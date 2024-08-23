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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240823/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-7-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعتي-بيلغورود-وكورسك-1092017800.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط 7 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي بيلغورود وكورسك
الدفاع الجوي الروسي يسقط 7 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي بيلغورود وكورسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت الليلة الماضية 4 طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بيلغورود وثلاث طائرات... 23.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-23T05:12+0000
2024-08-23T05:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية".وأوضحت الوزارة: "دمرت منظومات الدفاع الجوي المناوبة 4 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود و3 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك".وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.قوات مشاة البحرية الروسية تحيد مجموعة استطلاع أوكرانية في كورسكوأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240822/أمريكا-تعترف-بسماحها-لقوات-كييف-استخدام-أسلحتها-في-مقاطعة-كورسك-1092015620.html
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الدفاع الجوي الروسي يسقط 7 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي بيلغورود وكورسك

05:12 GMT 23.08.2024
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورنشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2024
© Sputnik . Viktor Tolochko
/
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت الليلة الماضية 4 طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بيلغورود وثلاث طائرات مسيرة فوق مقاطعة كورسك.
وذكرت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية".
وأوضحت الوزارة: "دمرت منظومات الدفاع الجوي المناوبة 4 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود و3 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك".
مبنى مدمر في مدينة كورسك بعد قصف ليلي مكثف من مسلحي القوات الأوكرانية 6 أغسطس 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أمريكا تعترف بسماحها لقوات كييف استخدام أسلحتها في مقاطعة كورسك
أمس, 20:48 GMT
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
قوات مشاة البحرية الروسية تحيد مجموعة استطلاع أوكرانية في كورسك
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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