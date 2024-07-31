https://sarabic.ae/20240731/لقد-رفضت-كلا-العرضين-تقرير-خلاف-سابق-بين-زيلينسكي-وهاريس--1091298849.html

"لقد رفضت كلا العرضين"... تقرير: خلاف سابق بين زيلينسكي وهاريس

"لقد رفضت كلا العرضين"... تقرير: خلاف سابق بين زيلينسكي وهاريس

سبوتنيك عربي

أفادت مجلة أمريكية، نقلا عن مصادر أن خلافا وقع بين كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، وفلاديمير زيلينسكي، وذلك قبل بدء العملية العسكرية الخاصة، في فبراير/... 31.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-31T19:03+0000

2024-07-31T19:03+0000

2024-07-31T19:03+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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ونقلت المجلة عن وزير الدفاع الأوكراني السابق أليكسي ريزنيكوف، أنه قبل أقل من أسبوع من بدء العملية العسكية الخاصة، سافرت هاريس إلى ألمانيا لحضور الاجتماع السنوي مع الزعماء الأوروبيين في ميونيخ، حيث التقت مع فلاديمير زيلينسكي.بالإضافة إلى ذلك، زُعم أن زيلينسكي، قال إنه "إذا كان اندلاع صراع عسكري أمر لا مفر منه، فيجب على الولايات المتحدة إرسال أسلحة إلى أوكرانيا"، بحسب المجلة.وقال ريزنيكوف، في مقابلة مع المجلة، إنه "بدلاً من الوعد بإرسال أسلحة حديثة إلى أوكرانيا، مارس الأمريكيون ضغوطاً على زيلينسكي، ليعلن علناً عن حتمية دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تدمر منظومتي "إس-300" ومستودعا للمسيرات الأوكرانية الطيران العملياتي التكتيكي الروسي يستهدف محطة رادار وورشة لإنتاج المسيرات الأوكرانية

https://sarabic.ae/20240731/زيلينسكي-يحذر-من-نتائج-الانتخابات-الرئاسية-الأمريكية-ويصفها-بـالخطرة-1091297063.html

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