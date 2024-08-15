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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240815/نائب-أوكراني-إذا-فشل-زيلينسكي-في-كورسك-فلن-يساعده-أحد--1091757466.html
نائب أوكراني: إذا فشل زيلينسكي في كورسك فلن يساعده أحد
نائب أوكراني: إذا فشل زيلينسكي في كورسك فلن يساعده أحد
سبوتنيك عربي
كتب ألكسندر دوبينسكي، نائب في البرلمان الأوكراني، أنه "إذا فشلت عملية القوات المسلحة الأوكرانية في كورسك، فإن أي شيء لن يساعد فلاديمير زيلينسكي، على الصمود في... 15.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-15T07:56+0000
2024-08-15T07:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وعلّق دوبينسكي على مقال للمحلل أندرياس أوملاند، إذ أيد النائب فرضية الخبير القائلة بأن زيلينسكي قرر ممارسة "المقامرة" بسبب ضغوط الحلفاء فيما يتعلق بمفاوضات السلام.وقال النائب الأوكراني: "إذا لم تنجح العملية في كورسك .... لا شيء ولا أحد سيساعد زيلينسكي بعد الآن".قائد قوات "أخمات" الروسية: نحو 12 ألف عسكري من القوات الأوكرانية دخلوا إلى كورسكوتصاعدت وتيرة الوضع في مقاطعة كورسك الروسية، صباح يوم 6 أغسطس/ آب الجاري، عندما حاولت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية يصل عددها إلى ألف عنصر، الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجا على الحدود الروسية الأوكرانية.وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الدفاع، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية، خلال القتال في اتجاه كورسك، ما يصل إلى 2300 عسكري و37 دبابة و32 ناقلة جند مدرعة و18 مركبة قتال مشاة و192 مركبة قتالية مدرعة و88 مركبة و4 أنظمة دفاع جوي و 15 مدفعًا ميدانيًا.القوات الروسية تستولي على "روشيل سيناتور" كندية الصنع في مقاطعة كورسك... فيديووفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معلقا على الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك الروسية: "يحاول نظام كييف بهذا الهجوم تحسين مواقفه التفاوضية في المستقبل، ووقف هجوم القوات الروسية في دونباس، وزعزعة استقرار الوضع السياسي الداخلي في روسيا نفسها"، وأكد أنه مع ذلك، فإن العدو سيحصل على رد لائق، وسيتم تحقيق جميع الأهداف التي تواجه روسيا.
https://sarabic.ae/20240814/موسكو-استخدام-القوات-الأوكرانية-للأسلحة-الأمريكية-في-مقاطعة-كورسك-عمل-تصعيدي-1091748374.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

نائب أوكراني: إذا فشل زيلينسكي في كورسك فلن يساعده أحد

07:56 GMT 15.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyزيلينسكي
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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كتب ألكسندر دوبينسكي، نائب في البرلمان الأوكراني، أنه "إذا فشلت عملية القوات المسلحة الأوكرانية في كورسك، فإن أي شيء لن يساعد فلاديمير زيلينسكي، على الصمود في وجه روسيا".
وعلّق دوبينسكي على مقال للمحلل أندرياس أوملاند، إذ أيد النائب فرضية الخبير القائلة بأن زيلينسكي قرر ممارسة "المقامرة" بسبب ضغوط الحلفاء فيما يتعلق بمفاوضات السلام.
وقال النائب الأوكراني: "إذا لم تنجح العملية في كورسك .... لا شيء ولا أحد سيساعد زيلينسكي بعد الآن".

وبحسب دوبينسكي، فإن الهجوم على المنطقة الحدودية قد يؤدي إلى انهيار الدفاع الأوكراني في اتجاه بوكروفسكي في دونباس. وفي الوقت نفسه، فإن الهجوم على مقاطعة كورسك ليس محفوفاً بالمخاطر العسكرية فحسب، بل لن يمنح زيلينسكي أيضاً أي "مزايا" خيالية في التسوية السلمية.

قائد قوات "أخمات" الروسية: نحو 12 ألف عسكري من القوات الأوكرانية دخلوا إلى كورسك
وتصاعدت وتيرة الوضع في مقاطعة كورسك الروسية، صباح يوم 6 أغسطس/ آب الجاري، عندما حاولت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية يصل عددها إلى ألف عنصر، الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجا على الحدود الروسية الأوكرانية.
القوات الروسية تستولي على روشيل سيناتور كندية الصنع في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2024
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موسكو: استخدام القوات الأوكرانية للأسلحة الأمريكية في مقاطعة كورسك عمل تصعيدي
أمس, 19:16 GMT
وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الدفاع، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية، خلال القتال في اتجاه كورسك، ما يصل إلى 2300 عسكري و37 دبابة و32 ناقلة جند مدرعة و18 مركبة قتال مشاة و192 مركبة قتالية مدرعة و88 مركبة و4 أنظمة دفاع جوي و 15 مدفعًا ميدانيًا.
القوات الروسية تستولي على "روشيل سيناتور" كندية الصنع في مقاطعة كورسك... فيديو
وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معلقا على الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك الروسية: "يحاول نظام كييف بهذا الهجوم تحسين مواقفه التفاوضية في المستقبل، ووقف هجوم القوات الروسية في دونباس، وزعزعة استقرار الوضع السياسي الداخلي في روسيا نفسها"، وأكد أنه مع ذلك، فإن العدو سيحصل على رد لائق، وسيتم تحقيق جميع الأهداف التي تواجه روسيا.
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