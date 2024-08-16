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https://sarabic.ae/20240816/نائب-ألماني-تناقض-في-الرواية-الأوكرانية-المتعلقة-بخطي-التيار-الشمالي--1091800644.html
نائب ألماني: تناقض في الرواية الأوكرانية المتعلقة بخطي "التيار الشمالي"
نائب ألماني: تناقض في الرواية الأوكرانية المتعلقة بخطي "التيار الشمالي"
سبوتنيك عربي
أكد النائب في حزب "البديل من أجل ألمانيا"، يفغيني شميدت، اليوم الجمعة، أن النسخة المتعلقة بالأثر الأوكراني في تفجير خطي "التيار الشمالي"، والتي يتم الترويج لها... 16.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-16T09:15+0000
2024-08-16T09:15+0000
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جاء هذا التصريح في لقاء لشميدت مع وكالة "سبوتنيك"، إذ أشار محاور الوكالة، إلى أن "الافتراضات حول الأثر الأوكراني موجودة فقط بالنسبة للرجل الألماني العادي في الشارع".وأضاف: "إذا تعمقت في الأمر، فإن هذه الافتراضات تنهار أمام أعيننا. وكما قال المسؤولون سابقًا، فإن عددًا صغيرًا فقط من الدول كان بإمكانه ارتكاب مثل هذا التخريب. لا يمتلك الأفراد العاديون مثل هذه القدرات الفنية، كان من الضروري زرع 1.5 طن من المتفجرات في العمق".وقال شميدت: "هناك الآن نسختان من تفجير "التيار الشمالي"، النسخة الأمريكية النرويجية، التي تحدث عنها الصحفي الأمريكي، سايمور هيرش، والنسخة الأوكرانية المزعومة، والتي يتم الترويج لها بشكل مكثف في وسائل الإعلام الألمانية".وأشار النائب إلى أن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أعلن في نهاية يوليو/ تموز من هذا العام، عن تورط أمريكيين في تفجير خطي أنابيب الغاز.ووفقا لشميدت، فإن رد الحكومة الألمانية كان "بخيلا إلى حد ما"، وقالت إن "السلطات الألمانية على علم بتصريح أوربان، لكنها لن تقدم أي تفاصيل حول التحقيق"، وخلص النائب الألماني إلى أنه "بعد ذلك، ومن أجل تشتيت الرأي العام، حاولوا نفض الغبار عن النسخة الأوكرانية".وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام ألمانية، أن مكتب المدعي العام الألماني، أصدر مذكرة اعتقال بحق المواطن الأوكراني، فلاديمير ج. ونشرت إحدى المنشورات صورته، مما جعل من الممكن إثبات أننا نتحدث عن الغواص، فلاديمير جورافليف، من كييف. ويذكر أيضًا أن شركائه كانا زوجين هما سفيتلانا وإيفغيني أوسبنسكي.ووقعت انفجارات في خطي أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا، "التيار الشمالي" 1 و2، في 26 سبتمبر/ أيلول 2022. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريبية مقصودة.وأفادت شركة "نورد ستريم آي جي"، الشركة المشغلة لخط "التيار الشمالي"، أن تدمير خطوط أنابيب الغاز غير مسبوق، ومن المستحيل تقدير الإطار الزمني للإصلاحات.وبدأ مكتب المدعي العام الروسي قضية تتعلق بعمل إرهابي دولي. وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا طلبت مرارا وتكرارا بيانات حول الانفجارات في خطي "التيار الشمالي"، لكنها لم تتلقها أبدا.تقرير: زالوجني أعطى الأمر بتفجير "التيار الشمالي"واشنطن "تنفي" علمها المسبق بقرار برلين توقيف أوكراني مشتبه بضلوعه في تخريب "التيار الشمالي 2"
https://sarabic.ae/20240815/باحث-الإعلان-الألماني-حول-التيار-الشمالي-إقرار-بخطيئة-أوروبا-الكبرى-في-دعم-نظام-زيلينسكي-1091782913.html
https://sarabic.ae/20240816/سفير-روسيا-لدى-أمريكا-واشنطن-تمنح-تفويضا-مطلقا-للقيام-بأعمال-مثل-تفجير-التيار-الشمالي-1091798843.html
https://sarabic.ae/20240815/إعلام-تفجير-أنابيب-التيار-الشمالي-تم-باتفاق-بين-دودا-وزيلينسكي-1091781007.html
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العالم, أخبار ألمانيا, روسيا, أخبار أوكرانيا, التيار الشمالي, الأخبار
العالم, أخبار ألمانيا, روسيا, أخبار أوكرانيا, التيار الشمالي, الأخبار

نائب ألماني: تناقض في الرواية الأوكرانية المتعلقة بخطي "التيار الشمالي"

09:15 GMT 16.08.2024
© Sputnik . Ekaterina Solovjeva / الانتقال إلى بنك الصورخط الغاز "التيار الشمالي 2"
خط الغاز التيار الشمالي 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2024
© Sputnik . Ekaterina Solovjeva
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أكد النائب في حزب "البديل من أجل ألمانيا"، يفغيني شميدت، اليوم الجمعة، أن النسخة المتعلقة بالأثر الأوكراني في تفجير خطي "التيار الشمالي"، والتي يتم الترويج لها بشكل مكثف في وسائل الإعلام الألمانية، تنهار أمام أعيننا.
جاء هذا التصريح في لقاء لشميدت مع وكالة "سبوتنيك"، إذ أشار محاور الوكالة، إلى أن "الافتراضات حول الأثر الأوكراني موجودة فقط بالنسبة للرجل الألماني العادي في الشارع".
وأضاف: "إذا تعمقت في الأمر، فإن هذه الافتراضات تنهار أمام أعيننا. وكما قال المسؤولون سابقًا، فإن عددًا صغيرًا فقط من الدول كان بإمكانه ارتكاب مثل هذا التخريب. لا يمتلك الأفراد العاديون مثل هذه القدرات الفنية، كان من الضروري زرع 1.5 طن من المتفجرات في العمق".

وتابع: "والآن يقدمون لنا رواية مفادها أن بعض النشطاء الأوكرانيين استأجروا يختًا وحمّلوه بالمتفجرات، ثم نسوا جوازات سفرهم المزورة وتركوا آثارا للمتفجرات".

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أمس, 15:24 GMT
وقال شميدت: "هناك الآن نسختان من تفجير "التيار الشمالي"، النسخة الأمريكية النرويجية، التي تحدث عنها الصحفي الأمريكي، سايمور هيرش، والنسخة الأوكرانية المزعومة، والتي يتم الترويج لها بشكل مكثف في وسائل الإعلام الألمانية".
وأشار النائب إلى أن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أعلن في نهاية يوليو/ تموز من هذا العام، عن تورط أمريكيين في تفجير خطي أنابيب الغاز.

وتابع شميدت: "أي أنه إذا أدلى رئيس الدولة بمثل هذه التصريحات، فإن لديه أسبابًا لذلك، وقد أرسلت على الفور طلبًا برلمانيًا إلى الحكومة الألمانية، لأسألهم عما إذا كانوا على علم ببيان أوربان، وما إذا كانوا قد اتصلوا بالحكومة المجرية لمعرفة التفاصيل".

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07:57 GMT
ووفقا لشميدت، فإن رد الحكومة الألمانية كان "بخيلا إلى حد ما"، وقالت إن "السلطات الألمانية على علم بتصريح أوربان، لكنها لن تقدم أي تفاصيل حول التحقيق"، وخلص النائب الألماني إلى أنه "بعد ذلك، ومن أجل تشتيت الرأي العام، حاولوا نفض الغبار عن النسخة الأوكرانية".
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام ألمانية، أن مكتب المدعي العام الألماني، أصدر مذكرة اعتقال بحق المواطن الأوكراني، فلاديمير ج. ونشرت إحدى المنشورات صورته، مما جعل من الممكن إثبات أننا نتحدث عن الغواص، فلاديمير جورافليف، من كييف. ويذكر أيضًا أن شركائه كانا زوجين هما سفيتلانا وإيفغيني أوسبنسكي.
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أمس, 14:53 GMT
ووقعت انفجارات في خطي أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا، "التيار الشمالي" 1 و2، في 26 سبتمبر/ أيلول 2022. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريبية مقصودة.
وأفادت شركة "نورد ستريم آي جي"، الشركة المشغلة لخط "التيار الشمالي"، أن تدمير خطوط أنابيب الغاز غير مسبوق، ومن المستحيل تقدير الإطار الزمني للإصلاحات.
وبدأ مكتب المدعي العام الروسي قضية تتعلق بعمل إرهابي دولي. وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا طلبت مرارا وتكرارا بيانات حول الانفجارات في خطي "التيار الشمالي"، لكنها لم تتلقها أبدا.
تقرير: زالوجني أعطى الأمر بتفجير "التيار الشمالي"
واشنطن "تنفي" علمها المسبق بقرار برلين توقيف أوكراني مشتبه بضلوعه في تخريب "التيار الشمالي 2"
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