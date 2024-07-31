"لقد رفضت كلا العرضين"... تقرير: خلاف سابق بين زيلينسكي وهاريس

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما هو حجم التأثير التركي في أزمة غزة
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: ناتو عربي بقيادة إسرائيلية وبمال عربي وبتجهيزات أمريكية مدفوعة الثمن بالمال العربي
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: تاريخيًا لايوجد هنالك شعب روسي وشعب أوكراني لأن كليهما شعب واحد
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
ما هي حدود التدخل الإيراني في المواجهة إذا هاجمت إسرائيل لبنان
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
جسيمات غريبة من المادة المضادة لفيزياء غير معروفة!
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:04 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
جسيمات غريبة من المادة المضادة لفيزياء غير معروفة!
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: تغيرت المعطيات والإحداثيات ومن قلب أمريكا يعلو هتاف: هنا غزة
09:30 GMT
30 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
من الملعب
اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما هي حدود التدخل الإيراني في المواجهة إذا هاجمت إسرائيل لبنان
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبراء يوضحون رد المقاومة على الاغتيالات
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
قوافل مساعدات حكومية وشعبية مصرية وصلت قطاع غزة منذ بداية الحرب
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240731/لقد-رفضت-كلا-العرضين-تقرير-خلاف-سابق-بين-زيلينسكي-وهاريس--1091298849.html
"لقد رفضت كلا العرضين"... تقرير: خلاف سابق بين زيلينسكي وهاريس
"لقد رفضت كلا العرضين"... تقرير: خلاف سابق بين زيلينسكي وهاريس
سبوتنيك عربي
أفادت مجلة أمريكية، نقلا عن مصادر أن خلافا وقع بين كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، وفلاديمير زيلينسكي، وذلك قبل بدء العملية العسكرية الخاصة، في فبراير/... 31.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-31T19:03+0000
2024-07-31T19:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/1f/1091298689_0:141:3140:1907_1920x0_80_0_0_8203ec5fea67c1db9f15a0caa7d694d2.jpg
ونقلت المجلة عن وزير الدفاع الأوكراني السابق أليكسي ريزنيكوف، أنه قبل أقل من أسبوع من بدء العملية العسكية الخاصة، سافرت هاريس إلى ألمانيا لحضور الاجتماع السنوي مع الزعماء الأوروبيين في ميونيخ، حيث التقت مع فلاديمير زيلينسكي.بالإضافة إلى ذلك، زُعم أن زيلينسكي، قال إنه "إذا كان اندلاع صراع عسكري أمر لا مفر منه، فيجب على الولايات المتحدة إرسال أسلحة إلى أوكرانيا"، بحسب المجلة.وقال ريزنيكوف، في مقابلة مع المجلة، إنه "بدلاً من الوعد بإرسال أسلحة حديثة إلى أوكرانيا، مارس الأمريكيون ضغوطاً على زيلينسكي، ليعلن علناً عن حتمية دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تدمر منظومتي "إس-300" ومستودعا للمسيرات الأوكرانية الطيران العملياتي التكتيكي الروسي يستهدف محطة رادار وورشة لإنتاج المسيرات الأوكرانية
https://sarabic.ae/20240731/زيلينسكي-يحذر-من-نتائج-الانتخابات-الرئاسية-الأمريكية-ويصفها-بـالخطرة-1091297063.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/1f/1091298689_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_c13db594f6195e892a0c64b563d0adb1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

"لقد رفضت كلا العرضين"... تقرير: خلاف سابق بين زيلينسكي وهاريس

19:03 GMT 31.07.2024
© AFP 2023 / WOLFGANG RATTAYفلاديمير زيلينسكي ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس
فلاديمير زيلينسكي ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2024
© AFP 2023 / WOLFGANG RATTAY
تابعنا عبر
أفادت مجلة أمريكية، نقلا عن مصادر أن خلافا وقع بين كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، وفلاديمير زيلينسكي، وذلك قبل بدء العملية العسكرية الخاصة، في فبراير/ شباط 2022، ورفضت هاريس مقترحات زيلينسكي بفرض عقوبات "وقائية" على روسيا الاتحادية وإرسال أسلحة إلى كييف.
ونقلت المجلة عن وزير الدفاع الأوكراني السابق أليكسي ريزنيكوف، أنه قبل أقل من أسبوع من بدء العملية العسكية الخاصة، سافرت هاريس إلى ألمانيا لحضور الاجتماع السنوي مع الزعماء الأوروبيين في ميونيخ، حيث التقت مع فلاديمير زيلينسكي.

وكتبت مجلة "تايم" الأمريكية، أن زيلينسكي دعا الولايات المتحدة إلى فرض "عقوبات وقائية" ضد روسيا، بحجة أن هذا الأمر من شأنه أن "يجبر القيادة الروسية على إعادة التفكير في قرارها بشن عملية عسكرية".

بالإضافة إلى ذلك، زُعم أن زيلينسكي، قال إنه "إذا كان اندلاع صراع عسكري أمر لا مفر منه، فيجب على الولايات المتحدة إرسال أسلحة إلى أوكرانيا"، بحسب المجلة.
الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي يحذر من نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية ويصفها بـ"الخطرة"
17:29 GMT

وذكرت المجلة، نقلاً عن مسؤولين أوكرانيين مطلعين على المحادثة: "لقد رفضت هاريس كلا العرضين".

وقال ريزنيكوف، في مقابلة مع المجلة، إنه "بدلاً من الوعد بإرسال أسلحة حديثة إلى أوكرانيا، مارس الأمريكيون ضغوطاً على زيلينسكي، ليعلن علناً عن حتمية دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تدمر منظومتي "إس-300" ومستودعا للمسيرات الأوكرانية
الطيران العملياتي التكتيكي الروسي يستهدف محطة رادار وورشة لإنتاج المسيرات الأوكرانية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إيران تؤكد مسؤولية واشنطن عن اغتيال هنية في طهران13:11 GMTРазминирование, фортификационное оборудование и организация невзрывных заграждений военными инженерами ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала