس--1091298849.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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أخبار أوكرانيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

تقارير أمريكية تكشف عما ينتظر أوكرانيا إذا رفض زيلينسكي المفاوضات

13:39 GMT 10.08.2024
© Sputnik . STRINGER / الانتقال إلى بنك الصورزيارة زيلينسكي للولايات المتحدة
زيارة زيلينسكي للولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2024
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أكدت تقارير أمريكية أنه إذا تم انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، فقد يطالب فلاديمير زيلينسكي ببدء المفاوضات مع روسيا، وسيؤدي رفض نظام كييف لهذا الاقتراح إلى توقف كامل لمساعدة واشنطن.
وقالت التقارير: "إذا رفض زيلينسكي التفاعل مع بوتين، فسيكون هذا سبباً وجيهاً لرفض ترامب تقديم أي مساعدة لأوكرانيا".

وشددت على أن العديد من الخبراء لا يفهمون كيف يخطط ترامب لحل الصراع بين روسيا وأوكرانيا بسرعة.

وبحسب صحيفة "The National Interest"، فإن المرشح الرئاسي الأمريكي سيحاول على الأرجح التفاوض مع فلاديمير بوتين نفسه، لكن دون مشاركة الأوروبيين.
فلاديمير زيلينسكي ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"لقد رفضت كلا العرضين"... تقرير: خلاف سابق بين زيلينسكي وهاريس
31 يوليو, 19:03 GMT
وقال ترامب أكثر من مرة إنه في حال إعادة انتخابه، فإنه سيتمكن من حل الصراع بين روسيا وأوكرانيا خلال 24 ساعة فقط. وأشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، تعليقا على هذه الكلمات، إلى أن المشكلة معقدة للغاية بحيث لا يمكن مثل هذا الحل البسيط.
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