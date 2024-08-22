https://sarabic.ae/20240822/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-ميجيفويه-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1091992347.html

القوات الروسية تحرر بلدة ميجيفويه في جمهورية دونيتسك الشعبية

القوات الروسية تحرر بلدة ميجيفويه في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي حرر بلدة ميجيفويه في جمهورية دونيتسك الشعبية. 22.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-22T10:06+0000

2024-08-22T10:06+0000

2024-08-22T10:41+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة للعمليات الناجحة التي قامت بها وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، تم تحرير بلدة ميجيفويه في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبحسب البيان، فإن "خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 640 عسكريًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين و9 مركبات وعدد من المركبات المدرعة".وتابع بيان الدفاع: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، على خطوط ومواقع أكثر فائدة، وهزمت القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق فيرخنيكامينسكوي وبيريزدنوي وغريغوروفكا وتشاسوف يار وكراسنوغوريفكا، وماكسيميليانوفكا وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".ووفقا للدفاع الروسية، فإن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 765 فردًا عسكريًا، و4 شاحنات صغيرة، وراجمة صواريخ من طراز "غراد".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.خبير بريطاني يكشف عن خسائر القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسكالخارجية الروسية: مشاركة الشركات العسكرية الأمريكية في غزو كورسك تثبت تورط واشنطن

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