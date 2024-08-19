https://sarabic.ae/20240819/لافروف-يجب-على-ألمانيا-الإجابة-على-جميع-الأسئلة-المتعلقة-بـ-التيار-الشمالي--1091886411.html

لافروف: يجب على ألمانيا الإجابة على جميع الأسئلة المتعلقة بـ" التيار الشمالي"

لافروف: يجب على ألمانيا الإجابة على جميع الأسئلة المتعلقة بـ" التيار الشمالي"

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، أنه يجب على ألمانيا الإجابة على جميع الأسئلة المتعلقة بـ" التيار الشمالي". 19.08.2024, سبوتنيك عربي

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جاء هذا الإعلان في لقاء مع صحيفة "إزفستيا" الروسية، وقال لافروف: "يجب عليهم الإجابة على جميع الأسئلة. أولاً، يجب عليهم أن يتوقفوا عن الرفض القاطع لعرض تلك الحقائق المكتشفة. عندما لا يتم إفادتنا بالمعلومات التي نطلبها عبر القنوات الرسمية، ولكنها تظهر في الصحافة، فإن هذا يشير إلى أن كل هذا كان مدبرًا. بالطبع، وقد تم تصميم هذه العملية برمتها من أجل تحويل الرأي العام بطريقة أو بأخرى عن الجناة الحقيقيين والعملاء".وأضاف لافروف: "من العار على ألمانيا أن تتقبل في صمت حرمانها من أساس طويل الأجل لطاقتها، وبالتالي الرفاهية الاقتصادية التي كانت مفتاح تنميتها في شكل إمدادات ميسورة التكلفة من الغاز الروسي، وتقبلت ألمانيا هذا في صمت دون أي تعليق".وفي وقت سابق، كشف مدير القسم الأوروبي الثالث بالخارجية الروسية، أوليغ تيابكين، أن روسيا رفعت مطالبات بشكل رسمي ضد ألمانيا بشأن التحقيق في انفجارات خطوط أنابيب الغاز البحرية "التيار الشمالي"، وأنها تسعى إلى إجراء محادثات بشأن وفاء ألمانيا بالتزاماتها الدولية في مكافحة الإرهاب.ووقعت انفجارات في خطي أنابيب التيار الشمالي "التيار الشمالي1 و2"، لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا، في 26 سبتمبر/ أيلول 2022. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريبية مقصودة.زعيم حزب فرنسي يدعو باريس للانسحاب من الناتو بعد كشف تورط أوكرانيا بتفجير "التيار الشمالي"خبير بريطاني يكشف سبب اتهام الغرب لنظام زيلينسكي بتقويض "التيار الشمالي"

https://sarabic.ae/20240819/الخارجية-الروسية-موسكو-رفعت-مطالبات-لبرلين-بشأن-تحقيقات-انفجارات-التيار-الشمالي-1091875395.html

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