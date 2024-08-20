الخارجية الروسية: مشاركة الشركات العسكرية الأمريكية في غزو كورسك تثبت تورط واشنطن

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محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
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الإنسان والثقافة
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صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
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عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
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صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
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عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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خبير: زيارة بوتين لباكو محاولة لمنع التصعيد
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شؤون عسكرية
خبير: تأجيل رحيل قوات التحالف جاء بعد تقييم للمشهد الأمني بالشرق الأوسط وداعش ينشط بالفعل
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هل تنجح مفاوضات القاهرة في إحياء اتفاق جدة لوقف الحرب في السودان
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السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
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تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
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صدى الحياة
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الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
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صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240820/الخارجية-الروسية-مشاركة-الشركات-العسكرية-الأمريكية-في-غزو-كورسك-تثبت-تورط-واشنطن-1091929198.html
الخارجية الروسية: مشاركة الشركات العسكرية الأمريكية في غزو كورسك تثبت تورط واشنطن
الخارجية الروسية: مشاركة الشركات العسكرية الأمريكية في غزو كورسك تثبت تورط واشنطن
سبوتنيك عربي
صرحت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن مشاركة إحدى الشركات العسكرية الخاصة الأمريكية إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية أثناء غزو مقاطعة كورسك تثبت... 20.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-20T12:56+0000
2024-08-20T12:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وقالت الخارجية الروسية عقب الاجتماع مع القائمة بالأعمال الأميركية: "مثل هذه التصرفات، التي تتناقض مع ادعاءات إدارة جو بايدن بشأن عدم تورطها المزعوم في هجوم النازيين الجدد الأوكرانيين على روسيا، تثبت بوضوح تورط الولايات المتحدة، كمشارك مباشر في الصراع في الخطط الخبيثة لفلاديمير زيلينسكي".وأضافت الوزارة: "من الواضح أن جميع "المتخصصين" والمرتزقة الأجانب الذين يعبرون حدود بلادنا بشكل غير قانوني يصبحون تلقائيًا هدفًا عسكريًا مشروعًا للقوات المسلحة الروسية".وتم استدعاء القائمة بالأعمال الأمريكية في روسيا، ستيفاني هولمز، اليوم الثلاثاء، إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث تم الاحتجاج فيما يتعلق بالتصرفات الاستفزازية للصحفيين الأمريكيين الذين دخلوا بشكل غير قانوني إلى مقاطعة كورسك لتغطية دعائية لجرائم نظام كييف.وفي قت سابق، نشرت شركة عسكرية أمريكية خاصة "صورة توثق مشاركة مرتزقنها في هجوم قوات كييف على مقاطعة كورسك الحدودية الروسية. وفي الصورة المنشورة على حساب الشركة العسكرية الأمريكية الخاصة"Forward Observation Group على "إنستغرام" يظهر ثلاثة رجال يرتدون الزي العسكري ويحملون الأسلحة ويعلقون الشارات الزرقاء على ملالبسهم العسكرية وخلفهم عربة مدرعة.
https://sarabic.ae/20240820/شركة-مرتزقة-أمريكية-تشارك-صورة-أفرادها-في-الهجوم-على-مقاطعة-كورسك-1091913338.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

الخارجية الروسية: مشاركة الشركات العسكرية الأمريكية في غزو كورسك تثبت تورط واشنطن

12:56 GMT 20.08.2024
© ALEXANDER NEMENOVوزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية)
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2024
© ALEXANDER NEMENOV
تابعنا عبر
صرحت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن مشاركة إحدى الشركات العسكرية الخاصة الأمريكية إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية أثناء غزو مقاطعة كورسك تثبت تورط الولايات المتحدة كمشارك مباشر في النزاع، ويصبح المرتزقة تلقائيًا هدفًا عسكريًا مشروعًا.
وقالت الخارجية الروسية عقب الاجتماع مع القائمة بالأعمال الأميركية: "مثل هذه التصرفات، التي تتناقض مع ادعاءات إدارة جو بايدن بشأن عدم تورطها المزعوم في هجوم النازيين الجدد الأوكرانيين على روسيا، تثبت بوضوح تورط الولايات المتحدة، كمشارك مباشر في الصراع في الخطط الخبيثة لفلاديمير زيلينسكي".

وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بالمواطنين الأمريكيين المتورطين في هذه الجرائم، وفقًا للقانون الجنائي الروسي، ستقوم الإدارات المختصة بإجراءات التحقيق اللازمة لتقديمهم إلى العدالة.

وأضافت الوزارة: "من الواضح أن جميع "المتخصصين" والمرتزقة الأجانب الذين يعبرون حدود بلادنا بشكل غير قانوني يصبحون تلقائيًا هدفًا عسكريًا مشروعًا للقوات المسلحة الروسية".
جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شركة مرتزقة أمريكية تشارك صورة أفرادها في الهجوم على مقاطعة كورسك
07:54 GMT
وتم استدعاء القائمة بالأعمال الأمريكية في روسيا، ستيفاني هولمز، اليوم الثلاثاء، إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث تم الاحتجاج فيما يتعلق بالتصرفات الاستفزازية للصحفيين الأمريكيين الذين دخلوا بشكل غير قانوني إلى مقاطعة كورسك لتغطية دعائية لجرائم نظام كييف.
وفي قت سابق، نشرت شركة عسكرية أمريكية خاصة "صورة توثق مشاركة مرتزقنها في هجوم قوات كييف على مقاطعة كورسك الحدودية الروسية.
وفي الصورة المنشورة على حساب الشركة العسكرية الأمريكية الخاصة"Forward Observation Group على "إنستغرام" يظهر ثلاثة رجال يرتدون الزي العسكري ويحملون الأسلحة ويعلقون الشارات الزرقاء على ملالبسهم العسكرية وخلفهم عربة مدرعة.
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- سبوتنيك عربيتغيطة مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اشتباكات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية13:27 GMTБоевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:26 GMT
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