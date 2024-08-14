https://sarabic.ae/20240814/اعتقال-مدرب-غوص-أوكراني-في-بولندا-للاشتباه-بتورطه-بتفجير-خطي-التيار-الشمالي-1091718305.html

اعتقال مدرب غوص أوكراني في بولندا للاشتباه بتورطه بتفجير خطي "التيار الشمالي"

اعتقال مدرب غوص أوكراني في بولندا للاشتباه بتورطه بتفجير خطي "التيار الشمالي"

سبوتنيك عربي

أصدر مكتب المدعي العام الألماني مذكرة اعتقال بحق مدرب غوص أوكراني يعيش في بولندا، يشتبه في تورطه في الهجوم الإرهابي على نورد ستريم، حسبما ذكرت وسائل إعلام... 14.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-14T08:03+0000

2024-08-14T08:03+0000

2024-08-14T08:03+0000

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ووفقا لوسائل الإعلام ، فإن مكتب المدعى العام الألماني أرسل في يونيو/حزيران الماضي إلى بولندا مذكرة تم اعتقال بحق فلاديمير ز. إلى وارسو، الذي يُزعم أنه تم التعرف عليه من خلال صورة متاحة، ويُزعم أنه كان يقود السيارة التي كان يستقلها المتورطون في الهجوم الإرهابي.وبحسب تقارير أجرت التحقيق، فإن السلطات البولندية في وضع صعب، حيث تعتبر المشتبه به، الذي يعيش في مدينة بروسزكوف، "بطلا".ويُزعم أن الانفجار الذي وقع على خط أنابيب الغاز تم إعداده من قبل مجموعة أوكرانية معينة حتى قبل إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا. كما زعم مصدر مطلع على التحقيق أنه ظهرت أدلة جديدة تؤكد تورط السفينة الشراعية أندروميدا وطاقمها في الانفجار الذي وقع في نورد ستريم ونورد ستريم 2.الخارجية الروسية تعلق على إغلاق السويد والولايات المتحدة قضية تفجير "التيار الشمالي"وأعلنت النيابة العامة الروسية، يوم الأربعاء 3 أبريل/ نيسان الفائت، أنها أرسلت طلبات إلى السلطات المختصة في الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وقبرص للتحقيق في الهجمات على خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي".ويذكر أن البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة طالبت سابقا بتحديد المسؤولين عن تفجير خطي "التيار الشمالي"، وتقديمهم إلى العدالة.وتعرض خطا أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا "التيار الشمالي 1 و2" للتفجير، في 26 أيلول/ سبتمبر 2022، ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد أنه عمل تخريبي مدبر.الخارجية الروسية تصف قرار برلين بإغلاق قضية قائد القوات الجوية الألمانية بالنفاقكما فتح مكتب المدعي العام في روسيا الاتحادية تحقيقا يتعلق بعمل إرهابي دولي.الخارجية الروسية تصف اتهامات الناتو بـ"شن روسيا لهجمات هجينة" بأنها معلومات مضللة

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