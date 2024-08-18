https://sarabic.ae/20240818/الخارجية-الروسية-تعلق-على-تقارير-تفيد-بتعطل-مفاوضات-السلام-بين-كييف-وموسكو----1091863171.html
الخارجية الروسية تعلق على تقارير تفيد بتعطل مفاوضات السلام بين كييف وموسكو
الخارجية الروسية تعلق على تقارير تفيد بتعطل مفاوضات السلام بين كييف وموسكو
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تعليقا على تقرير في صحيفة واشنطن بوست، مفاده أن الهجوم الأوكراني على منطقة كورسك، عطل المفاوضات... 18.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-18T12:04+0000
2024-08-18T12:04+0000
2024-08-18T12:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت زاخاروفا في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة: "لم يعطل أحد أي شيء، لأنه لم يكن هناك ما يمكن تعطيله”. ولم تكن هناك مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة بين روسيا ونظام كييف بشأن أمن مرافق البنية التحتية المدنية الحيوية.وشددت زاخاروفا على أن القوات المسلحة الروسية لا تهاجم أهدافا مدنية. علاوة على ذلك، فإنهم يبذلون حاليًا كل ما في وسعهم لحماية هذه المنشآت من هجمات القوات المسلحة الأوكرانية باستخدام الأسلحة الغربية ولحماية العالم من كارثة واسعة النطاق من صنع الإنسان. وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك؛ وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240818/القوات-الأوكرانية-تفقد-منذ-توغلها-في-مقاطعة-كورسك-3460-قتيلًا-و50-دبابة-و262-مدرعة-1091862415.html
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روسيا
الخارجية الروسية تعلق على تقارير تفيد بتعطل مفاوضات السلام بين كييف وموسكو
صرحت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تعليقا على تقرير في صحيفة واشنطن بوست، مفاده أن الهجوم الأوكراني على منطقة كورسك، عطل المفاوضات التحضيرية المفترضة بين ممثلي موسكو وكييف، أشارت إلى أنه لم يعطل أحد أي شيء، لأنه لم يكن هناك ما يعطل.
وقالت زاخاروفا في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة: "لم يعطل أحد أي شيء، لأنه لم يكن هناك ما يمكن تعطيله”. ولم تكن هناك مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة بين روسيا ونظام كييف بشأن أمن مرافق البنية التحتية المدنية الحيوية.
وأضافت أن "التهديد لسلامة مثل هذه المنشآت، بما في ذلك محطتي زابوروجيه والآن كورسك للطاقة النووية، ينشأ فقط من تصرفات القوات المسلحة الأوكرانية ومساعدتها من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى".
وشددت زاخاروفا على أن القوات المسلحة الروسية لا تهاجم أهدافا مدنية. علاوة على ذلك، فإنهم يبذلون حاليًا كل ما في وسعهم لحماية هذه المنشآت من هجمات القوات المسلحة الأوكرانية باستخدام الأسلحة الغربية ولحماية العالم من كارثة واسعة النطاق من صنع الإنسان.
وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني واسع النطاق بـ "الاستفزازي. وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بسحق العدو، ودحره خارج حدود الدولة.
وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك؛ وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.