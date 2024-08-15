https://sarabic.ae/20240815/مقاتلات-عملياتية-تكتيكية-روسية-تستهدف-مستودعات-أوكرانية-للصواريخ-والزوارق-المسيرة-1091768676.html

مقاتلات عملياتية تكتيكية روسية تستهدف مستودعات أوكرانية للصواريخ والزوارق المسيرة

مقاتلات عملياتية تكتيكية روسية تستهدف مستودعات أوكرانية للصواريخ والزوارق المسيرة

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية استهدفت مستودعات أوكرانية للصواريخ والزوارق المسيّرة، بالإضافة إلى استهداف تجمعات للقوى البشرية... 15.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-15T10:29+0000

2024-08-15T10:29+0000

2024-08-15T10:51+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

الجيش الروسي

رصد عسكري

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101595/80/1015958029_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7204f04dbb8788ad5b254437c1b7501e.jpg

وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، قامت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات الروسية، بتحسين تموضعها التكتيكي على طول خط المواجهة، واستهدفت تجمعات القوى البشرية والمعدات التابعة للواءي المشاة الميكانيكي 58 و50 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقتي فوديانوي وبريتشيستوفكا التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد هجومين مضادين من قبل مجموعات هجومية من لواء الدفاع الأرضي 125.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 105 عسكريين، و3 مركبات ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز "إم 198" عيار 155 ملم.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 90 عسكريًا، و3 مركبات، ومدفعي هاوتزر "M777" عيار 155 ملم مصنّعين في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفعا ذاتي الدفع من طراز "غفوزديكا" عيار 122 ملم، وتم تدمير مستودع للوقود ومواد للتشحيم للقوات الأوكرانية.وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، 3 قنابل موجهة من طراز "جدام" أمريكية الصنع و"هامر" فرنسية الصنع، و12 صاروخًا من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، و35 طائرة دون طيار.وفي المجمل، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير الآتي: 638 طائرة، 279 طائرة مروحية، 30005 طائرات مسيرة، 569 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 17064 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1400 مركبة قتالية متعددة المهام لإطلاق الصواريخ، 13.247 مدفعًا ميدانيًا وقذائف هاون، 24.738 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.تقرير: روسيا تتفوق على الولايات المتحدة الأمريكية وحلف "الناتو" في إنتاج الأسلحةأنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 4 صواريخ "توتشكا-يو" و3 صواريخ "هيمارس" و147 مسيرة

https://sarabic.ae/20240815/مقاتلة-سو-34-الروسية-تستهدف-وحدة-عسكرية-أوكرانية-في-المنطقة-الحدودية-لمقاطعة-كورسك-فيديو-1091758781.html

https://sarabic.ae/20240814/القوات-الروسية-تدمر-مجموعتين-أوكرانيتين-في-منطقة-مارتينوفكا-بمقاطعة-كورسك-وتأسر-18-عسكريا--1091732486.html

https://sarabic.ae/20240814/الجيش-الروسي-يواصل-عملياته-ضد-القوات-الأوكرانية-ويكبدها-خسائر-فادحة-في-منطقة-العملية-العسكرية-1091729481.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا