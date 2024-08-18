https://sarabic.ae/20240818/القوات-الأوكرانية-تفقد-منذ-توغلها-في-مقاطعة-كورسك-3460-قتيلًا-و50-دبابة-و262-مدرعة-1091862415.html
القوات الأوكرانية تفقد منذ توغلها في مقاطعة كورسك 3460 قتيلًا و50 دبابة و262 مدرعة
القوات الأوكرانية تفقد منذ توغلها في مقاطعة كورسك 3460 قتيلًا و50 دبابة و262 مدرعة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، أن القوات الأوكرانية فقدت منذ بداية محاولة التسلل إلى الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، أكثر من 3460 عسكريا و50 دبابة. 18.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-18T11:32+0000
2024-08-18T11:32+0000
2024-08-18T11:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها، أنه "في المجموع، خلال القتال في اتجاه كورسك، فقد العدو أكثر من 3460 عسكريا، و 50 دبابة، و 25 مركبة قتال مشاة، و 45 ناقلة جند مدرعة، و 262 مركبة قتالية مدرعة".وخلال هذا الوقت أيضًا، فقدت كييف أيضًا 115 مركبة، وخمسة أنظمة دفاع جوي، وسبع قاذفات "ملرز"، بما في ذلك ثلاث "هيمارز" ، و25 مدفعا ميدانيا، وأربع محطات حرب إلكترونية، وأربع قطع من المعدات الهندسية.وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك؛ وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240818/صحيفة-القوات-الأوكرانية-تشتكي-من-التقدم-الروسي-على-جبهات-القتال-رغم-هجوم-كورسك-1091860588.html
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روسيا
القوات الأوكرانية تفقد منذ توغلها في مقاطعة كورسك 3460 قتيلًا و50 دبابة و262 مدرعة
أفادت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، أن القوات الأوكرانية فقدت منذ بداية محاولة التسلل إلى الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، أكثر من 3460 عسكريا و50 دبابة.
وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها، أنه "في المجموع، خلال القتال في اتجاه كورسك، فقد العدو أكثر من 3460 عسكريا، و 50 دبابة، و 25 مركبة قتال مشاة، و 45 ناقلة جند مدرعة، و 262 مركبة قتالية مدرعة".
وخلال هذا الوقت أيضًا، فقدت كييف أيضًا 115 مركبة، وخمسة أنظمة دفاع جوي، وسبع قاذفات "ملرز"، بما في ذلك ثلاث "هيمارز" ، و25 مدفعا ميدانيا، وأربع محطات حرب إلكترونية، وأربع قطع من المعدات الهندسية.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن "عملية تدمير وحدات القوات المسلحة الأوكرانية مستمرة".
وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني واسع النطاق بـ "الاستفزازي. وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بسحق العدو، ودحره خارج حدود الدولة.
وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك؛ وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.