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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240822/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-ميجيفويه-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1091992347.html
القوات الروسية تحرر بلدة ميجيفويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر بلدة ميجيفويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي حرر بلدة ميجيفويه في جمهورية دونيتسك الشعبية. 22.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-22T10:06+0000
2024-08-22T10:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة للعمليات الناجحة التي قامت بها وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، تم تحرير بلدة ميجيفويه في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبحسب البيان، فإن "خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 640 عسكريًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين و9 مركبات وعدد من المركبات المدرعة".وتابع بيان الدفاع: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، على خطوط ومواقع أكثر فائدة، وهزمت القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق فيرخنيكامينسكوي وبيريزدنوي وغريغوروفكا وتشاسوف يار وكراسنوغوريفكا، وماكسيميليانوفكا وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".ووفقا للدفاع الروسية، فإن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 765 فردًا عسكريًا، و4 شاحنات صغيرة، وراجمة صواريخ من طراز "غراد".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.خبير بريطاني يكشف عن خسائر القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسكالخارجية الروسية: مشاركة الشركات العسكرية الأمريكية في غزو كورسك تثبت تورط واشنطن
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روسيا

القوات الروسية تحرر بلدة ميجيفويه في جمهورية دونيتسك الشعبية

10:06 GMT 22.08.2024 (تم التحديث: 10:41 GMT 22.08.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم البندقية ذاتية الدفع "غياتسينت-إس" التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا
طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي حرر بلدة ميجيفويه في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة للعمليات الناجحة التي قامت بها وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، تم تحرير بلدة ميجيفويه في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضاف البيان: "استهدفت القوات الروسية، تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق دزيرجينسك، بانتيليمونوفكا، روزوفكا، غرودوفكا، سيرغيفكا وفوزدفيزينكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد خمس هجمات مضادة شنتها القوات المسلحة الأوكرانية".

وبحسب البيان، فإن "خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 640 عسكريًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين و9 مركبات وعدد من المركبات المدرعة".

وأشار البيان إلى أن "وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، استهدفت تجمعات من القوى البشرية والمعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فوديانوي ورازدولنوي وماكاروفكا وروفنوبول في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 130 عسكريًا و8 مركبات".

وتابع بيان الدفاع: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، على خطوط ومواقع أكثر فائدة، وهزمت القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق فيرخنيكامينسكوي وبيريزدنوي وغريغوروفكا وتشاسوف يار وكراسنوغوريفكا، وماكسيميليانوفكا وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
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ووفقا للدفاع الروسية، فإن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 765 فردًا عسكريًا، و4 شاحنات صغيرة، وراجمة صواريخ من طراز "غراد".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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