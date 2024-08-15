https://sarabic.ae/20240815/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-إيفانوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1091767318.html
الجيش الروسي يحرر بلدة إيفانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
الجيش الروسي يحرر بلدة إيفانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية حررت بلدة إيفانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 15.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-15T10:11+0000
2024-08-15T10:11+0000
2024-08-15T10:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "وحدات من مجموعة قوات "المركز" الروسية، حررت بلدة إيفانوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".وأشار البيان إلى أن "خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 470 عسكريًا ومركبة مشاة قتالية من طراز "برادلي"، ومركبة قتالية مدرعة أمريكية الصنع من طراز "ماكس برو" ومدفعين".وبحسب البيان، فإن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 470 فردًا عسكريًا، وثلاث ناقلات جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم 113" وعددا من المدافع الميدانية".وتابع: "قامت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، بتحسين الوضع التكتيكي، وفقد العدو ما يصل إلى 650 جنديًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وخمس سيارات، وتم تدمير مستودع ذخيرة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240815/الحرس-الوطني-الروسي-يلاحق-المجموعات-الأوكرانية-في-المناطق-الحدودية-ويحيدها-1091764988.html
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روسيا
الجيش الروسي يحرر بلدة إيفانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
10:11 GMT 15.08.2024 (تم التحديث: 10:38 GMT 15.08.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية حررت بلدة إيفانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع الروسية: "وحدات من مجموعة قوات "المركز" الروسية، حررت بلدة إيفانوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".
وأوضح البيان أنه "تم صد 7 هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 53 للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء الـ15 من الحرس الوطني".
وأشار البيان إلى أن "خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 470 عسكريًا ومركبة مشاة قتالية من طراز "برادلي"، ومركبة قتالية مدرعة أمريكية الصنع من طراز "ماكس برو" ومدفعين".
وأضاف بيان الدفاع: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت الوحدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نيفسكوي تشيرفونايا ديبروفا ماكيفكا وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية".
وبحسب البيان، فإن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 470 فردًا عسكريًا، وثلاث ناقلات جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم 113" وعددا من المدافع الميدانية".
وتابع: "قامت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، بتحسين الوضع التكتيكي، وفقد العدو ما يصل إلى 650 جنديًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وخمس سيارات، وتم تدمير مستودع ذخيرة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.