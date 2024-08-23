https://sarabic.ae/20240823/لانتسيت-تحول-دبابة-أوكرانية-إلى-رماد-فيديو-1092025470.html
"لانتسيت" تحول دبابة أوكرانية إلى رماد... فيديو
"لانتسيت" تحول دبابة أوكرانية إلى رماد... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، مشاهد لتدمير دبابة أوكرانية بواسطة مسيرة "لانتسيت" في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك. 23.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-23T11:30+0000
2024-08-23T11:30+0000
2024-08-23T11:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/17/1092025314_0:42:860:526_1920x0_80_0_0_5a7ad8e2947b15e4d3c72684ff59b56b.png
وتظهر المشاهد لحظة هجوم المسيرة "لانتسيت" الروسية على الدبابة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك، وحققت إصابة مباشرة أدت إلى تدميرها وتحويلها إلى رماد.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن صواريخ "إسكندر" الروسية دمرت مركز تحكم لراجمات "إم إل آر إس" الصاروخية و3 شاحنات محملة بالذخيرة في مقاطعة نيكولاييف في أوكرانيا.وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب الجاري، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني بـ"الاستفزازي".وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240823/إسكندر-الروسي-يدمر-مركز-تحكم-لراجمات-إم-إل-آر-إس-و3-شاحنات-محملة-بالذخيرة-في-نيكولاييف-فيديو-1092020925.html
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روسيا, رصد عسكري
"لانتسيت" تحول دبابة أوكرانية إلى رماد... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، مشاهد لتدمير دبابة أوكرانية بواسطة مسيرة "لانتسيت" في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك.
وتظهر المشاهد لحظة هجوم المسيرة "لانتسيت" الروسية على الدبابة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك، وحققت إصابة مباشرة أدت إلى تدميرها وتحويلها إلى رماد.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن صواريخ "إسكندر" الروسية دمرت مركز تحكم لراجمات "إم إل آر إس"
الصاروخية و3 شاحنات محملة بالذخيرة في مقاطعة نيكولاييف في أوكرانيا.
وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية
في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب الجاري، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني بـ"الاستفزازي".
وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك، ستكتمل بسحق العدو ودحره خارج حدود الدولة.
وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك،
وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.