https://sarabic.ae/20240819/لانتسيت-روسية-تضرب-مدرعة-هندسية-أوكرانية-ضخمة-على-حدود-مقاطعة-كورسك-فيديو-1091879848.html
لانتسيت" روسية تضرب مدرعة هندسية أوكرانية ضخمة على حدود مقاطعة كورسك... فيديو
لانتسيت" روسية تضرب مدرعة هندسية أوكرانية ضخمة على حدود مقاطعة كورسك... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، مشاهد لاستهداف مركبة عسكرية أوكرانية، تابعة لوحدة الهندسة، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك، وفرار أفراد طاقمها. 19.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-19T08:04+0000
2024-08-19T08:04+0000
2024-08-19T08:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/13/1091879636_285:0:1444:652_1920x0_80_0_0_12d86b02ae2c71232289425211c2a35e.png
وقالت الدفاع الروسية: "دمرت "لانسيت" مركبة هندسية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من الحدود مع مقاطعة كورسك".ويمكن ملاحظة فرار طاقم الآلية العسكرية بعد تدميرها بضربة مباشرة من "لانتسيت" الروسية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/13/1091879636_430:0:1299:652_1920x0_80_0_0_6f63a477081ecf108f113db706846154.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم
لانتسيت" روسية تضرب مدرعة هندسية أوكرانية ضخمة على حدود مقاطعة كورسك... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، مشاهد لاستهداف مركبة عسكرية أوكرانية، تابعة لوحدة الهندسة، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك، وفرار أفراد طاقمها.
وقالت الدفاع الروسية: "دمرت "لانسيت" مركبة هندسية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من الحدود مع مقاطعة كورسك".
وأضافت: "خلال أنشطة الاستطلاع، حدد العسكريون الروس حركة مركبات الهندسية للقوات المسلحة الأوكرانية. بعد تحليل البيانات الاستخبارية ، تم اتخاذ قرار استهدافها".
ويمكن ملاحظة فرار طاقم الآلية العسكرية بعد تدميرها بضربة مباشرة من "لانتسيت" الروسية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.