https://sarabic.ae/20240814/إعلام-أمريكا-تخشى-أن-تكون-كييف-عرضة-لهجوم-مضاد-روسي-1091751708.html
إعلام: أمريكا تخشى أن تكون كييف عرضة لهجوم مضاد روسي
إعلام: أمريكا تخشى أن تكون كييف عرضة لهجوم مضاد روسي
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية بأن الهدف غير الواضح للهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك أثار قلق المسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تعرض أوكرانيا لهجوم مضاد... 14.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-14T20:37+0000
2024-08-14T20:37+0000
2024-08-14T20:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "الافتقار إلى الوضوح فيما يتعلق بالأهداف العملياتية لكييف في كورسك (مقاطعة كورسك)، أثار قلق المسؤولين الحاليين والسابقين في الولايات المتحدة من أن أوكرانيا قد تكون عرضة لهجوم روسي مضاد".وتصاعدت وتيرة الوضع في مقاطعة كورسك الروسية، صباح يوم 6 أغسطس/ آب الجاري، عندما حاولت وحدات من القوات الأوكرانية يصل عددها إلى ألف عنصر، الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجانسكي على الحدود الروسية الأوكرانية.وفي وقت سابق، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، وأمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، ومدير مكتب الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، لمناقشة الوضع في مقاطعة كورسك.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي أوقف ودمر محاولات وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية لاختراق المنطقة في اتجاه كورسك.
https://sarabic.ae/20240814/موسكو-استخدام-القوات-الأوكرانية-للأسلحة-الأمريكية-في-مقاطعة-كورسك-عمل-تصعيدي-1091748374.html
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الأخبار
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روسيا, أخبار أوكرانيا
إعلام: أمريكا تخشى أن تكون كييف عرضة لهجوم مضاد روسي
أفادت وسائل إعلام غربية بأن الهدف غير الواضح للهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك أثار قلق المسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تعرض أوكرانيا لهجوم مضاد روسي محتمل.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "الافتقار إلى الوضوح فيما يتعلق بالأهداف العملياتية لكييف في كورسك (مقاطعة كورسك)، أثار قلق المسؤولين الحاليين والسابقين في الولايات المتحدة من أن أوكرانيا قد تكون عرضة لهجوم روسي مضاد".
وتصاعدت وتيرة الوضع في مقاطعة كورسك الروسية، صباح يوم 6 أغسطس/ آب الجاري، عندما حاولت وحدات من القوات الأوكرانية يصل عددها إلى ألف عنصر، الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجانسكي على الحدود الروسية الأوكرانية.
وفي وقت سابق، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، وأمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، ومدير مكتب الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، لمناقشة الوضع في مقاطعة كورسك.
وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، خلال الاجتماع: "في الساعة 5.30 من صباح يوم 6 أغسطس (الجاري)، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية يصل قوامها إلى ألف عسكري هجوما من أجل الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجا في مقاطعة كورسك".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي أوقف ودمر محاولات وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية لاختراق المنطقة في اتجاه كورسك.