https://sarabic.ae/20240815/تقرير-زالوجني-أعطى-الأمر-بتفجير-نورد-ستريم-1091754507.html

تقرير: زالوجني أعطى الأمر بتفجير "نورد ستريم"

تقرير: زالوجني أعطى الأمر بتفجير "نورد ستريم"

سبوتنيك عربي

أفادت تقارير إعلامية، بأن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) طلبت من فلاديمير زيلينسكي، إلغاء أمر تنفيذ عملية تخريبية تستهدف خطي أنابيب الغاز "نورد... 15.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-15T05:22+0000

2024-08-15T05:22+0000

2024-08-15T05:31+0000

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وقالت التقارير: "طالبت وكالة المخابرات المركزية مكتب زيلينسكي، بوقف العملية". ووفقا للتقارير، بعد تلقي تعليمات من واشنطن، أعطى زيلينسكي الأمر لزالوجني، لكنه "تجاهل الأمر، وأجرى فريقه تعديلات على الخطة الأصلية".وطلبت الصحيفة تعليقات أربعة ممثلين رفيعي المستوى لقوات الأمن الأوكرانية، الذين كما يشير التقرير، "إما شاركوا في تقويض خطة استهداف "نورد ستريم" أو كان لديهم إمكانية الوصول المباشر إلى المعلومات حول هذه العملية". ويُزعم أن جميع الذين تمت مقابلتهم أكدوا أنه في وقت التخريب، كانت كييف تعتبر خطوط أنابيب الغاز "أهدافاً مشروعة" لهجماتها.واشنطن "تنفي" علمها المسبق بقرار برلين توقيف أوكراني مشتبه بضلوعه في تخريب "التيار الشمالي 2"وقالت الصحيفة: "ربما كان بعض القادة السياسيين الألمان على استعداد للتغاضي عن الأدلة، التي تشير إلى تخوف أوكرانيا من تقويض الدعم الألماني للمجهود الحربي، لكن الشرطة الألمانية مستقلة سياسياً، وقد أخذت تحقيقاتها مسارا خاصا بينما كانت تعمل على كشف الخيط تلو الآخر في القضية".وقال مسؤول ألماني مطّلع على التحقيق، لم يكشف عن اسمه للصحيفة، إن "هجومًا بهذا الحجم هو سبب كافٍ لتفعيل بند الدفاع الجماعي لحلف الناتو، ولكن تم تدمير البنية التحتية الحيوية من قبل دولة تدعمها برلين بإمدادات الأسلحة".وبحسب مصادر الصحيفة، فإن تكلفة العملية التخريبية الأوكرانية في "نورد ستريم" بلغت نحو 300 ألف دولار، وتم تمويلها من قبل رجال أعمال.وفي وقت سابق، كشف البيت الأبيض أن "الولايات المتحدة لم تكن على علم مسبق" بقرار ألمانيا إصدار مذكرة توقيف بحق أوكراني مشتبه بضلوعه في الهجوم التخريبي على خط أنابيب الغاز الروسي "التيار الشمالي 2" عام 2022.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير: "لم نكن على علم بهذا الأمر ولا نؤيده".وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، أصدر مكتب المدعي العام الألماني مذكرة اعتقال بحق مدرب غوص أوكراني يعيش في بولندا، يشتبه في تورطه في الهجوم الإرهابي على خطي "نورد ستريم"، حسبما ذكرت وسائل إعلام ألمانية.ويُزعم أن هذه المعلومات أكدها شهود عيان رأوا مجموعة من الأوكرانيين في هذه السيارة. وتمكنت وسائل الإعلام أيضًا من الاتصال بفلاديمير ز، الموجود في بولندا، لكنه ينفي تورطه في الهجوم الإرهابي.تصويت... برأيك بعد إثبات تورط أوكرانيا بتفجير خطي "التيار الشمالي" هل تعيد ألمانيا حساباتها؟الخارجية الروسية تعلق على إغلاق السويد والولايات المتحدة قضية تفجير "التيار الشمالي"

https://sarabic.ae/20240814/أمريكا-تدين-العمل-التخريبي-السافر-على-التيار-الشمالي-2-1091750009.html

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