https://sarabic.ae/20240810/تقارير-أمريكية-تكشف-عما-ينتظر-أوكرانيا-إذا-رفض-زيلينسكي-المفاوضات-1091598791.html
تقارير أمريكية تكشف عما ينتظر أوكرانيا إذا رفض زيلينسكي المفاوضات
تقارير أمريكية تكشف عما ينتظر أوكرانيا إذا رفض زيلينسكي المفاوضات
سبوتنيك عربي
أكدت تقارير أمريكية أنه إذا تم انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، فقد يطالب فلاديمير زيلينسكي ببدء المفاوضات مع روسيا، وسيؤدي رفض نظام كييف لهذا... 10.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-10T13:39+0000
2024-08-10T13:39+0000
2024-08-10T13:39+0000
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وقالت التقارير: "إذا رفض زيلينسكي التفاعل مع بوتين، فسيكون هذا سبباً وجيهاً لرفض ترامب تقديم أي مساعدة لأوكرانيا".وبحسب صحيفة "The National Interest"، فإن المرشح الرئاسي الأمريكي سيحاول على الأرجح التفاوض مع فلاديمير بوتين نفسه، لكن دون مشاركة الأوروبيين.وقال ترامب أكثر من مرة إنه في حال إعادة انتخابه، فإنه سيتمكن من حل الصراع بين روسيا وأوكرانيا خلال 24 ساعة فقط. وأشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، تعليقا على هذه الكلمات، إلى أن المشكلة معقدة للغاية بحيث لا يمكن مثل هذا الحل البسيط.
https://sarabic.ae/20240731/لقد-رفضت-كلا-العرضين-تقرير-خلاف-سابق-بين-زيلينسكي-وهاريس--1091298849.html
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أخبار أوكرانيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
تقارير أمريكية تكشف عما ينتظر أوكرانيا إذا رفض زيلينسكي المفاوضات
أكدت تقارير أمريكية أنه إذا تم انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، فقد يطالب فلاديمير زيلينسكي ببدء المفاوضات مع روسيا، وسيؤدي رفض نظام كييف لهذا الاقتراح إلى توقف كامل لمساعدة واشنطن.
وقالت التقارير: "إذا رفض زيلينسكي التفاعل مع بوتين، فسيكون هذا سبباً وجيهاً لرفض ترامب تقديم أي مساعدة لأوكرانيا".
وشددت على أن العديد من الخبراء لا يفهمون كيف يخطط ترامب لحل الصراع بين روسيا وأوكرانيا بسرعة.
وبحسب صحيفة "The National Interest"، فإن المرشح الرئاسي الأمريكي سيحاول على الأرجح التفاوض مع فلاديمير بوتين نفسه، لكن دون مشاركة الأوروبيين.
وقال ترامب أكثر من مرة إنه في حال إعادة انتخابه، فإنه سيتمكن من حل الصراع بين روسيا وأوكرانيا خلال 24 ساعة فقط. وأشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، تعليقا على هذه الكلمات، إلى أن المشكلة معقدة للغاية بحيث لا يمكن مثل هذا الحل البسيط.