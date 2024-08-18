مشاهد لـ"لانتسيت" الروسية وهي تغير على مدرعة أوكرانية محققة إصابة مباشرة... فيديو
© Photo / Defense Minister of the Russian Federationمشاهد لـ"لانتسيت" الروسية وهي تغير على مدرعة أوكرانية محققة إصابة مباشرة... فيديو
© Photo / Defense Minister of the Russian Federation
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، مشاهد لتدمير مدرعة أوكرانية من طراز "كوزاك" بواسطة مسيرة "لانتسيت" في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك.
وتوضح المشاهد لحظة هجوم المسيرة "لانتسيت" الروسية على المدرعة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك، وحققت إصابة مباشرة أدت إلى تدميرها.
📹 وزارة الدفاع الروسية تنشر مشاهد لتدمير مركبة قتالية مدرعة أوكرانية من طراز "كوزاك" بواسطة مسيرة "لانتسيت" في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك. pic.twitter.com/rziETqhh67— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) August 18, 2024
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأحد، بأن القوات الأوكرانية فقدت منذ بداية محاولة التسلل إلى الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، أكثر من 3460 عسكريا و50 دبابة.
وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها، أنه "في المجموع، خلال القتال في اتجاه كورسك، فقد العدو أكثر من 3460 عسكريا، و 50 دبابة، و 25 مركبة قتال مشاة، و 45 ناقلة جند مدرعة، و 262 مركبة قتالية مدرعة".
وخلال هذا الوقت أيضًا، فقدت كييف أيضًا 115 مركبة، وخمسة أنظمة دفاع جوي، وسبع قاذفات "ملرز"، بما في ذلك ثلاث "هيمارس" ، و25 مدفعا ميدانيا، وأربع محطات حرب إلكترونية، وأربع قطع من المعدات الهندسية.
وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني واسع النطاق بـ "الاستفزازي". وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بسحق العدو، ودحره خارج حدود الدولة.
وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك؛ وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.