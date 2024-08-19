لانتسيت" روسية تضرب مدرعة هندسية أوكرانية ضخمة على حدود مقاطعة كورسك... فيديو

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26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
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مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
10:11 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
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11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:03 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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7 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
12:19 GMT
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
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عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
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شؤون عسكرية
خبير: روسيا التي لم تطأها قدم أي جندي أجنبي منذ عام 1943 كيف ستقبل به اليوم وهي أقوى من أي زمن مضى
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
مفاوضات غزة تعود الأسبوع القادم وإيران تحتفظ بحق الرد على إسرائيل ، استمرار تصعيد هجمات المستوطنين على الضفة والقدس
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59 د
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18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
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151 د
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05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
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28 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
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الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
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صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
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عرب بوينت بودكاست
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عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240819/لانتسيت-روسية-تضرب-مدرعة-هندسية-أوكرانية-ضخمة-على-حدود-مقاطعة-كورسك-فيديو-1091879848.html
لانتسيت" روسية تضرب مدرعة هندسية أوكرانية ضخمة على حدود مقاطعة كورسك... فيديو
لانتسيت" روسية تضرب مدرعة هندسية أوكرانية ضخمة على حدود مقاطعة كورسك... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، مشاهد لاستهداف مركبة عسكرية أوكرانية، تابعة لوحدة الهندسة، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك، وفرار أفراد طاقمها. 19.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-19T08:04+0000
2024-08-19T08:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الدفاع الروسية: "دمرت "لانسيت" مركبة هندسية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من الحدود مع مقاطعة كورسك".ويمكن ملاحظة فرار طاقم الآلية العسكرية بعد تدميرها بضربة مباشرة من "لانتسيت" الروسية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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روسيا, العالم

لانتسيت" روسية تضرب مدرعة هندسية أوكرانية ضخمة على حدود مقاطعة كورسك... فيديو

08:04 GMT 19.08.2024
© Sputnik . Defense Minister of the Russian Federationلانتسيت" روسية تضرب مدرعة هندسية أوكرانية ضخمة على حود مقاطعة كورسك... العملية العسكرية الخاصة
لانتسيت روسية تضرب مدرعة هندسية أوكرانية ضخمة على حود مقاطعة كورسك... العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2024
© Sputnik . Defense Minister of the Russian Federation
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، مشاهد لاستهداف مركبة عسكرية أوكرانية، تابعة لوحدة الهندسة، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك، وفرار أفراد طاقمها.
وقالت الدفاع الروسية: "دمرت "لانسيت" مركبة هندسية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من الحدود مع مقاطعة كورسك".

وأضافت: "خلال أنشطة الاستطلاع، حدد العسكريون الروس حركة مركبات الهندسية للقوات المسلحة الأوكرانية. بعد تحليل البيانات الاستخبارية ، تم اتخاذ قرار استهدافها".

ويمكن ملاحظة فرار طاقم الآلية العسكرية بعد تدميرها بضربة مباشرة من "لانتسيت" الروسية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
مشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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