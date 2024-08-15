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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240815/مقاتلات-عملياتية-تكتيكية-روسية-تستهدف-مستودعات-أوكرانية-للصواريخ-والزوارق-المسيرة-1091768676.html
مقاتلات عملياتية تكتيكية روسية تستهدف مستودعات أوكرانية للصواريخ والزوارق المسيرة
مقاتلات عملياتية تكتيكية روسية تستهدف مستودعات أوكرانية للصواريخ والزوارق المسيرة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية استهدفت مستودعات أوكرانية للصواريخ والزوارق المسيّرة، بالإضافة إلى استهداف تجمعات للقوى البشرية... 15.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-15T10:29+0000
2024-08-15T10:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
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وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، قامت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات الروسية، بتحسين تموضعها التكتيكي على طول خط المواجهة، واستهدفت تجمعات القوى البشرية والمعدات التابعة للواءي المشاة الميكانيكي 58 و50 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقتي فوديانوي وبريتشيستوفكا التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد هجومين مضادين من قبل مجموعات هجومية من لواء الدفاع الأرضي 125.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 105 عسكريين، و3 مركبات ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز "إم 198" عيار 155 ملم.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 90 عسكريًا، و3 مركبات، ومدفعي هاوتزر "M777" عيار 155 ملم مصنّعين في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفعا ذاتي الدفع من طراز "غفوزديكا" عيار 122 ملم، وتم تدمير مستودع للوقود ومواد للتشحيم للقوات الأوكرانية.وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، 3 قنابل موجهة من طراز "جدام" أمريكية الصنع و"هامر" فرنسية الصنع، و12 صاروخًا من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، و35 طائرة دون طيار.وفي المجمل، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير الآتي: 638 طائرة، 279 طائرة مروحية، 30005 طائرات مسيرة، 569 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 17064 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1400 مركبة قتالية متعددة المهام لإطلاق الصواريخ، 13.247 مدفعًا ميدانيًا وقذائف هاون، 24.738 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.تقرير: روسيا تتفوق على الولايات المتحدة الأمريكية وحلف "الناتو" في إنتاج الأسلحةأنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 4 صواريخ "توتشكا-يو" و3 صواريخ "هيمارس" و147 مسيرة
https://sarabic.ae/20240815/مقاتلة-سو-34-الروسية-تستهدف-وحدة-عسكرية-أوكرانية-في-المنطقة-الحدودية-لمقاطعة-كورسك-فيديو-1091758781.html
https://sarabic.ae/20240814/القوات-الروسية-تدمر-مجموعتين-أوكرانيتين-في-منطقة-مارتينوفكا-بمقاطعة-كورسك-وتأسر-18-عسكريا--1091732486.html
https://sarabic.ae/20240814/الجيش-الروسي-يواصل-عملياته-ضد-القوات-الأوكرانية-ويكبدها-خسائر-فادحة-في-منطقة-العملية-العسكرية-1091729481.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا

مقاتلات عملياتية تكتيكية روسية تستهدف مستودعات أوكرانية للصواريخ والزوارق المسيرة

10:29 GMT 15.08.2024 (تم التحديث: 10:51 GMT 15.08.2024)
© Sputnik . Dmitriy Vinogradov / الانتقال إلى بنك الصورطائرات حربية روسية في سوريا
طائرات حربية روسية في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2024
© Sputnik . Dmitriy Vinogradov
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية استهدفت مستودعات أوكرانية للصواريخ والزوارق المسيّرة، بالإضافة إلى استهداف تجمعات للقوى البشرية والمعدات العسكرية الأوكرانية في 152 منطقة.
وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، قامت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات الروسية، بتحسين تموضعها التكتيكي على طول خط المواجهة، واستهدفت تجمعات القوى البشرية والمعدات التابعة للواءي المشاة الميكانيكي 58 و50 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقتي فوديانوي وبريتشيستوفكا التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد هجومين مضادين من قبل مجموعات هجومية من لواء الدفاع الأرضي 125.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 105 عسكريين، و3 مركبات ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز "إم 198" عيار 155 ملم.

واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تجمعات القوى البشرية، ومعدات لواءي الهجوم الميكانيكيين 65 و 128 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 106 في مناطق بافلوفكا ونوفودانيلوفكا في مقاطعة زابوروجيه، ولفوفا في مقاطعة خيرسون.

سو 34 تلقي قنابل - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مقاتلة "سو-34" الروسية تستهدف وحدة عسكرية أوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك... فيديو
08:22 GMT
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 90 عسكريًا، و3 مركبات، ومدفعي هاوتزر "M777" عيار 155 ملم مصنّعين في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفعا ذاتي الدفع من طراز "غفوزديكا" عيار 122 ملم، وتم تدمير مستودع للوقود ومواد للتشحيم للقوات الأوكرانية.

واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، مستودعا لتخزين الصواريخ والمدفعية ومستودعا لتخزين القوارب المسيرة وموقفا للآليات العسكرية، وتجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 152 منطقة.

طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2024
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
القوات الروسية تدمر مجموعتين أوكرانيتين في منطقة مارتينوفكا بمقاطعة كورسك وتأسر 18 عسكريا
أمس, 12:55 GMT
وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، 3 قنابل موجهة من طراز "جدام" أمريكية الصنع و"هامر" فرنسية الصنع، و12 صاروخًا من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، و35 طائرة دون طيار.
وفي المجمل، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير الآتي: 638 طائرة، 279 طائرة مروحية، 30005 طائرات مسيرة، 569 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 17064 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1400 مركبة قتالية متعددة المهام لإطلاق الصواريخ، 13.247 مدفعًا ميدانيًا وقذائف هاون، 24.738 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
راجمات الصواريخ المسماة أوراغان (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية О تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يواصل عملياته ضد القوات الأوكرانية ويكبدها خسائر فادحة في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أمس, 10:43 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
تقرير: روسيا تتفوق على الولايات المتحدة الأمريكية وحلف "الناتو" في إنتاج الأسلحة
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 4 صواريخ "توتشكا-يو" و3 صواريخ "هيمارس" و147 مسيرة
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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:55 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الدفاعات الجوية الإسرائيلية تعترض جسما مشبوها بالجليل الغربي05:48 GMT
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