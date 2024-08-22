أمريكا تعترف بسماحها لقوات كييف استخدام أسلحتها في مقاطعة كورسك

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
On air
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:32 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: تأجيل رحيل قوات التحالف جاء بعد تقييم للمشهد الأمني بالشرق الأوسط وداعش ينشط بالفعل
10:04 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
10:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجح مفاوضات القاهرة في إحياء اتفاق جدة لوقف الحرب في السودان
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير ينصح بغرس الأشجار لمواجهة التغير المناخي في الشرق الأوسط
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الدور المصري ومحادثات جنيف في البحث عن حل للأزمة السودانية وتدهور الوضع الإنساني
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:05 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:32 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
08:18 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:43 GMT
17 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
09:32 GMT
28 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء تهديدات أنصار الله بفتح جبهات جديدة لدعم غزة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
هل تصل الأدمغة المنتَجة في المختبرات إلى الوعي؟
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد كورونا.. هل يتحول مرض جدري القرود لجائحة عالمية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تستطيع فعل شيء فهي تخضع للسياسات الأمريكية
16:04 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة...هل تستخدم إيران الرد المحتمل على إسرائيل كورقة ضغط على مفاوضات وقف إطلاق النار
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب الدودية والكأس المقدسة للفيزياء النظرية!
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240822/أمريكا-تعترف-بسماحها-لقوات-كييف-استخدام-أسلحتها-في-مقاطعة-كورسك-1092015620.html
أمريكا تعترف بسماحها لقوات كييف استخدام أسلحتها في مقاطعة كورسك
أمريكا تعترف بسماحها لقوات كييف استخدام أسلحتها في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أعلنت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، سابرينا سينغ، بأن الولايات المتحدة الأمريكية سمحت لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الأمريكية في الهجوم... 22.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-22T20:48+0000
2024-08-22T20:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0a/1091609423_0:228:1254:933_1920x0_80_0_0_d8128f61f4177a49380e757fc8cf2204.jpg
وجاء في بيان سينغ: "نهجنا يسمح لأوكرانيا بتنفيذ هجمات مضادة للحماية من الهجمات الروسية من المناطق الحدودية، والتي تشمل (مقاطعتي) كورسك وسومي"، على حد قولها.وفي وقت سابق، أفادت قوات العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية أنها استخدمت راجمات "هيمارس" الغربية في هجماتها على الجسور العائمة في مقاطعة كورسك.وفي الوقت نفسه، رفض مسؤول عسكري أمريكي في تعليق لوكالة "سبوتنيك" الاعتراف بأن القوات المسلحة الأوكرانية نقلت هذه الصواريخ إلى هناك عند مهاجمة المقاطعة الروسية.وأشار إلى تأكيدات نظام كييف بأن الجيش الأوكراني يستخدم الأسلحة المنقولة فقط ضمن الحدود التي حددتها الولايات المتحدة.وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب الجاري، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني بـ"الاستفزازي".وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240822/قوات-مشاة-البحرية-الروسية-تحيد-مجموعة-استطلاع-أوكرانية-في-كورسك-1092013407.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0a/1091609423_0:0:1254:941_1920x0_80_0_0_9d80c1fcd8722ed118743bccd9faeb84.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

أمريكا تعترف بسماحها لقوات كييف استخدام أسلحتها في مقاطعة كورسك

20:48 GMT 22.08.2024
© Sputnik . Пресс-служба врио губернатора Курской области / الانتقال إلى بنك الصورمبنى مدمر في مدينة كورسك بعد قصف ليلي مكثف من مسلحي القوات الأوكرانية 6 أغسطس 2024
مبنى مدمر في مدينة كورسك بعد قصف ليلي مكثف من مسلحي القوات الأوكرانية 6 أغسطس 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2024
© Sputnik . Пресс-служба врио губернатора Курской области
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، سابرينا سينغ، بأن الولايات المتحدة الأمريكية سمحت لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الأمريكية في الهجوم على مقاطعة كورسك.
وجاء في بيان سينغ: "نهجنا يسمح لأوكرانيا بتنفيذ هجمات مضادة للحماية من الهجمات الروسية من المناطق الحدودية، والتي تشمل (مقاطعتي) كورسك وسومي"، على حد قولها.

وفي الوقت ذاته، وبحسب قولها، إنه وعلى الرغم من تصريحات فلاديمير زيلينسكي حول أهداف الهجوم على مقاطعة كورسك، لا تزال لدى الولايات المتحدة تساؤلات في هذا الشأن.

وفي وقت سابق، أفادت قوات العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية أنها استخدمت راجمات "هيمارس" الغربية في هجماتها على الجسور العائمة في مقاطعة كورسك.
القوات الروسية تستولي على روشيل سيناتور كندية الصنع في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قوات مشاة البحرية الروسية تحيد مجموعة استطلاع أوكرانية في كورسك
19:29 GMT
وفي الوقت نفسه، رفض مسؤول عسكري أمريكي في تعليق لوكالة "سبوتنيك" الاعتراف بأن القوات المسلحة الأوكرانية نقلت هذه الصواريخ إلى هناك عند مهاجمة المقاطعة الروسية.
وأشار إلى تأكيدات نظام كييف بأن الجيش الأوكراني يستخدم الأسلحة المنقولة فقط ضمن الحدود التي حددتها الولايات المتحدة.
وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب الجاري، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني بـ"الاستفزازي".
وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك، ستكتمل بسحق العدو ودحره خارج حدود الدولة.
وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة 10 مناطق مختلفة في جنوب لبنان21:13 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة 10 مناطق مختلفة في جنوب لبنان 15:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала