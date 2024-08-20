https://sarabic.ae/20240820/الخارجية-الروسية-مشاركة-الشركات-العسكرية-الأمريكية-في-غزو-كورسك-تثبت-تورط-واشنطن-1091929198.html
الخارجية الروسية: مشاركة الشركات العسكرية الأمريكية في غزو كورسك تثبت تورط واشنطن
الخارجية الروسية: مشاركة الشركات العسكرية الأمريكية في غزو كورسك تثبت تورط واشنطن
سبوتنيك عربي
صرحت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن مشاركة إحدى الشركات العسكرية الخاصة الأمريكية إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية أثناء غزو مقاطعة كورسك تثبت... 20.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-20T12:56+0000
2024-08-20T12:56+0000
2024-08-20T12:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقالت الخارجية الروسية عقب الاجتماع مع القائمة بالأعمال الأميركية: "مثل هذه التصرفات، التي تتناقض مع ادعاءات إدارة جو بايدن بشأن عدم تورطها المزعوم في هجوم النازيين الجدد الأوكرانيين على روسيا، تثبت بوضوح تورط الولايات المتحدة، كمشارك مباشر في الصراع في الخطط الخبيثة لفلاديمير زيلينسكي".وأضافت الوزارة: "من الواضح أن جميع "المتخصصين" والمرتزقة الأجانب الذين يعبرون حدود بلادنا بشكل غير قانوني يصبحون تلقائيًا هدفًا عسكريًا مشروعًا للقوات المسلحة الروسية".وتم استدعاء القائمة بالأعمال الأمريكية في روسيا، ستيفاني هولمز، اليوم الثلاثاء، إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث تم الاحتجاج فيما يتعلق بالتصرفات الاستفزازية للصحفيين الأمريكيين الذين دخلوا بشكل غير قانوني إلى مقاطعة كورسك لتغطية دعائية لجرائم نظام كييف.وفي قت سابق، نشرت شركة عسكرية أمريكية خاصة "صورة توثق مشاركة مرتزقنها في هجوم قوات كييف على مقاطعة كورسك الحدودية الروسية. وفي الصورة المنشورة على حساب الشركة العسكرية الأمريكية الخاصة"Forward Observation Group على "إنستغرام" يظهر ثلاثة رجال يرتدون الزي العسكري ويحملون الأسلحة ويعلقون الشارات الزرقاء على ملالبسهم العسكرية وخلفهم عربة مدرعة.
https://sarabic.ae/20240820/شركة-مرتزقة-أمريكية-تشارك-صورة-أفرادها-في-الهجوم-على-مقاطعة-كورسك-1091913338.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الخارجية الروسية: مشاركة الشركات العسكرية الأمريكية في غزو كورسك تثبت تورط واشنطن
صرحت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن مشاركة إحدى الشركات العسكرية الخاصة الأمريكية إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية أثناء غزو مقاطعة كورسك تثبت تورط الولايات المتحدة كمشارك مباشر في النزاع، ويصبح المرتزقة تلقائيًا هدفًا عسكريًا مشروعًا.
وقالت الخارجية الروسية عقب الاجتماع مع القائمة بالأعمال الأميركية: "مثل هذه التصرفات، التي تتناقض مع ادعاءات إدارة جو بايدن بشأن عدم تورطها المزعوم في هجوم النازيين الجدد الأوكرانيين على روسيا، تثبت بوضوح تورط الولايات المتحدة، كمشارك مباشر في الصراع في الخطط الخبيثة لفلاديمير زيلينسكي".
وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بالمواطنين الأمريكيين المتورطين في هذه الجرائم، وفقًا للقانون الجنائي الروسي، ستقوم الإدارات المختصة بإجراءات التحقيق اللازمة لتقديمهم إلى العدالة.
وأضافت الوزارة: "من الواضح أن جميع "المتخصصين" والمرتزقة الأجانب الذين يعبرون حدود بلادنا بشكل غير قانوني يصبحون تلقائيًا هدفًا عسكريًا مشروعًا للقوات المسلحة الروسية".
وتم استدعاء القائمة بالأعمال الأمريكية في روسيا، ستيفاني هولمز، اليوم الثلاثاء، إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث تم الاحتجاج فيما يتعلق بالتصرفات الاستفزازية للصحفيين الأمريكيين الذين دخلوا بشكل غير قانوني إلى مقاطعة كورسك لتغطية دعائية لجرائم نظام كييف.
وفي قت سابق، نشرت شركة عسكرية أمريكية خاصة "صورة توثق مشاركة مرتزقنها في هجوم قوات كييف على مقاطعة كورسك الحدودية الروسية.
وفي الصورة المنشورة على حساب الشركة العسكرية الأمريكية الخاصة"Forward Observation Group على "إنستغرام" يظهر ثلاثة رجال يرتدون الزي العسكري ويحملون الأسلحة ويعلقون الشارات الزرقاء على ملالبسهم العسكرية وخلفهم عربة مدرعة.