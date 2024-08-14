https://sarabic.ae/20240814/موسكو-استخدام-القوات-الأوكرانية-للأسلحة-الأمريكية-في-مقاطعة-كورسك-عمل-تصعيدي-1091748374.html

موسكو: استخدام القوات الأوكرانية للأسلحة الأمريكية في مقاطعة كورسك عمل تصعيدي

موسكو: استخدام القوات الأوكرانية للأسلحة الأمريكية في مقاطعة كورسك عمل تصعيدي

سبوتنيك عربي

أكد النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، اليوم الأربعاء، أن استخدام القوات الأوكرانية للأسلحة الأمريكية في هجومها على مقاطعة... 14.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-14T19:16+0000

2024-08-14T19:16+0000

2024-08-14T19:16+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

منظمة الأمم المتحدة

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار أوكرانيا

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وقال بوليانسكي في تصريحات للصحفيين: "استخدام الأسلحة الأمريكية في كورسك أو أوكرانيا أو أي مكان آخر، بالنسبة لنا هو عمل تصعيدي، وستكون له عواقب وخيمة".ولفت أيضا إلى أن الأمم المتحدة لم تتواصل مع روسيا بشأن الوضع الراهن في مقاطعة كورسك، وأن "المنظمة (الأممية) تعمل دائمًا ببطء فيما يتعلق بموسكو".وقال بوليانسكي: "على حد علمي، لا. الأمم المتحدة بطيئة للغاية عندما يتعلق الأمر بروسيا، وسريعة للغاية عندما يتعلق الأمر بالدول الغربية".وتصاعدت وتيرة الوضع في مقاطعة كورسك الروسية، صباح يوم 6 أغسطس/ آب الجاري، عندما حاولت وحدات من القوات الأوكرانية يصل عددها إلى ألف عنصر، الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجانسكي على الحدود الروسية الأوكرانية.وفي وقت سابق، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، وأمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، ومدير مكتب الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، لمناقشة الوضع في مقاطعة كورسك.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي أوقف ودمر محاولات وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية لاختراق المنطقة في اتجاه كورسك.

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https://sarabic.ae/20240814/القوات-الروسية-تدمر-مجموعتين-أوكرانيتين-في-منطقة-مارتينوفكا-بمقاطعة-كورسك-وتأسر-18-عسكريا--1091732486.html

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روسيا, منظمة الأمم المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا