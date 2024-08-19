شاهد لحظة أسر 19 جنديا أوكرانيا تسللوا إلى مقاطعة كورسك... فيديو

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
كواليس السينما
إنسانية السينما بين الحضور والغياب
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
10:11 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
On air
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:03 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:10 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
12:19 GMT
41 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
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الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا التي لم تطأها قدم أي جندي أجنبي منذ عام 1943 كيف ستقبل به اليوم وهي أقوى من أي زمن مضى
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
مفاوضات غزة تعود الأسبوع القادم وإيران تحتفظ بحق الرد على إسرائيل ، استمرار تصعيد هجمات المستوطنين على الضفة والقدس
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
08:17 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
08:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
12:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240819/شاهد-لحظة-أسر-19-جنديا-أوكرانيا-تسللوا-إلى-مقاطعة-كورسك-فيديو--1091885325.html
شاهد لحظة أسر 19 جنديا أوكرانيا تسللوا إلى مقاطعة كورسك... فيديو
شاهد لحظة أسر 19 جنديا أوكرانيا تسللوا إلى مقاطعة كورسك... فيديو
سبوتنيك عربي
أظهر فيديو لوكالة إنفاذ القانون الروسية، قيام قوات مشاة البحرية الروسية بأسر 19 جنديا أوكرانيا تسللوا إلى مقاطعة كورسك. 19.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-19T09:47+0000
2024-08-19T09:51+0000
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ويظهر الفيديو الذي حصلت عليه وكالة "سبوتنيك"، قيام قوات مشاة البحرية التابعة للواء 810 من أسطول البحر الأسود الروسي بإلقاء القبض على مجموعة تخريبية واستطلاعية أوكرانية، مكونة من 19 جنديًا تابعا للواء الميكانيكي الأوكراني المنفصل رقم 22، بالقرب من بلدة أولغوفكا في مقاطعة كورسك. وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب الجاري، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني واسع النطاق بـ"الاستفزازي". وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بسحق العدو، ودحره خارج حدود الدولة. وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.مشاهد لـ"لانتسيت" الروسية وهي تغير على مدرعة أوكرانية محققة إصابة مباشرة... فيديوالقوات الأوكرانية تفقد منذ توغلها في مقاطعة كورسك 3460 قتيلًا و50 دبابة و262 مدرعة
https://sarabic.ae/20240817/قائد-قوات-أخمات-الروسية-لـسبوتنيك-الأوكرانيون-بدأوا-بالاستسلام-بشكل-متزايد-في-مقاطعة-كورسك-1091842143.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري

شاهد لحظة أسر 19 جنديا أوكرانيا تسللوا إلى مقاطعة كورسك... فيديو

09:47 GMT 19.08.2024 (تم التحديث: 09:51 GMT 19.08.2024)
© Sputnik . Sputnikصورة لأسر جنود أوكران في مقاطعة كورسك
صورة لأسر جنود أوكران في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2024
© Sputnik . Sputnik
تابعنا عبر
أظهر فيديو لوكالة إنفاذ القانون الروسية، قيام قوات مشاة البحرية الروسية بأسر 19 جنديا أوكرانيا تسللوا إلى مقاطعة كورسك.
ويظهر الفيديو الذي حصلت عليه وكالة "سبوتنيك"، قيام قوات مشاة البحرية التابعة للواء 810 من أسطول البحر الأسود الروسي بإلقاء القبض على مجموعة تخريبية واستطلاعية أوكرانية، مكونة من 19 جنديًا تابعا للواء الميكانيكي الأوكراني المنفصل رقم 22، بالقرب من بلدة أولغوفكا في مقاطعة كورسك.
وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب الجاري، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني واسع النطاق بـ"الاستفزازي".
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قائد قوات "أخمات" الروسية لـ"سبوتنيك": الأوكرانيون بدأوا بالاستسلام بشكل متزايد في مقاطعة كورسك
17 أغسطس, 10:42 GMT
وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بسحق العدو، ودحره خارج حدود الدولة.
وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.
مشاهد لـ"لانتسيت" الروسية وهي تغير على مدرعة أوكرانية محققة إصابة مباشرة... فيديو
القوات الأوكرانية تفقد منذ توغلها في مقاطعة كورسك 3460 قتيلًا و50 دبابة و262 مدرعة
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Подрыв боеприпаса во время проведения работ по гуманитарному разминированию в Луганской Народной Республике - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:32 GMTКратер от перехваченной ракеты, выпущенной из Ливана, Израиль - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إصابة إسرائيليين في حريق اندلع إثر انفجار مسيرة أطلقت من لبنان05:20 GMT
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