https://sarabic.ae/20240731/الولايات-المتحدة-تعترف-بالصعوبات-في-تخصيص-أموال-جديدة-لمساعدة-نظام-كييف-1091296426.html
الولايات المتحدة تعترف بالصعوبات في تخصيص أموال جديدة لمساعدة نظام كييف
الولايات المتحدة تعترف بالصعوبات في تخصيص أموال جديدة لمساعدة نظام كييف
سبوتنيك عربي
ذكرت الممثلة الأمريكية الخاصة للانتعاش الاقتصادي في أوكرانيا، بيني بريتزكر، اليوم الأربعاء، أن "الأمر أصبح أكثر صعوبة بالنسبة للحكومة الأمريكية في تخصيص أموال... 31.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-31T17:01+0000
2024-07-31T17:01+0000
2024-07-31T17:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت بريتزكر، في حلقة نقاش بمعهد "بروكينغز" بواشنطن: "في رأيي، التحدي يكمن في مقدار الأموال التي نحن على استعداد لتخصيصها لهذه الاحتياجات. يمكنك أن ترى أننا بدأنا في النظر في خيارات بديلة بدلاً من الدعم المباشر للميزانية لأوكرانيا، وهذا الأمر أصبح أكبر تحد بالنسبة لنا وعلى نحو متزايد".وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
https://sarabic.ae/20240731/صحيفة-أمريكية-تكشف-عن-صواريخ-روسية-تشكل-تهديدا-خطيرا-لمقاتلات-إف-16-1091293762.html
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روسيا
الولايات المتحدة تعترف بالصعوبات في تخصيص أموال جديدة لمساعدة نظام كييف
ذكرت الممثلة الأمريكية الخاصة للانتعاش الاقتصادي في أوكرانيا، بيني بريتزكر، اليوم الأربعاء، أن "الأمر أصبح أكثر صعوبة بالنسبة للحكومة الأمريكية في تخصيص أموال لتقديم المساعدة إلى كييف، ما يستلزم الحاجة إلى البحث عن خيارات جديدة بدلاً من الدعم المباشر للميزانية".
وقالت بريتزكر، في حلقة نقاش بمعهد "بروكينغز" بواشنطن: "في رأيي، التحدي يكمن في مقدار الأموال التي نحن على استعداد لتخصيصها لهذه الاحتياجات. يمكنك أن ترى أننا بدأنا في النظر في خيارات بديلة بدلاً من الدعم المباشر للميزانية لأوكرانيا، وهذا الأمر أصبح أكبر تحد بالنسبة لنا وعلى نحو متزايد".
وأضافت أن الحكومة الأوكرانية تحتاج أيضًا إلى البحث بشكل مستقل عن طرق لزيادة إيرادات ميزانيتها الفيدرالية إذا أرادت كييف "تحقيق ميزة في ساحة المعركة" ضد روسيا.
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية
، على رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف
، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.