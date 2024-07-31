https://sarabic.ae/20240731/زيلينسكي-يحذر-من-نتائج-الانتخابات-الرئاسية-الأمريكية-ويصفها-بـالخطرة-1091297063.html
زيلينسكي يحذر من نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية ويصفها بـ"الخطرة"
زيلينسكي يحذر من نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية ويصفها بـ"الخطرة"
سبوتنيك عربي
ذكر فلاديمير زيلينسكي، في مقابلة مع وسائل إعلام فرنسية، أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية ونتائجها المحتملة تشكل تحديًا ومخاطر بالنسبة لأوكرانيا. 31.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-31T17:29+0000
2024-07-31T17:29+0000
2024-07-31T17:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/1c/1088370305_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_df7dbea32fdeac3c1344af6057dd76c5.jpg
وأضاف زيلينسكي، في مقابلة مع صحيفة "لوموند" ووسائل إعلام فرنسية أخرى، أن "الوضع الحالي في الولايات المتحدة يمثل تحديا. هناك مخاطر لا يمكن التنبؤ بها... إذا فاز دونالد ترامب... لا نعرف كيف سيكون حوارنا. لقد كان الأمر معقولا تماما. لا أعرف ماذا سيحدث بعد الانتخابات".وذكرت صحيفة "ذا هيل"، أن فريق زيلينسكي كان قلقًا بشأن فرص ترامب المتزايدة لإعادة انتخابه، فضلاً عن حقيقة أنه اختار السيناتور جيمس ديفيد فانس، الذي تحدث علنًا ضد المساعدات المقدمة لكييف، كمرشح لمنصب نائب الرئيس.
https://sarabic.ae/20240731/الولايات-المتحدة-تعترف-بالصعوبات-في-تخصيص-أموال-جديدة-لمساعدة-نظام-كييف-1091296426.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/1c/1088370305_220:0:1997:1333_1920x0_80_0_0_e0dc16d0344b9c8beb62e07e8cc32d8d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
زيلينسكي يحذر من نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية ويصفها بـ"الخطرة"
ذكر فلاديمير زيلينسكي، في مقابلة مع وسائل إعلام فرنسية، أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية ونتائجها المحتملة تشكل تحديًا ومخاطر بالنسبة لأوكرانيا.
وأضاف زيلينسكي، في مقابلة مع صحيفة "لوموند" ووسائل إعلام فرنسية أخرى، أن "الوضع الحالي في الولايات المتحدة يمثل تحديا. هناك مخاطر لا يمكن التنبؤ بها... إذا فاز دونالد ترامب... لا نعرف كيف سيكون حوارنا. لقد كان الأمر معقولا تماما. لا أعرف ماذا سيحدث بعد الانتخابات".
وفي الوقت نفسه، يعتقد زيلينسكي أن "الأغلبية المؤيدة لأوكرانيا ستبقى في الكونغرس الأمريكي"، بحسب قوله.
وأعرب زيلينسكي، في مقابلة سابقة مع صحيفة "غارديان"، عن مخاوفه من أن يوافق ترامب على إنهاء الصراع على حساب أوكرانيا.
وذكرت صحيفة "ذا هيل"، أن فريق زيلينسكي كان قلقًا بشأن فرص ترامب المتزايدة لإعادة انتخابه، فضلاً عن حقيقة أنه اختار السيناتور جيمس ديفيد فانس، الذي تحدث علنًا ضد المساعدات المقدمة لكييف، كمرشح لمنصب نائب الرئيس.