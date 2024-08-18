https://sarabic.ae/20240818/صحيفة-القوات-الأوكرانية-تشتكي-من-التقدم-الروسي-على-جبهات-القتال-رغم-هجوم-كورسك-1091860588.html

صحيفة: القوات الأوكرانية تشتكي من التقدم الروسي على جبهات القتال رغم هجوم كورسك

صحيفة: القوات الأوكرانية تشتكي من التقدم الروسي على جبهات القتال رغم هجوم كورسك

سبوتنيك عربي

أفادت صحيفة ألمانية، اليوم الأحد، بأن القوات المسلحة الأوكرانية تتعرض لضغوطات كبيرة على مختلف الجبهات القتالية، وذلك بسبب التقدم الروسي السريع بالرغم من الهجوم... 18.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-18T09:41+0000

2024-08-18T09:41+0000

2024-08-18T09:41+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وذكرت صحيفة "فيلت" الألمانية نقلا عن جنود أوكرانيين أن الجيش الروسي يواصل التقدم بنشاط على محاور دونباس رغم الدفاعات الأوكرانية في تلك المنطقة.وأوضح الجنود، أنه "بالرغم من الهجوم على مقاطعة كورسك، فإن ذلك لم يخفف الضغط على الجبهات بل على العكس زاد الضغط”.كما اشتكى جنود القوات المسلحة الأوكرانية من العدد الكبير للطائرات المسيرة الروسية في السماء، مما يمنعهم من القيام بالعمليات. بالإضافة إلى ذلك، أشار المنشور إلى أن الجيش الأوكراني يعاني من نقص خطير في الأفراد.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240818/القوات-الروسية-تقضي-على-16-عسكريا-أوكرانيا-في-مقاطعة-كورسك-فيديو-1091858965.html

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