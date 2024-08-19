لافروف يوضح من يقف خلف هجوم كورسك

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
كواليس السينما
إنسانية السينما بين الحضور والغياب
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
10:11 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
On air
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:03 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:10 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
12:19 GMT
41 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا التي لم تطأها قدم أي جندي أجنبي منذ عام 1943 كيف ستقبل به اليوم وهي أقوى من أي زمن مضى
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
مفاوضات غزة تعود الأسبوع القادم وإيران تحتفظ بحق الرد على إسرائيل ، استمرار تصعيد هجمات المستوطنين على الضفة والقدس
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
08:17 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
08:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
12:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: زيارة بوتين لباكو محاولة لمنع التصعيد
16:03 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تأجيل رحيل قوات التحالف جاء بعد تقييم للمشهد الأمني بالشرق الأوسط وداعش ينشط بالفعل
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجح مفاوضات القاهرة في إحياء اتفاق جدة لوقف الحرب في السودان
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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120 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20240819/لافروف-يوضح-من-يقف-خلف-هجوم-كورسك--1091897128.html
لافروف يوضح من يقف خلف هجوم كورسك
لافروف يوضح من يقف خلف هجوم كورسك
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن فلاديمير زيلينسكي لم يكن ليقرر مهاجمة مقاطعة كورسك لو لم تطلب منه الولايات المتحدة القيام بذلك. 19.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-19T13:50+0000
2024-08-19T13:50+0000
روسيا
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أخبار أوكرانيا
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سيرغي لافروف
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وقال لافروف في تصريح للصحفي الروسي، بافيل زاروبين، تعليقا على نهج الدول الغربية من هجمات كييف على مقاطعة كورسك: "لقد احترقت قبعة اللص منذ وقت طويل. هذا التطور من "لا علاقة لنا به"، "لم يسألنا أحد" تحول فيما بعد إلى عبارة "نعم"، تم الاتصال بنا، ولم نسمح بذلك، ولكن زالوجني (القائد الأعلى السابق للقوات المسلحة لأوكرانيا) عصى الأوامر. اسمع، هذا كلام طفولي. الجميع يفهم جيدًا أن زيلينسكي لم يكن ليقرر أبدًا القيام بذلك، وهذا هو بالطبع قرار زيلينسكي. لم يكن ليجرؤ أبدًا على القيام بذلك لو لم تعهد الولايات المتحدة بذلك".وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب الجاري، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني واسع النطاق بـ"الاستفزازي".وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بسحق العدو، ودحره خارج حدود الدولة.وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.شاهد لحظة أسر 19 جنديا أوكرانيا تسللوا إلى مقاطعة كورسك... فيديولانتسيت" روسية تضرب مدرعة هندسية أوكرانية ضخمة على حدود مقاطعة كورسك... فيديو
https://sarabic.ae/20240819/لافروف-يجب-على-ألمانيا-الإجابة-على-جميع-الأسئلة-المتعلقة-بـ-التيار-الشمالي--1091886411.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, سيرغي لافروف
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, سيرغي لافروف

لافروف يوضح من يقف خلف هجوم كورسك

13:50 GMT 19.08.2024
© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يجري مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، و"كومسومولسكايا برافدا" و"وغافاريت موسكفا".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يجري مقابلة مع وكالة سبوتنيك، وكومسومولسكايا برافدا ووغافاريت موسكفا. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2024
© Sputnik . Alexey Filippov
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تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن فلاديمير زيلينسكي لم يكن ليقرر مهاجمة مقاطعة كورسك لو لم تطلب منه الولايات المتحدة القيام بذلك.
وقال لافروف في تصريح للصحفي الروسي، بافيل زاروبين، تعليقا على نهج الدول الغربية من هجمات كييف على مقاطعة كورسك: "لقد احترقت قبعة اللص منذ وقت طويل. هذا التطور من "لا علاقة لنا به"، "لم يسألنا أحد" تحول فيما بعد إلى عبارة "نعم"، تم الاتصال بنا، ولم نسمح بذلك، ولكن زالوجني (القائد الأعلى السابق للقوات المسلحة لأوكرانيا) عصى الأوامر. اسمع، هذا كلام طفولي. الجميع يفهم جيدًا أن زيلينسكي لم يكن ليقرر أبدًا القيام بذلك، وهذا هو بالطبع قرار زيلينسكي. لم يكن ليجرؤ أبدًا على القيام بذلك لو لم تعهد الولايات المتحدة بذلك".

وأكد لافروف أن لا أحد يشك اليوم في أن واشنطن تقف وراء تفجيرات "التيار الشمالي" التي تركت أوروبا دون وقود روسي رخيص.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية دول بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2024
لافروف: يجب على ألمانيا الإجابة على جميع الأسئلة المتعلقة بـ" التيار الشمالي"
10:19 GMT
وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب الجاري، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني واسع النطاق بـ"الاستفزازي".
وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بسحق العدو، ودحره خارج حدود الدولة.
وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.
شاهد لحظة أسر 19 جنديا أوكرانيا تسللوا إلى مقاطعة كورسك... فيديو
لانتسيت" روسية تضرب مدرعة هندسية أوكرانية ضخمة على حدود مقاطعة كورسك... فيديو
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