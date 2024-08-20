https://sarabic.ae/20240820/شركة-مرتزقة-أمريكية-تشارك-صورة-أفرادها-في-الهجوم-على-مقاطعة-كورسك-1091913338.html
شركة مرتزقة أمريكية تشارك صورة أفرادها في الهجوم على مقاطعة كورسك
شركة مرتزقة أمريكية تشارك صورة أفرادها في الهجوم على مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
نشرت شركة عسكرية أمريكية خاصة "صورة توثق مشاركة مرتزقنها في هجوم قوات كييف على مقاطعة كورسك الحدودية الروسية. 20.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-20T07:54+0000
2024-08-20T07:54+0000
2024-08-20T07:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/11/1085115099_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_85922b186de81da4bf1029f2c7f6df51.jpg
وفي الصورة المنشورة على حساب الشركة العسكرية الأمريكية الخاصة "Forward Observation Group على "إنستغرام" يظهر ثلاثة رجال يرتدون الزي العسكري ويحملون الأسلحة ويعلقون الشارات الزرقاء على ملالبسهم العسكرية وخلفهم عربة مدرعة.وفي وقت سابق، قالت إحدى سكان مقاطعة كورسك الحدودية، إيرينا كيريتشينكو، لوكالة "سبوتنيك" إن مرتزقة أجانب، بما في ذلك من فرنسا وبولندا، جاؤوا إلى قريتهم.وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب الجاري، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني واسع النطاق بـ"الاستفزازي".وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بسحق العدو، ودحره خارج حدود الدولة.وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.شاهد لحظة أسر 19 جنديا أوكرانيا تسللوا إلى مقاطعة كورسك... فيديولانتسيت" روسية تضرب مدرعة هندسية أوكرانية ضخمة على حدود مقاطعة كورسك... فيديو
https://sarabic.ae/20240819/لافروف-يوضح-من-يقف-خلف-هجوم-كورسك--1091897128.html
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روسيا, العالم
شركة مرتزقة أمريكية تشارك صورة أفرادها في الهجوم على مقاطعة كورسك
نشرت شركة عسكرية أمريكية خاصة "صورة توثق مشاركة مرتزقنها في هجوم قوات كييف على مقاطعة كورسك الحدودية الروسية.
وفي الصورة المنشورة على حساب الشركة العسكرية الأمريكية الخاصة "Forward Observation Group على "إنستغرام" يظهر ثلاثة رجال يرتدون الزي العسكري ويحملون الأسلحة ويعلقون الشارات الزرقاء على ملالبسهم العسكرية وخلفهم عربة مدرعة.
وكتبت في تعليق على الصورة: "الرجال موجودون في كورسك (في مقاطعة كورسك)"، وفي الوقت نفسه تشير بيانات نظام تحديد المواقع الجغرافي إلى أن المنشور تم نشره من مقاطعة كورسك.
وفي وقت سابق، قالت إحدى سكان مقاطعة كورسك الحدودية، إيرينا كيريتشينكو، لوكالة "سبوتنيك" إن مرتزقة أجانب، بما في ذلك من فرنسا وبولندا، جاؤوا إلى قريتهم.
وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية
في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب الجاري، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني واسع النطاق بـ"الاستفزازي".
وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بسحق العدو،
ودحره خارج حدود الدولة.
وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك،
وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.