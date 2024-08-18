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هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
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العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
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30 د
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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123 د
كواليس السينما
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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240818/مشاهد-لـلانتسيت-الروسية-وهي-تغير-على-مدرعة-أوكرانية-محققة-إصابة-مباشرة-فيديو-1091868843.html
مشاهد لـ"لانتسيت" الروسية وهي تغير على مدرعة أوكرانية محققة إصابة مباشرة... فيديو
مشاهد لـ"لانتسيت" الروسية وهي تغير على مدرعة أوكرانية محققة إصابة مباشرة... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، مشاهد لتدمير مدرعة أوكرانية من طراز "كوزاك" بواسطة مسيرة "لانتسيت" في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك. 18.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-18T20:27+0000
2024-08-18T20:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وتوضح المشاهد لحظة هجوم المسيرة "لانتسيت" الروسية على المدرعة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك، وحققت إصابة مباشرة أدت إلى تدميرها.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأحد، بأن القوات الأوكرانية فقدت منذ بداية محاولة التسلل إلى الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، أكثر من 3460 عسكريا و50 دبابة.وخلال هذا الوقت أيضًا، فقدت كييف أيضًا 115 مركبة، وخمسة أنظمة دفاع جوي، وسبع قاذفات "ملرز"، بما في ذلك ثلاث "هيمارس" ، و25 مدفعا ميدانيا، وأربع محطات حرب إلكترونية، وأربع قطع من المعدات الهندسية.وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني واسع النطاق بـ "الاستفزازي". وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بسحق العدو، ودحره خارج حدود الدولة.وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك؛ وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240818/مشاهد-توثق-تدمير-القوات-الروسية-لموقع-مختص-بقذائف-الهاون-تابع-لقوات-كييف-فيديو-1091867423.html
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مشاهد لـ"لانتسيت" الروسية وهي تغير على مدرعة أوكرانية محققة إصابة مباشرة... فيديو

20:27 GMT 18.08.2024
© Photo / Defense Minister of the Russian Federationمشاهد لـ"لانتسيت" الروسية وهي تغير على مدرعة أوكرانية محققة إصابة مباشرة... فيديو
مشاهد لـلانتسيت الروسية وهي تغير على مدرعة أوكرانية محققة إصابة مباشرة... فيديو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2024
© Photo / Defense Minister of the Russian Federation
تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، مشاهد لتدمير مدرعة أوكرانية من طراز "كوزاك" بواسطة مسيرة "لانتسيت" في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك.
وتوضح المشاهد لحظة هجوم المسيرة "لانتسيت" الروسية على المدرعة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك، وحققت إصابة مباشرة أدت إلى تدميرها.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأحد، بأن القوات الأوكرانية فقدت منذ بداية محاولة التسلل إلى الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، أكثر من 3460 عسكريا و50 دبابة.
وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها، أنه "في المجموع، خلال القتال في اتجاه كورسك، فقد العدو أكثر من 3460 عسكريا، و 50 دبابة، و 25 مركبة قتال مشاة، و 45 ناقلة جند مدرعة، و 262 مركبة قتالية مدرعة".
وخلال هذا الوقت أيضًا، فقدت كييف أيضًا 115 مركبة، وخمسة أنظمة دفاع جوي، وسبع قاذفات "ملرز"، بما في ذلك ثلاث "هيمارس" ، و25 مدفعا ميدانيا، وأربع محطات حرب إلكترونية، وأربع قطع من المعدات الهندسية.
شاهد توثق تدمير القوات الروسية لموقع مختص بقذائف الهاون تابع لقوات كييف... فيديو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مشاهد توثق تدمير القوات الروسية لموقع مختص بقذائف الهاون تابع لقوات كييف... فيديو
15:57 GMT
وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني واسع النطاق بـ "الاستفزازي". وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بسحق العدو، ودحره خارج حدود الدولة.
وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك؛ وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.
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