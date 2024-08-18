https://sarabic.ae/20240818/مشاهد-توثق-تدمير-القوات-الروسية-لموقع-مختص-بقذائف-الهاون-تابع-لقوات-كييف-فيديو-1091867423.html
مشاهد توثق تدمير القوات الروسية لموقع مختص بقذائف الهاون تابع لقوات كييف... فيديو
مشاهد توثق تدمير القوات الروسية لموقع مختص بقذائف الهاون تابع لقوات كييف... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد توثق رصد وتدمير قوات مجموعة "الشمال" الروسية لموقع مختص بقذائف الهاون تابع لقوات كييف في المنطقة الحدودية في مقاطعة كورسك... 18.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-18T15:57+0000
2024-08-18T15:57+0000
2024-08-18T15:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وتبين المشاهد لحظة تدمير وحدات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات الروسية لموقع مختص بقذائف تابع لقوات كييف الهاون في المنطقة الحدودية في مقاطعة كورسك بضربة دقيقة ومباشرة .وأفادت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، بأن القوات الأوكرانية فقدت منذ بداية محاولة التسلل إلى الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، أكثر من 3460 عسكريا و50 دبابة.وخلال هذا الوقت أيضًا، فقدت كييف أيضًا 115 مركبة، وخمسة أنظمة دفاع جوي، وسبع قاذفات "ملرز"، بما في ذلك ثلاث "هيمارز" ، و25 مدفعا ميدانيا، وأربع محطات حرب إلكترونية، وأربع قطع من المعدات الهندسية.وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني واسع النطاق بـ "الاستفزازي". وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بسحق العدو، ودحره خارج حدود الدولة.وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك؛ وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240818/الخارجية-الروسية-تعلق-على-تقارير-تفيد-بتعطل-مفاوضات-السلام-بين-كييف-وموسكو----1091863171.html
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روسيا
مشاهد توثق تدمير القوات الروسية لموقع مختص بقذائف الهاون تابع لقوات كييف... فيديو
15:57 GMT 18.08.2024 (تم التحديث: 15:58 GMT 18.08.2024)
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد توثق رصد وتدمير قوات مجموعة "الشمال" الروسية لموقع مختص بقذائف الهاون تابع لقوات كييف في المنطقة الحدودية في مقاطعة كورسك بضربة دقيقة ومباشرة .
وتبين المشاهد لحظة تدمير وحدات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات الروسية لموقع مختص بقذائف تابع لقوات كييف الهاون في المنطقة الحدودية في مقاطعة كورسك بضربة دقيقة ومباشرة .
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، بأن القوات الأوكرانية فقدت منذ بداية محاولة التسلل إلى الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، أكثر من 3460 عسكريا و50 دبابة.
وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها، أنه "في المجموع، خلال القتال في اتجاه كورسك، فقد العدو أكثر من 3460 عسكريا، و 50 دبابة، و 25 مركبة قتال مشاة، و 45 ناقلة جند مدرعة، و 262 مركبة قتالية مدرعة".
وخلال هذا الوقت أيضًا، فقدت كييف أيضًا 115 مركبة، وخمسة أنظمة دفاع جوي، وسبع قاذفات "ملرز"، بما في ذلك ثلاث "هيمارز" ، و25 مدفعا ميدانيا، وأربع محطات حرب إلكترونية، وأربع قطع من المعدات الهندسية.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن "عملية تدمير وحدات القوات المسلحة الأوكرانية مستمرة".
وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني واسع النطاق بـ "الاستفزازي". وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بسحق العدو، ودحره خارج حدود الدولة.
وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك؛ وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.