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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240815/الحرس-الوطني-الروسي-يلاحق-المجموعات-الأوكرانية-في-المناطق-الحدودية-ويحيدها-1091764988.html
الحرس الوطني الروسي يلاحق المجموعات الأوكرانية في المناطق الحدودية من البلاد ويحيدها
الحرس الوطني الروسي يلاحق المجموعات الأوكرانية في المناطق الحدودية من البلاد ويحيدها
سبوتنيك عربي
أكد الحرس الوطني الروسي، بأن ظباط وحداته يقومون بمهام البحث والقضاء على مجموعات التخريب والاستطلاع التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعات كورسك وبريانسك... 15.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-15T09:54+0000
2024-08-15T10:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال الحرس الوطني لوكالة "سبوتنيك": "يتولى الحرس الوطني مهام ضمان النظام القانوني لعملية مكافحة الإرهاب في المناطق الحدودية، ويواصل الجنود تنفيذ مهام البحث عن مجموعات التخريب والاستطلاع المعادية والقضاء عليها في كورسك وبريانسك وبيلغورود".وفي وقت سابق، أكد قائد قوات "أخمات" الروسية الخاصة، اللواء أبتي علاء الدينوف، يوم أمس الأربعاء، أن نحو 12 ألف عسكري من القوات المسلحة الأوكرانية، دخلوا إلى أراضي مقاطعة كورسك الروسية، بينهم الكثير من الأجانب، وقد تم تحييد معظمهم.نائب أوكراني: إذا فشل زيلينسكي في كورسك فلن يساعده أحدوقال علاء الدينوف: "نحن نعلم أن عدد الذين دخلوا الأرض (مقاطعة كورسك) يقدر بنحو 12 ألف شخص، وتجدر الإشارة إلى أن هؤلاء هم الوحدات المتبقية من بعض الكتائب والألوية التي كانت منتشرة على طول الجبهة، تم نقلهم من هناك ومن كل مكان وإلقائهم هنا".وتصاعدت وتيرة الوضع في مقاطعة كورسك الروسية، صباح يوم 6 أغسطس/ آب الجاري، عندما حاولت وحدات من القوات الأوكرانية يصل عددها إلى ألف عنصر، الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجانسكي على الحدود الروسية الأوكرانية.وفي وقت سابق، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، وأمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، ومدير مكتب الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، لمناقشة الوضع في مقاطعة كورسك.مقاتلة "سو-34" الروسية تستهدف وحدة عسكرية أوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك... فيديو
https://sarabic.ae/20240814/إعلام-أمريكا-تخشى-أن-تكون-كييف-عرضة-لهجوم-مضاد-روسي-1091751708.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

الحرس الوطني الروسي يلاحق المجموعات الأوكرانية في المناطق الحدودية من البلاد ويحيدها

09:54 GMT 15.08.2024 (تم التحديث: 10:46 GMT 15.08.2024)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمحطة كاخوفكا الكهرومائية في نوفابا كاخوفكا تحت سيطرة وإشراف الحرس الوطني الروسي، جنوب أوكرانيا 15 مارس 2022
محطة كاخوفكا الكهرومائية في نوفابا كاخوفكا تحت سيطرة وإشراف الحرس الوطني الروسي، جنوب أوكرانيا 15 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2024
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أكد الحرس الوطني الروسي، بأن ظباط وحداته يقومون بمهام البحث والقضاء على مجموعات التخريب والاستطلاع التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعات كورسك وبريانسك وبيلغورود الروسية.
وقال الحرس الوطني لوكالة "سبوتنيك": "يتولى الحرس الوطني مهام ضمان النظام القانوني لعملية مكافحة الإرهاب في المناطق الحدودية، ويواصل الجنود تنفيذ مهام البحث عن مجموعات التخريب والاستطلاع المعادية والقضاء عليها في كورسك وبريانسك وبيلغورود".

وكتب القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية ألكسي سميرنوفن بشأن محطة الغاز في المقاطعة، عبر قناته على "تلغرام: "وزارة الدفاع والحرس الوطني يتخذون الإجراءات اللازمة كافة لضمان سلامة المحطة".

وفي وقت سابق، أكد قائد قوات "أخمات" الروسية الخاصة، اللواء أبتي علاء الدينوف، يوم أمس الأربعاء، أن نحو 12 ألف عسكري من القوات المسلحة الأوكرانية، دخلوا إلى أراضي مقاطعة كورسك الروسية، بينهم الكثير من الأجانب، وقد تم تحييد معظمهم.
نائب أوكراني: إذا فشل زيلينسكي في كورسك فلن يساعده أحد
وقال علاء الدينوف: "نحن نعلم أن عدد الذين دخلوا الأرض (مقاطعة كورسك) يقدر بنحو 12 ألف شخص، وتجدر الإشارة إلى أن هؤلاء هم الوحدات المتبقية من بعض الكتائب والألوية التي كانت منتشرة على طول الجبهة، تم نقلهم من هناك ومن كل مكان وإلقائهم هنا".
مبنى مدمر في مدينة كورسك بعد قصف ليلي مكثف من مسلحي القوات الأوكرانية 6 أغسطس 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: أمريكا تخشى أن تكون كييف عرضة لهجوم مضاد روسي
أمس, 20:37 GMT
وتصاعدت وتيرة الوضع في مقاطعة كورسك الروسية، صباح يوم 6 أغسطس/ آب الجاري، عندما حاولت وحدات من القوات الأوكرانية يصل عددها إلى ألف عنصر، الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجانسكي على الحدود الروسية الأوكرانية.
وفي وقت سابق، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، وأمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، ومدير مكتب الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، لمناقشة الوضع في مقاطعة كورسك.
مقاتلة "سو-34" الروسية تستهدف وحدة عسكرية أوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك... فيديو
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