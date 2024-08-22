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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240822/قوات-مشاة-البحرية-الروسية-تحيد-مجموعة-استطلاع-أوكرانية-في-كورسك-1092013407.html
قوات مشاة البحرية الروسية تحيد مجموعة استطلاع أوكرانية في كورسك
قوات مشاة البحرية الروسية تحيد مجموعة استطلاع أوكرانية في كورسك
سبوتنيك عربي
صرح مصدر أمني روسي، اليوم الخميس، بأن مشاة البحرية من إحدى وحدات أسطول البحر الأسود حيدوا مجموعة استطلاع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية مكونة من 12 شخصًا... 22.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-22T19:29+0000
2024-08-22T19:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" : "في منطقة ميلوفوي بمقاطعة كورسك، استهدف عناصر اللواء البحري 810 التابع لأسطول البحر الأسود الروسي مجموعة استطلاع متنقلة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية مكونة من 12 شخصًا".وتابع: "كما دمروا مركبة مدرعة "كوزاك"، واستولوا على أسلحة من إمدادات "الناتو"، من بينها الرشاش البلجيكي -الأمريكي الخفيف "إم 249 ساو" عيار 5.56 ملم".وأشار إلى أن القوات الأوكرانية تخفي علامات التعريف على مركباتها من خلال تغطية المثلثات البيضاء المرسومة على الهيكل بقماش مشمع.وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب الجاري، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني بـ"الاستفزازي".وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240822/الجيش-الروسي-يستهدف-القوات-والمعدات-العسكرية-الأوكرانية-في-مقاطعة-سومي-1091995903.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

قوات مشاة البحرية الروسية تحيد مجموعة استطلاع أوكرانية في كورسك

19:29 GMT 22.08.2024 (تم التحديث: 19:33 GMT 22.08.2024)
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federationالقوات الروسية تستولي على "روشيل سيناتور" كندية الصنع في مقاطعة كورسك
القوات الروسية تستولي على روشيل سيناتور كندية الصنع في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2024
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
تابعنا عبر
صرح مصدر أمني روسي، اليوم الخميس، بأن مشاة البحرية من إحدى وحدات أسطول البحر الأسود حيدوا مجموعة استطلاع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية مكونة من 12 شخصًا بالقرب من ميلوفوي في مقاطعة كورسك.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" : "في منطقة ميلوفوي بمقاطعة كورسك، استهدف عناصر اللواء البحري 810 التابع لأسطول البحر الأسود الروسي مجموعة استطلاع متنقلة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية مكونة من 12 شخصًا".
وتابع: "كما دمروا مركبة مدرعة "كوزاك"، واستولوا على أسلحة من إمدادات "الناتو"، من بينها الرشاش البلجيكي -الأمريكي الخفيف "إم 249 ساو" عيار 5.56 ملم".
راجمات صواريخ تابعة لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يستهدف القوات والمعدات العسكرية الأوكرانية في مقاطعة سومي
11:25 GMT
وأشار إلى أن القوات الأوكرانية تخفي علامات التعريف على مركباتها من خلال تغطية المثلثات البيضاء المرسومة على الهيكل بقماش مشمع.
وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب الجاري، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني بـ"الاستفزازي".
وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك، ستكتمل بسحق العدو ودحره خارج حدود الدولة.
وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.
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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:25 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة 10 مناطق مختلفة في جنوب لبنان 15:20 GMT
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