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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240822/الجيش-الروسي-يستهدف-القوات-والمعدات-العسكرية-الأوكرانية-في-مقاطعة-سومي-1091995903.html
الجيش الروسي يستهدف القوات والمعدات العسكرية الأوكرانية في مقاطعة سومي
الجيش الروسي يستهدف القوات والمعدات العسكرية الأوكرانية في مقاطعة سومي
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية استهدفت القوى العسكرية العاملة والمعدات الأوكرانية، في 14 منطقة من مقاطعة سومي. 22.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-22T11:25+0000
2024-08-22T13:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نفذ الطيران العملياتي التكتيكي ضربات على المناطق، التي يتركز فيها أفراد الاحتياط والمعدات العسكرية في مقاطعة سومي، وهي الألوية الآلية 22 و41 و61، ولواءي الهجوم الجوي 80 و82 من القوات الأوكرانية، واللواء الأول من الحرس الوطني الأوكراني، وألوية الدفاع المحلي 103و106 و107 و119 الأوكرانية، بالإضافة إلى كتيبة الرماة 69 في مناطق بلدات باسوفكا، وبويارو- ليجاتشي وفوروجبا ودروجبا وجورافكا وكراسنوبولي وكاتيرينوفكا وميروبولسكوي ولوكنيا وأوبودي، وبيرفومايسكوي وسومي وستاريكوفو وتشيرنيفوي".وأضاف البيان: "تتواصل عمليات الاستطلاع والبحث لتحديد وتدمير مجموعات التخريب المعادية المتخفية في الغابات، والتي كانت تحاول التوغل في عمق الأراضي الروسية".وأوضح البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" صدت بدعم من سلاح الطيران ونيران المدفعية، هجمات للقوات الأوكرانية في كوماروفكا ومالايا لوكنيا.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 45 عسكري بين قتيل وجريح، ودبابة و4 مركبات قتالية مدرعة.وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب الجاري، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني بـ"الاستفزازي".وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240822/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-ميجيفويه-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1091992347.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

الجيش الروسي يستهدف القوات والمعدات العسكرية الأوكرانية في مقاطعة سومي

11:25 GMT 22.08.2024 (تم التحديث: 13:03 GMT 22.08.2024)
© Sputnik . Илья Питалев / الانتقال إلى بنك الصورراجمات صواريخ تابعة لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية
راجمات صواريخ تابعة لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2024
© Sputnik . Илья Питалев
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تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية استهدفت القوى العسكرية العاملة والمعدات الأوكرانية، في 14 منطقة من مقاطعة سومي.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نفذ الطيران العملياتي التكتيكي ضربات على المناطق، التي يتركز فيها أفراد الاحتياط والمعدات العسكرية في مقاطعة سومي، وهي الألوية الآلية 22 و41 و61، ولواءي الهجوم الجوي 80 و82 من القوات الأوكرانية، واللواء الأول من الحرس الوطني الأوكراني، وألوية الدفاع المحلي 103و106 و107 و119 الأوكرانية، بالإضافة إلى كتيبة الرماة 69 في مناطق بلدات باسوفكا، وبويارو- ليجاتشي وفوروجبا ودروجبا وجورافكا وكراسنوبولي وكاتيرينوفكا وميروبولسكوي ولوكنيا وأوبودي، وبيرفومايسكوي وسومي وستاريكوفو وتشيرنيفوي".

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية، خلال الـ24 الساعة الماضية، نحو 300 عسكري، و23 مركبة مدرعة من بينها 3 دبابات و20 مركبة قتالية مدرعة ومدفعا، و15 مركبة.

طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة ميجيفويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
10:06 GMT
وأضاف البيان: "تتواصل عمليات الاستطلاع والبحث لتحديد وتدمير مجموعات التخريب المعادية المتخفية في الغابات، والتي كانت تحاول التوغل في عمق الأراضي الروسية".

وتابع البيان: "تم العثور على مجموعة تخريب واستطلاع معادية من لواء الهجوم الجوي 82 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة الغابات على بعد كيلومتر واحد جنوب غرب قرية سكريليفكا، وتم تدمير مركبتين قتاليتين مدرعتين، وتحييد 7 عسكريين وأسر أحدهم".

وأوضح البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" صدت بدعم من سلاح الطيران ونيران المدفعية، هجمات للقوات الأوكرانية في كوماروفكا ومالايا لوكنيا.
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 45 عسكري بين قتيل وجريح، ودبابة و4 مركبات قتالية مدرعة.
وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب الجاري، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني بـ"الاستفزازي".
وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك، ستكتمل بسحق العدو ودحره خارج حدود الدولة.
وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.
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