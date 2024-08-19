https://sarabic.ae/20240819/لافروف-يجب-على-ألمانيا-الإجابة-على-جميع-الأسئلة-المتعلقة-بـ-التيار-الشمالي--1091886411.html
لافروف: يجب على ألمانيا الإجابة على جميع الأسئلة المتعلقة بـ" التيار الشمالي"
لافروف: يجب على ألمانيا الإجابة على جميع الأسئلة المتعلقة بـ" التيار الشمالي"
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، أنه يجب على ألمانيا الإجابة على جميع الأسئلة المتعلقة بـ" التيار الشمالي". 19.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-19T10:19+0000
2024-08-19T10:19+0000
2024-08-19T10:19+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
سيرغي لافروف
الخارجية الروسية
العالم
أخبار ألمانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/0b/1089745189_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_672369665ec0cd8ddd154d081f990dca.jpg
جاء هذا الإعلان في لقاء مع صحيفة "إزفستيا" الروسية، وقال لافروف: "يجب عليهم الإجابة على جميع الأسئلة. أولاً، يجب عليهم أن يتوقفوا عن الرفض القاطع لعرض تلك الحقائق المكتشفة. عندما لا يتم إفادتنا بالمعلومات التي نطلبها عبر القنوات الرسمية، ولكنها تظهر في الصحافة، فإن هذا يشير إلى أن كل هذا كان مدبرًا. بالطبع، وقد تم تصميم هذه العملية برمتها من أجل تحويل الرأي العام بطريقة أو بأخرى عن الجناة الحقيقيين والعملاء".وأضاف لافروف: "من العار على ألمانيا أن تتقبل في صمت حرمانها من أساس طويل الأجل لطاقتها، وبالتالي الرفاهية الاقتصادية التي كانت مفتاح تنميتها في شكل إمدادات ميسورة التكلفة من الغاز الروسي، وتقبلت ألمانيا هذا في صمت دون أي تعليق".وفي وقت سابق، كشف مدير القسم الأوروبي الثالث بالخارجية الروسية، أوليغ تيابكين، أن روسيا رفعت مطالبات بشكل رسمي ضد ألمانيا بشأن التحقيق في انفجارات خطوط أنابيب الغاز البحرية "التيار الشمالي"، وأنها تسعى إلى إجراء محادثات بشأن وفاء ألمانيا بالتزاماتها الدولية في مكافحة الإرهاب.ووقعت انفجارات في خطي أنابيب التيار الشمالي "التيار الشمالي1 و2"، لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا، في 26 سبتمبر/ أيلول 2022. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريبية مقصودة.زعيم حزب فرنسي يدعو باريس للانسحاب من الناتو بعد كشف تورط أوكرانيا بتفجير "التيار الشمالي"خبير بريطاني يكشف سبب اتهام الغرب لنظام زيلينسكي بتقويض "التيار الشمالي"
https://sarabic.ae/20240819/الخارجية-الروسية-موسكو-رفعت-مطالبات-لبرلين-بشأن-تحقيقات-انفجارات-التيار-الشمالي-1091875395.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/0b/1089745189_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cb0ba9124d818f290c1a982951657762.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, سيرغي لافروف, الخارجية الروسية, العالم, أخبار ألمانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, سيرغي لافروف, الخارجية الروسية, العالم, أخبار ألمانيا
لافروف: يجب على ألمانيا الإجابة على جميع الأسئلة المتعلقة بـ" التيار الشمالي"
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، أنه يجب على ألمانيا الإجابة على جميع الأسئلة المتعلقة بـ" التيار الشمالي".
جاء هذا الإعلان في لقاء مع صحيفة "إزفستيا" الروسية، وقال لافروف: "يجب عليهم الإجابة على جميع الأسئلة. أولاً، يجب عليهم أن يتوقفوا عن الرفض القاطع لعرض تلك الحقائق المكتشفة. عندما لا يتم إفادتنا بالمعلومات التي نطلبها عبر القنوات الرسمية، ولكنها تظهر في الصحافة، فإن هذا يشير إلى أن كل هذا كان مدبرًا. بالطبع، وقد تم تصميم هذه العملية برمتها من أجل تحويل الرأي العام بطريقة أو بأخرى عن الجناة الحقيقيين والعملاء".
وشدد لافروف على أن روسيا ستصر على إجراء تحقيق دولي شفاف.
وأضاف لافروف: "من العار على ألمانيا أن تتقبل في صمت حرمانها من أساس طويل الأجل لطاقتها، وبالتالي الرفاهية الاقتصادية التي كانت مفتاح تنميتها في شكل إمدادات ميسورة التكلفة من الغاز الروسي، وتقبلت ألمانيا هذا في صمت دون أي تعليق".
وفي وقت سابق، كشف مدير القسم الأوروبي الثالث بالخارجية الروسية، أوليغ تيابكين، أن روسيا رفعت مطالبات بشكل رسمي ضد ألمانيا
بشأن التحقيق في انفجارات خطوط أنابيب الغاز البحرية "التيار الشمالي"، وأنها تسعى إلى إجراء محادثات بشأن وفاء ألمانيا بالتزاماتها الدولية في مكافحة الإرهاب.
ووقعت انفجارات في خطي أنابيب التيار الشمالي "التيار الشمالي1 و2"،
لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا، في 26 سبتمبر/ أيلول 2022. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريبية مقصودة.