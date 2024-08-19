لافروف: يجب على ألمانيا الإجابة على جميع الأسئلة المتعلقة بـ" التيار الشمالي"

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إنسانية السينما بين الحضور والغياب
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
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مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
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صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
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عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
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29 د
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علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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7 د
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سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
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عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
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خبير: روسيا التي لم تطأها قدم أي جندي أجنبي منذ عام 1943 كيف ستقبل به اليوم وهي أقوى من أي زمن مضى
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عالم سبوتنيك
مفاوضات غزة تعود الأسبوع القادم وإيران تحتفظ بحق الرد على إسرائيل ، استمرار تصعيد هجمات المستوطنين على الضفة والقدس
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مدار الليل والنهار
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السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
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محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
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الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
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صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
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29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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27 د
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أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
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عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
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https://sarabic.ae/20240819/لافروف-يجب-على-ألمانيا-الإجابة-على-جميع-الأسئلة-المتعلقة-بـ-التيار-الشمالي--1091886411.html
لافروف: يجب على ألمانيا الإجابة على جميع الأسئلة المتعلقة بـ" التيار الشمالي"
لافروف: يجب على ألمانيا الإجابة على جميع الأسئلة المتعلقة بـ" التيار الشمالي"
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، أنه يجب على ألمانيا الإجابة على جميع الأسئلة المتعلقة بـ" التيار الشمالي". 19.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-19T10:19+0000
2024-08-19T10:19+0000
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جاء هذا الإعلان في لقاء مع صحيفة "إزفستيا" الروسية، وقال لافروف: "يجب عليهم الإجابة على جميع الأسئلة. أولاً، يجب عليهم أن يتوقفوا عن الرفض القاطع لعرض تلك الحقائق المكتشفة. عندما لا يتم إفادتنا بالمعلومات التي نطلبها عبر القنوات الرسمية، ولكنها تظهر في الصحافة، فإن هذا يشير إلى أن كل هذا كان مدبرًا. بالطبع، وقد تم تصميم هذه العملية برمتها من أجل تحويل الرأي العام بطريقة أو بأخرى عن الجناة الحقيقيين والعملاء".وأضاف لافروف: "من العار على ألمانيا أن تتقبل في صمت حرمانها من أساس طويل الأجل لطاقتها، وبالتالي الرفاهية الاقتصادية التي كانت مفتاح تنميتها في شكل إمدادات ميسورة التكلفة من الغاز الروسي، وتقبلت ألمانيا هذا في صمت دون أي تعليق".وفي وقت سابق، كشف مدير القسم الأوروبي الثالث بالخارجية الروسية، أوليغ تيابكين، أن روسيا رفعت مطالبات بشكل رسمي ضد ألمانيا بشأن التحقيق في انفجارات خطوط أنابيب الغاز البحرية "التيار الشمالي"، وأنها تسعى إلى إجراء محادثات بشأن وفاء ألمانيا بالتزاماتها الدولية في مكافحة الإرهاب.ووقعت انفجارات في خطي أنابيب التيار الشمالي "التيار الشمالي1 و2"، لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا، في 26 سبتمبر/ أيلول 2022. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريبية مقصودة.زعيم حزب فرنسي يدعو باريس للانسحاب من الناتو بعد كشف تورط أوكرانيا بتفجير "التيار الشمالي"خبير بريطاني يكشف سبب اتهام الغرب لنظام زيلينسكي بتقويض "التيار الشمالي"
https://sarabic.ae/20240819/الخارجية-الروسية-موسكو-رفعت-مطالبات-لبرلين-بشأن-تحقيقات-انفجارات-التيار-الشمالي-1091875395.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, سيرغي لافروف, الخارجية الروسية, العالم, أخبار ألمانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, سيرغي لافروف, الخارجية الروسية, العالم, أخبار ألمانيا

لافروف: يجب على ألمانيا الإجابة على جميع الأسئلة المتعلقة بـ" التيار الشمالي"

10:19 GMT 19.08.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية دول بريكس
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية دول بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev
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أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، أنه يجب على ألمانيا الإجابة على جميع الأسئلة المتعلقة بـ" التيار الشمالي".
جاء هذا الإعلان في لقاء مع صحيفة "إزفستيا" الروسية، وقال لافروف: "يجب عليهم الإجابة على جميع الأسئلة. أولاً، يجب عليهم أن يتوقفوا عن الرفض القاطع لعرض تلك الحقائق المكتشفة. عندما لا يتم إفادتنا بالمعلومات التي نطلبها عبر القنوات الرسمية، ولكنها تظهر في الصحافة، فإن هذا يشير إلى أن كل هذا كان مدبرًا. بالطبع، وقد تم تصميم هذه العملية برمتها من أجل تحويل الرأي العام بطريقة أو بأخرى عن الجناة الحقيقيين والعملاء".
وشدد لافروف على أن روسيا ستصر على إجراء تحقيق دولي شفاف.
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية: موسكو رفعت مطالبات لبرلين بشأن تحقيقات انفجارات التيار الشمالي
03:00 GMT
وأضاف لافروف: "من العار على ألمانيا أن تتقبل في صمت حرمانها من أساس طويل الأجل لطاقتها، وبالتالي الرفاهية الاقتصادية التي كانت مفتاح تنميتها في شكل إمدادات ميسورة التكلفة من الغاز الروسي، وتقبلت ألمانيا هذا في صمت دون أي تعليق".
وفي وقت سابق، كشف مدير القسم الأوروبي الثالث بالخارجية الروسية، أوليغ تيابكين، أن روسيا رفعت مطالبات بشكل رسمي ضد ألمانيا بشأن التحقيق في انفجارات خطوط أنابيب الغاز البحرية "التيار الشمالي"، وأنها تسعى إلى إجراء محادثات بشأن وفاء ألمانيا بالتزاماتها الدولية في مكافحة الإرهاب.
ووقعت انفجارات في خطي أنابيب التيار الشمالي "التيار الشمالي1 و2"، لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا، في 26 سبتمبر/ أيلول 2022. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريبية مقصودة.
زعيم حزب فرنسي يدعو باريس للانسحاب من الناتو بعد كشف تورط أوكرانيا بتفجير "التيار الشمالي"
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