"إسكندر" الروسي يدمر مركز تحكم لراجمات "إم إل آر إس" و3 شاحنات محملة بالذخيرة في نيكولاييف... فيديو
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق صاروخ منظومة إسكندر لتدمير حظائر الطائرات بالمعدات العسكرية والذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، 25 أبريل 2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry/
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن صواريخ "إسكندر" الروسية دمرت مركز تحكم لراجمات "إم إل آر إس" الصاروخية و3 شاحنات محملة بالذخيرة في مقاطعة نيكولاييف في أوكرانيا.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تم تنفيذ ضربة صاروخية على الموقع المكشوف لراجمات "إم إل آر إس" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية باستخدام صواريخ "إسكندر".
وأوضح البيان أنه ونتيجة للهجوم الصاروخي، تم تدمير مركز تحكم راجمات "إم إل آر إس"، ومركبة نقل وتحميل، وحدتان من مركبات الحراسة، و3 شاحنات محملة بالذخيرة".
ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتدمير موقع "إم إل آر إس" في مقاطعة نيكولاييف.
وتظهر اللقطات التي أعقبت سقوط الصاروخ انفجارات وتفجير ذخيرة وحريقا في موقع "إم إل آر إس" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.
📹وزارة الدفاع الروسية: "صواريخ اسكندر" تدمر مركز تحكم لراجمات "إم إل آر إس" الصاروخية وثلاث شاحنات محملة بالذخيرة في مقاطعة نيكولاييف pic.twitter.com/XZEBbNSfer— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) August 23, 2024
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.