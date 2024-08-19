https://sarabic.ae/20240819/شاهد-لحظة-أسر-19-جنديا-أوكرانيا-تسللوا-إلى-مقاطعة-كورسك-فيديو--1091885325.html
شاهد لحظة أسر 19 جنديا أوكرانيا تسللوا إلى مقاطعة كورسك... فيديو
شاهد لحظة أسر 19 جنديا أوكرانيا تسللوا إلى مقاطعة كورسك... فيديو
سبوتنيك عربي
أظهر فيديو لوكالة إنفاذ القانون الروسية، قيام قوات مشاة البحرية الروسية بأسر 19 جنديا أوكرانيا تسللوا إلى مقاطعة كورسك. 19.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-19T09:47+0000
2024-08-19T09:47+0000
2024-08-19T09:51+0000
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ويظهر الفيديو الذي حصلت عليه وكالة "سبوتنيك"، قيام قوات مشاة البحرية التابعة للواء 810 من أسطول البحر الأسود الروسي بإلقاء القبض على مجموعة تخريبية واستطلاعية أوكرانية، مكونة من 19 جنديًا تابعا للواء الميكانيكي الأوكراني المنفصل رقم 22، بالقرب من بلدة أولغوفكا في مقاطعة كورسك. وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب الجاري، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني واسع النطاق بـ"الاستفزازي". وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بسحق العدو، ودحره خارج حدود الدولة. وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.مشاهد لـ"لانتسيت" الروسية وهي تغير على مدرعة أوكرانية محققة إصابة مباشرة... فيديوالقوات الأوكرانية تفقد منذ توغلها في مقاطعة كورسك 3460 قتيلًا و50 دبابة و262 مدرعة
https://sarabic.ae/20240817/قائد-قوات-أخمات-الروسية-لـسبوتنيك-الأوكرانيون-بدأوا-بالاستسلام-بشكل-متزايد-في-مقاطعة-كورسك-1091842143.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري
شاهد لحظة أسر 19 جنديا أوكرانيا تسللوا إلى مقاطعة كورسك... فيديو
09:47 GMT 19.08.2024 (تم التحديث: 09:51 GMT 19.08.2024)
أظهر فيديو لوكالة إنفاذ القانون الروسية، قيام قوات مشاة البحرية الروسية بأسر 19 جنديا أوكرانيا تسللوا إلى مقاطعة كورسك.
ويظهر الفيديو الذي حصلت عليه وكالة "سبوتنيك"، قيام قوات مشاة البحرية التابعة للواء 810 من أسطول البحر الأسود الروسي بإلقاء القبض على مجموعة تخريبية واستطلاعية أوكرانية، مكونة من 19 جنديًا تابعا للواء الميكانيكي الأوكراني المنفصل رقم 22، بالقرب من بلدة أولغوفكا في مقاطعة كورسك.
وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية
في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب الجاري، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني واسع النطاق بـ"الاستفزازي".
وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بسحق العدو،
ودحره خارج حدود الدولة.
وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك،
وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.