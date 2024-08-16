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البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة: التقارير بشأن "نورد ستريم" محاولة لصرف الانتباه عن الجناة
البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة: التقارير بشأن "نورد ستريم" محاولة لصرف الانتباه عن الجناة
سبوتنيك عربي
أكد دميتري بوليانسكي، نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، بأن صحيفة "وول ستريت جورنال" تحاول صرف الانتباه عن الجناة الحقيقيين في الهجوم الإرهابي،... 16.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-16T05:29+0000
2024-08-16T05:30+0000
روسيا
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وقال بوليانسكي عبر منصة "إكس": "لا أعرف أي نوع من الأشخاص يجب أن تكون عليه لتصدق هذا النوع من المعلومات، التي تفيد بأن مجموعة من الغواصين الأوكرانيين السُكارى تمكنوا من تفجير "نورد ستريم"... يبدو الأمر وكأنه محاولة لتحويل الانتباه وتحويل التركيز بعيدًا عن الجناة الحقيقيين لهذه الجريمة".ويُزعم أيضًا أن شركاءه كانا زوجين، سفيتلانا وإيفغيني أوسبنسكي، وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن التحقيق الألماني في تفجيرات "نورد ستريم"، يركز على القائد الأعلى السابق للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، ومساعديه.ألمانيا تصدر مذكرة اعتقال لمدرب غوص أوكراني في بولندا لتورطه بتفجير خطي "التيار الشمالي"وكتبت الصحيفة الأمريكية، أن وكالة المخابرات المركزية طلبت من فلاديمير زيلينسكي، إلغاء الأمر بتنفيذ تخريب خطي الأنابيب، وهو ما وافق عليه، لكن زالوجني عصى أمره.وفي الوقت نفسه، كتبت الصحيفة، نقلاً عن مصادر، أن فكرة تقويض "نورد ستريم" و"نورد ستريم 2" نشأت بين كبار الضباط الأوكرانيين تحت تأثير الكحول.واشنطن "تنفي" علمها المسبق بقرار برلين توقيف أوكراني مشتبه بضلوعه في تخريب "التيار الشمالي 2"
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روسيا, العالم

البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة: التقارير بشأن "نورد ستريم" محاولة لصرف الانتباه عن الجناة

05:29 GMT 16.08.2024 (تم التحديث: 05:30 GMT 16.08.2024)
© AP Photo / Swedish Coast Guard في هذه الصورة التي قدمها خفر السواحل السويدي، تسرب الغاز في بحر البلطيق من نورد ستريم تم تصويره من طائرة خفر السواحل يوم 28 سبتمبر 2022
في هذه الصورة التي قدمها خفر السواحل السويدي، تسرب الغاز في بحر البلطيق من نورد ستريم تم تصويره من طائرة خفر السواحل يوم 28 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2024
© AP Photo / Swedish Coast Guard
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أكد دميتري بوليانسكي، نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، بأن صحيفة "وول ستريت جورنال" تحاول صرف الانتباه عن الجناة الحقيقيين في الهجوم الإرهابي، الذي استهدفت به كييف خطي "نورد ستريم" لنقل الغاز.
وقال بوليانسكي عبر منصة "إكس": "لا أعرف أي نوع من الأشخاص يجب أن تكون عليه لتصدق هذا النوع من المعلومات، التي تفيد بأن مجموعة من الغواصين الأوكرانيين السُكارى تمكنوا من تفجير "نورد ستريم"... يبدو الأمر وكأنه محاولة لتحويل الانتباه وتحويل التركيز بعيدًا عن الجناة الحقيقيين لهذه الجريمة".

وذكرت وسائل إعلام ألمانية، في وقت سابق، أن مكتب المدعي العام الألماني، أصدر مذكرة اعتقال بحق المواطن الأوكراني فلاديمير ج، ونشرت إحدى المنشورات صورته، ما جعل من الممكن إثبات أنهم يتحدثون عن الغواص فلاديمير جورافليف، من كييف.

ويُزعم أيضًا أن شركاءه كانا زوجين، سفيتلانا وإيفغيني أوسبنسكي، وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن التحقيق الألماني في تفجيرات "نورد ستريم"، يركز على القائد الأعلى السابق للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، ومساعديه.
ألمانيا تصدر مذكرة اعتقال لمدرب غوص أوكراني في بولندا لتورطه بتفجير خطي "التيار الشمالي"
القائد العام للجيش الأوكراني زالوجني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2024
تقرير: زالوجني أعطى الأمر بتفجير "التيار الشمالي"
أمس, 05:22 GMT
وكتبت الصحيفة الأمريكية، أن وكالة المخابرات المركزية طلبت من فلاديمير زيلينسكي، إلغاء الأمر بتنفيذ تخريب خطي الأنابيب، وهو ما وافق عليه، لكن زالوجني عصى أمره.
وفي الوقت نفسه، كتبت الصحيفة، نقلاً عن مصادر، أن فكرة تقويض "نورد ستريم" و"نورد ستريم 2" نشأت بين كبار الضباط الأوكرانيين تحت تأثير الكحول.
واشنطن "تنفي" علمها المسبق بقرار برلين توقيف أوكراني مشتبه بضلوعه في تخريب "التيار الشمالي 2"
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