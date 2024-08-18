https://sarabic.ae/20240818/الخارجية-الروسية-تعلق-على-تقارير-تفيد-بتعطل-مفاوضات-السلام-بين-كييف-وموسكو----1091863171.html

الخارجية الروسية تعلق على تقارير تفيد بتعطل مفاوضات السلام بين كييف وموسكو

الخارجية الروسية تعلق على تقارير تفيد بتعطل مفاوضات السلام بين كييف وموسكو

سبوتنيك عربي

صرحت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تعليقا على تقرير في صحيفة واشنطن بوست، مفاده أن الهجوم الأوكراني على منطقة كورسك، عطل المفاوضات... 18.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-18T12:04+0000

2024-08-18T12:04+0000

2024-08-18T12:04+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت زاخاروفا في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة: "لم يعطل أحد أي شيء، لأنه لم يكن هناك ما يمكن تعطيله”. ولم تكن هناك مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة بين روسيا ونظام كييف بشأن أمن مرافق البنية التحتية المدنية الحيوية.وشددت زاخاروفا على أن القوات المسلحة الروسية لا تهاجم أهدافا مدنية. علاوة على ذلك، فإنهم يبذلون حاليًا كل ما في وسعهم لحماية هذه المنشآت من هجمات القوات المسلحة الأوكرانية باستخدام الأسلحة الغربية ولحماية العالم من كارثة واسعة النطاق من صنع الإنسان. وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك؛ وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.

https://sarabic.ae/20240818/القوات-الأوكرانية-تفقد-منذ-توغلها-في-مقاطعة-كورسك-3460-قتيلًا-و50-دبابة-و262-مدرعة-1091862415.html

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