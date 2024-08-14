https://sarabic.ae/20240814/قائد-قوات-أخمات-يكشف-تفاصيل-إفشال-خطة-أوكرانية-لـحرب-خاطفة-والسيطرة-على-محطة-نووية-روسية--1091721057.html
قائد قوات "أخمات" يكشف تفاصيل إفشال خطة أوكرانية لـ"حرب خاطفة" والسيطرة على محطة نووية روسية
قائد قوات "أخمات" يكشف تفاصيل إفشال خطة أوكرانية لـ"حرب خاطفة" والسيطرة على محطة نووية روسية
سبوتنيك عربي
أكد قائد قوات "أخمات" الروسية الخاصة، اللواء أبتي علاء الدينوف، اليوم الأربعاء، أنه بعد الاستيلاء المخطط على محطة الطاقة النووية في كورسك، في كورتشاتوف، تعتزم... 14.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-14T09:24+0000
2024-08-14T09:24+0000
2024-08-14T09:24+0000
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ونشر علاء الدينوف بيان على قناته في "تيليغرام" قال فيه: "لقد فشلت حرب زيلينسكي الخاطفة، التي تم التخطيط لها بالاستيلاء على محطة الطاقة النووية في كورتشاتوف، والدخول في مفاوضات مع إنذار نهائي لنا بالمغادرة في مكان ما والقيام بشيء آخر".وبحسب علاء الدينوف، فإن عملية القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك كانت تهدف إلى الاستيلاء على محطة الطاقة النووية في كورتشاتوف، في 11 أغسطس/آب الجاري.وأكد علاء الدينوف أنه لن تكون هناك مفاوضات مع أوكرانيا، حيث يمكن من خلالها للعدو أن يوجه إنذارا إلى روسيا بعد عمليته في مقاطعة كورسك. ونوه علاء الدينوف أن وحدات من القوات المسلحة الروسية متواجدة في مدينة سودجا في كورسك، والعدو لا يسيطر على المدينة، وهناك اشتباكات يومية. وأكد علاء الدينوف أن طرد القوات الأوكرانية من مقاطعة كورسك يقترب، ولم يبق إلا قوة واحدة.وكان رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، قد أعلن، في وقت سابق، أن وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية يصل تعدادها إلى ألف شخص، شنت هجومًا بهدف الاستيلاء على أراضي في مقاطعة كورسك، لكن تم وقف توغلهم في عمق الأراضي الروسية وإحباطه.وأكد أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة العدو والوصول إلى حدود الدولة. وكما ذكرت وزارة الدفاع الروسية في 13 أغسطس/آب، فقدت القوات الأوكرانية أكثر من 2030 عسكريًا، و35 دبابة، و31 ناقلة جند مدرعة، خلال القتال بأكمله في اتجاه كورسك.وأشار غيراسيموف إلى أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة العدو ودحره خارج حدود الدولة. ولضمان أمن المواطنين في مقاطعات كورسك، وبيلغورد، وبريانسك، تم تفعيل نظام صد الأعمال الإرهابية لوحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.الخارجية الروسية: نتمنى ألا يكون طلب الأمم المتحدة للوصول إلى كورسك مجرد تمثيلالدفاع الجوي الروسي يسقط 4 صواريخ أوكرانية في منطقة كورسك
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
قائد قوات "أخمات" يكشف تفاصيل إفشال خطة أوكرانية لـ"حرب خاطفة" والسيطرة على محطة نووية روسية
أكد قائد قوات "أخمات" الروسية الخاصة، اللواء أبتي علاء الدينوف، اليوم الأربعاء، أنه بعد الاستيلاء المخطط على محطة الطاقة النووية في كورسك، في كورتشاتوف، تعتزم أوكرانيا الدخول في مفاوضات مع روسيا.
ونشر علاء الدينوف بيان على قناته في "تيليغرام" قال فيه: "لقد فشلت حرب زيلينسكي الخاطفة، التي تم التخطيط لها بالاستيلاء على محطة الطاقة النووية في كورتشاتوف، والدخول في مفاوضات مع إنذار نهائي لنا بالمغادرة في مكان ما والقيام بشيء آخر".
وأكد علاء الدينوف أن المهمة لم تكتمل رغم كل التحفظات التي وجهتها كييف في هذا الاتجاه. وأضاف علاء الدينوف أنه تم إيقاف القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك، وتم تدمير معظم المعدات، وتحييد الجنود الأوكران.
وأكد علاء الدينوف أنه لن تكون هناك مفاوضات مع أوكرانيا، حيث يمكن من خلالها للعدو أن يوجه إنذارا إلى روسيا بعد عمليته في مقاطعة كورسك.
وعلّق قائلا: "لن تكون هناك مفاوضات فيها زيليا (فلاديمير زيلينسكي) سوف تكون قادرة على تقديم نوع من الإنذار، كما خططوا. في هذا الصدد، أخطأ الأمريكيون وحلف الناتو بأكمله في التقدير. والعملية (في مقاطعة كورسك) فشلت بالفعل. وفشلت الحرب الخاطفة لخصمنا".
ونوه علاء الدينوف أن وحدات من القوات المسلحة الروسية متواجدة في مدينة سودجا في كورسك،
والعدو لا يسيطر على المدينة، وهناك اشتباكات يومية.
وأضاف: "اليوم هناك وحدات من وزارة الدفاع الروسية في سودجا. هناك عدو حول وفي بعض أجزاء المدينة. وهناك اشتباكات نشطة كل يوم. لا يستطيع الخصم أن يقول إنه يسيطر تماما على سودجا، لأنه لا يتحكم فيها حقا".
وكان رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، قد أعلن، في وقت سابق، أن وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية يصل تعدادها إلى ألف شخص، شنت هجومًا بهدف الاستيلاء على أراضي في مقاطعة كورسك،
لكن تم وقف توغلهم في عمق الأراضي الروسية وإحباطه.
وأكد أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة العدو والوصول إلى حدود الدولة. وكما ذكرت وزارة الدفاع الروسية في 13 أغسطس/آب، فقدت القوات الأوكرانية أكثر من 2030 عسكريًا، و35 دبابة، و31 ناقلة جند مدرعة، خلال القتال بأكمله في اتجاه كورسك.
وأشار غيراسيموف إلى أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة العدو ودحره خارج حدود الدولة.
ولضمان أمن المواطنين في مقاطعات كورسك، وبيلغورد، وبريانسك، تم تفعيل نظام صد الأعمال الإرهابية لوحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.