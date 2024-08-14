اعتقال مدرب غوص أوكراني في بولندا للاشتباه بتورطه بتفجير خطي "التيار الشمالي"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال190 لميلاد العالم الروسي العظيم دميتري إيفانوفيتش مندلييف
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
10:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية أكدت التزامها السياسي والأخلاقي بالقيم النبيلة في الرد على إسرائيل
11:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:33 GMT
27 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
12:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الانزلاق نحو الصدام المباشر بين القوى الغربية وإيران سيؤدي إلى حرب قد تكون عالمية
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سجالات غالانت و نتنياهو ومسؤولية إسرائيل عن تعطيل صفقة تبادل الأسرى
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ما جدوى انعقاد محادثات جنيف دون حضور الجيش السوداني؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل ستتمكن اوروبا من المضي قدما بدون الغاز الروسي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
مشاركة عربية ناجحة في اولمبياد باريس
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
الطفرات الجينية التي تعزز التكاثر المبكر قد تؤدي أيضًا إلى تسريع الشيخوخة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:30 GMT
17 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تشكل العملات الرقمية بديلا مناسبا للدولار؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240814/اعتقال-مدرب-غوص-أوكراني-في-بولندا-للاشتباه-بتورطه-بتفجير-خطي-التيار-الشمالي-1091718305.html
اعتقال مدرب غوص أوكراني في بولندا للاشتباه بتورطه بتفجير خطي "التيار الشمالي"
اعتقال مدرب غوص أوكراني في بولندا للاشتباه بتورطه بتفجير خطي "التيار الشمالي"
سبوتنيك عربي
أصدر مكتب المدعي العام الألماني مذكرة اعتقال بحق مدرب غوص أوكراني يعيش في بولندا، يشتبه في تورطه في الهجوم الإرهابي على نورد ستريم، حسبما ذكرت وسائل إعلام... 14.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-14T08:03+0000
2024-08-14T08:03+0000
روسيا
أخبار ألمانيا
العالم
نوردستروم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/1d/1068398657_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cf0339c2f947b5dc72f90bb07194f7ef.jpg
ووفقا لوسائل الإعلام ، فإن مكتب المدعى العام الألماني أرسل في يونيو/حزيران الماضي إلى بولندا مذكرة تم اعتقال بحق فلاديمير ز. إلى وارسو، الذي يُزعم أنه تم التعرف عليه من خلال صورة متاحة، ويُزعم أنه كان يقود السيارة التي كان يستقلها المتورطون في الهجوم الإرهابي.وبحسب تقارير أجرت التحقيق، فإن السلطات البولندية في وضع صعب، حيث تعتبر المشتبه به، الذي يعيش في مدينة بروسزكوف، "بطلا".ويُزعم أن الانفجار الذي وقع على خط أنابيب الغاز تم إعداده من قبل مجموعة أوكرانية معينة حتى قبل إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا. كما زعم مصدر مطلع على التحقيق أنه ظهرت أدلة جديدة تؤكد تورط السفينة الشراعية أندروميدا وطاقمها في الانفجار الذي وقع في نورد ستريم ونورد ستريم 2.الخارجية الروسية تعلق على إغلاق السويد والولايات المتحدة قضية تفجير "التيار الشمالي"وأعلنت النيابة العامة الروسية، يوم الأربعاء 3 أبريل/ نيسان الفائت، أنها أرسلت طلبات إلى السلطات المختصة في الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وقبرص للتحقيق في الهجمات على خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي".ويذكر أن البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة طالبت سابقا بتحديد المسؤولين عن تفجير خطي "التيار الشمالي"، وتقديمهم إلى العدالة.وتعرض خطا أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا "التيار الشمالي 1 و2" للتفجير، في 26 أيلول/ سبتمبر 2022، ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد أنه عمل تخريبي مدبر.الخارجية الروسية تصف قرار برلين بإغلاق قضية قائد القوات الجوية الألمانية بالنفاقكما فتح مكتب المدعي العام في روسيا الاتحادية تحقيقا يتعلق بعمل إرهابي دولي.الخارجية الروسية تصف اتهامات الناتو بـ"شن روسيا لهجمات هجينة" بأنها معلومات مضللة
https://sarabic.ae/20230925/الصين-استمرار-صمت-الدول-التي-تدعي-الشفافية-بشأن-تحقيقات-حادثة-نورد-ستريم-أمر-محير-1081376990.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/1d/1068398657_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_545b80d9d59b3a391cb84834f2f29bc0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار ألمانيا, العالم, نوردستروم
روسيا, أخبار ألمانيا, العالم, نوردستروم

اعتقال مدرب غوص أوكراني في بولندا للاشتباه بتورطه بتفجير خطي "التيار الشمالي"

08:03 GMT 14.08.2024
© AP Photo / Swedish Coast Guard في هذه الصورة التي قدمها خفر السواحل السويدي، تسرب الغاز في بحر البلطيق من نورد ستريم تم تصويره من طائرة خفر السواحل يوم 28 سبتمبر 2022
في هذه الصورة التي قدمها خفر السواحل السويدي، تسرب الغاز في بحر البلطيق من نورد ستريم تم تصويره من طائرة خفر السواحل يوم 28 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2024
© AP Photo / Swedish Coast Guard
تابعنا عبر
أصدر مكتب المدعي العام الألماني مذكرة اعتقال بحق مدرب غوص أوكراني يعيش في بولندا، يشتبه في تورطه في الهجوم الإرهابي على نورد ستريم، حسبما ذكرت وسائل إعلام ألمانية.
ووفقا لوسائل الإعلام ، فإن مكتب المدعى العام الألماني أرسل في يونيو/حزيران الماضي إلى بولندا مذكرة تم اعتقال بحق فلاديمير ز. إلى وارسو، الذي يُزعم أنه تم التعرف عليه من خلال صورة متاحة، ويُزعم أنه كان يقود السيارة التي كان يستقلها المتورطون في الهجوم الإرهابي.

ويُزعم أن هذه المعلومات أكدها شهود عيان رأوا مجموعة من الأوكرانيين في هذه السيارة. وتمكنت وسائل الإعلام أيضًا من الاتصال بـ فلاديمير ز، الموجود في بولندا، لكنه ينفي تورطه في الهجوم الإرهابي.

وبحسب تقارير أجرت التحقيق، فإن السلطات البولندية في وضع صعب، حيث تعتبر المشتبه به، الذي يعيش في مدينة بروسزكوف، "بطلا".

وفي وقت سابق، أفاد عدد من المنشورات الألمانية، نقلاً عن مصادر في التحقيق، أن تفجير خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" كان مخططًا له في عام 2014.

ويُزعم أن الانفجار الذي وقع على خط أنابيب الغاز تم إعداده من قبل مجموعة أوكرانية معينة حتى قبل إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا. كما زعم مصدر مطلع على التحقيق أنه ظهرت أدلة جديدة تؤكد تورط السفينة الشراعية أندروميدا وطاقمها في الانفجار الذي وقع في نورد ستريم ونورد ستريم 2.
الخارجية الروسية تعلق على إغلاق السويد والولايات المتحدة قضية تفجير "التيار الشمالي"
نورد ستريم - التيار الشمالي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2023
الصين: استمرار صمت الدول التي تدعي الشفافية بشأن تحقيقات حادثة "نورد ستريم" أمر محير
25 سبتمبر 2023, 09:59 GMT
وأعلنت النيابة العامة الروسية، يوم الأربعاء 3 أبريل/ نيسان الفائت، أنها أرسلت طلبات إلى السلطات المختصة في الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وقبرص للتحقيق في الهجمات على خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي".

وطالب نواب مجلس الدوما، النيابة العامة، بالتحقيق في احتمال تورط أشخاص وهياكل من الخارج في تنظيم وتمويل عدد من الأعمال الإرهابية على الأراضي الروسية، وكذلك تفجير خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي".

ويذكر أن البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة طالبت سابقا بتحديد المسؤولين عن تفجير خطي "التيار الشمالي"، وتقديمهم إلى العدالة.
وتعرض خطا أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا "التيار الشمالي 1 و2" للتفجير، في 26 أيلول/ سبتمبر 2022، ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد أنه عمل تخريبي مدبر.
الخارجية الروسية تصف قرار برلين بإغلاق قضية قائد القوات الجوية الألمانية بالنفاق
كما فتح مكتب المدعي العام في روسيا الاتحادية تحقيقا يتعلق بعمل إرهابي دولي.
الخارجية الروسية تصف اتهامات الناتو بـ"شن روسيا لهجمات هجينة" بأنها معلومات مضللة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:31 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..الجيش الإسرائيلي يواصل عمليته العسكرية في مدينة طوباس بالضفة الغربية05:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала